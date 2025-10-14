Из-за работ по реконструкции контактной сети на Тукумсской линии с пятницы, 17 октября, до 5 ноября будет полностью прекращено движение поездов на участке Асари–Кемери, сообщили журналистам во вторник представители ГАО «Latvijas dzelzceļš» (LDz), пишет ЛЕТА.

На этом участке пассажирские перевозки будут организованы автобусами, а общее количество рейсов поездов в этот период будет сокращено.

LDz информирует, что с 17 октября начинается второй этап строительных работ в рамках модернизации электрифицированной сети. До конца апреля 2026 года периодически будут закрываться отдельные участки путей, и движение поездов будет ограничено.

Движение поездов по маршрутам Рига–Дубулты и Дубулты–Рига во время ремонта сохранится в привычном ритме: в часы пик поезда будут курсировать примерно каждые 15 минут, в остальное время — каждые 30 минут.

Интенсивность движения поездов на участке Дубулты–Слока будет снижена до одного рейса в час вместо двух. Движение поездов до Тукумса сохранится в прежнем объёме.

Как добавили представители АО «Pasažieru vilciens» (PV), с 17 октября по 5 ноября поезда от Рижского центрального вокзала будут курсировать только до станции Асари. На участке Асари–Кемери пассажиров будут перевозить автобусы, а на участке Кемери–Тукумс II — снова поезда.

В компании подчёркивают, что дорога от станции Тукумс II до Риги будет примерно на полчаса дольше. В основном пассажиры между станциями Тукумс I и Тукумс II будут перевозиться поездами, однако в отдельных случаях возможна замена автобусами.

Также сообщается, что автобусы на Тукумсской линии будут делать пять остановок. Остановки у станций Асари, Слока и Кемери будут располагаться у зданий станций. Остановка «Вайвари» будет на действующих городских автобусных остановках у Национального реабилитационного центра «Вайвари» на проспекте Асару, а остановка «Кудра» — на существующих региональных автобусных остановках «Кудра» на Вентспилсском шоссе (A10).

В PV подчёркивают, что график автобусных рейсов будет согласован с движением поездов в Кемери и Асари. Для проезда в автобусах будут действительны приобретённые билеты на поезд. Однако провоз велосипедов и детских колясок в автобусах не будет возможен, поэтому PV призывает использовать региональный общественный транспорт, где такая возможность обеспечена.

Одновременно Автотранспортная дирекция (ATD) планирует организовать дополнительный региональный автобусный маршрут Дубулты–Тукумс на время ремонтных работ, который будет согласован с движением поездов.

На третьем этапе строительных работ, предварительно запланированном с 6 ноября по 10 декабря, будет снижена интенсивность движения поездов на участке Майори–Слока. Параллельно с поездами на этом участке пассажирам будут доступны автобусные рейсы.

LDz подчёркивает, что завершение модернизации контактной сети на Тукумсской линии от Иманты до Слоки запланировано на первую половину 2026 года. Работы будут проводиться поэтапно, и на каждом этапе будут введены разные ограничения в движении поездов.

Также в рамках проекта будут проводиться работы по реконструкции контактной сети и сигнализационных подсистем на участке Рига–Земитаны. Изначально с 17 октября планировались изменения в движении поездов на линиях Валга и Скулте, включая закрытие одного пути на участке Земитаны–Чиекуркалнс до 21 ноября. Однако, как уточнили представители LDz, эти изменения пока не вступят в силу.

Как уже сообщалось, LDz приступил к реализации проекта модернизации электрифицированной железнодорожной сети, поскольку большая часть контактной сети уже превысила срок технической эксплуатации.

Проект предусматривает реконструкцию контактной сети и сигнализации на участках Рига–Земитаны, Засулаукс–Болдерая и Иманта–Слока.

Работы будут организованы поэтапно, в том числе в вечернее и ночное время, и в определённые периоды они повлияют на график движения пассажирских поездов.

В рамках проекта планируется электрификация и модернизация железнодорожных линий общей протяжённостью около 100 километров.

LETA ранее сообщала, что уже до четверга, 16 октября, из-за ремонтных работ действуют изменения в движении поездов в направлении Тукумса. Закрыто движение по одному пути на участке Дубулты–Слока, изменено расписание PV, а также снижена интенсивность движения. Между станциями «Тукумс 1» и «Тукумс 2» на некоторых рейсах пассажиры перевозятся автобусами.

LDz является управляющим публичной железнодорожной инфраструктурой и головной компанией концерна LDz.

Компания PV была создана в 2001 году для отделения внутренних пассажирских перевозок от других функций «Latvijas dzelzceļš». Ранее PV на 100% принадлежала LDz, но в октябре 2008 года была преобразована в государственное предприятие.