По данным Службы государственных доходов, численность работников, трудоустроенных на одном рабочем месте, составляет 716 696 человек, на двух рабочих местах работают 80 655 человек, на трех - 14 917, более чем на трех - 7716, пишет Diena.

По мнению ряда опрошенных, трудоустройство на нескольких рабочих местах во многих ситуациях - вынужденное, так как на одном рабочем месте невозможна полная нагрузка, другие требования нормативных актов лишают возможности в одном месте работать больше и поэтому логичным является второе место работы.

Очень специфична работа одновременно на трех рабочих местах. Таковыми чаще всего бывают будни в сельской местности, где учитель одного предмета, чтобы заработать себе достойную зарплату, вынужден работать в нескольких школах. Кроме того, в эту и следующую за ней категорию входят и те люди, которые одновременно состоят и в правлениях, и в советах нескольких предприятий.

"На современном рынке труда мы все чаще сталкиваемся с тем, что работники работают на нескольких работах одновременно. Это уже не просто исключение или потребность в дополнительных финансах - это глобальные перемены на рынке труда", - оценивает ситуацию руководитель по обслуживанию клиентов платформы временного трудоустройства "Workis" Байба Розентале.

Она признает, что именно растущие расходы на жизнь, несомненно, являются одной из причин, по которой люди выбирают несколько работ сразу.

"Однако многие наряду со стабильной основной работой работают и над различными проектами, связанными с их личным увлечением. Другие используют это как возможность для развития карьеры, так как полученные навыки и опыт в различных отраслях делают их более ценными профессионалами", - пояснила Розентале.

Она признает, что есть такие наемные работники, для которых это образ жизни. "Современные работники высоко ценят гибкость и автономность, возможность строить карьеру в соответствии со своими интересами и личными потребностями", - заключает Розентале. По ее мнению, не во всех отраслях наблюдается эта тенденция, однако чаще всего ее можно наблюдать в отраслях с гибким или посменным графиком работы, например, в сфере гостеприимства, розничной торговли, логистики и производства.