Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

И попрет рождаемость! Сейм разрешил язычникам регистрировать браки 2 896

Наша Латвия
Дата публикации: 15.10.2025
grani.lv
Изображение к статье: И попрет рождаемость! Сейм разрешил язычникам регистрировать браки

Парламент одобрил Закон о диевтурах, дающий права их жрецам официально регистрировать браки. Так неоязыческое движение, придуманное сто лет назад, получило полное официальное признание государства.

Парламент одобрил Закон о диевтурах, дающий права их жрецам официально регистрировать браки. Так неоязыческое движение, придуманное сто лет назад, получило полное официальное признание государства.

Диевтуры подавались её основателем как древняя латышская религия, но на деле это не так. Просто век назад, в 1926 году один несостоявшийся художник (он закончил Академию художеств в Санкт-Петербурге) Эрнест Брастиньш придумал новое религиозное движение. Работая главой Военного музея в Риге, времени Брастиньш имел предостаточно, много ездил по древним капищам — и сотворил учение, где соединил обрывки дохристианских балтийских верований в нечто, по его мнению, стройное и единое. Сам Брастиньш был уверен, что воссоздал древнюю латышскую религию, и взял на себя обязанность стать её «дижвадонисом» — верховным вождём.

Но поскольку водился он с ультранационалистической организацией «Огненный крест» (Ugunskrusts), то лидер Латвийской Республики — Карлис Улманис — диевтуров не одобрил и новоиспечённую неоязыческую общину запретил. А потом в Латвию пришла советская власть и Брастиньша расстреляла.

Позже это неоязыческое учение сохранялось только в эмигрантской среде за рубежом, а в начале 90-х годов вернулось вместе с Тримдой в Латвию. И теперь диевтуры — это община примерно в полтысячи прихожан, поклоняющаяся древним богам, со своими жрецами, обрядами и ритуалами. Более того, в 21 веке диевтурам, наконец, удалось добиться государственного признания.

В 2010 году на собрании государственных секретарей было принято решение, что диевтуры смогут выдвигать представителей для работы капелланами, а сейчас Сейм одобрил в отношении них специальный Закон о диевтурах.

В нем регулируется масса различных моментов касательно деятельности этой религиозной организации. В том числе — вопросы заключения браков: диевтуры смогут заключать их с благословения своих жрецов, и им не придётся обращаться в государственные институции. Правда, чтобы государство признало брак, у жреца должно иметься разрешение руководства конфессии, и он должен быть включен в список, представленный Министерству юстиции.

Закон оговаривает и другие правовые аспекты деятельности общины: её статус (в отношениях с государством диевтуров представляет «дижвадонис» (верховный вождь), вопросы об имуществе и порядке организации образования в учреждениях, основанных и управляемых общиной. Кстати, при мероприятиях диевтуров государство будет обязано обеспечивать им охрану, медпомощь, электричество и видеотрансляцию.

Читайте нас также:
#религия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
1
2
2

Оставить комментарий

(2)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    15-го октября

    Это самая печальная новость и самое глупое решение.

    9
    2
  • A
    Aleks
    15-го октября

    Сектанты из США признали латышских сектантов-рука руку моет.Приличные люди с верой в бога в Латвии не в почете. А различные извращенцы с верой в 60 гендеров руководят государством,проникнув во все структуры власти как это они сделали в США,в России,на Украине. Жаль,нет того ,кто бы их расстрелял..Но не факт,что до этого не дойдет,ведь достаточно много стран изгнали их из правительств и народы вздохнули свободно и клали с Эйфелевой башни на все сектанские нововведения типа ,,зелёной энергии,,В Испании,например.

    13
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Перестаньте рисковать детьми!» Газовый котёл в детсаду Риги пугает родителей
Изображение к статье: «Перестаньте рисковать детьми!» Газовый котёл в детсаду Риги пугает родителей
Советник Маргарет Тэтчер предсказал судьбу русских Латвии и русских России
Изображение к статье: Историк Ливен формировал курс британской Железной Леди. Эксклюзив!
Новорождённых в Латвии стало еще меньше
Изображение к статье: Новорождённых в Латвии стало еще меньше
В четверг в большинстве районов Латвии ожидается дождь
Изображение к статье: В четверг в большинстве районов Латвии ожидается дождь
Изображение к статье: Старый конь борозды не портит: экономику Латвии укрепят пенсионерами Эксклюзив!
Старый конь борозды не портит: экономику Латвии укрепят пенсионерами 1126
Изображение к статье: В Латвии началась вспышка «крысиной болезни». Врач выступил с обращением к населению
В Латвии началась вспышка «крысиной болезни». Врач выступил с обращением к населению 3 3075
Изображение к статье: Пробки растут, а альтернатива - под носом: в Риге водный транспорт может стать спасением
Пробки растут, а альтернатива - под носом: в Риге водный транспорт может стать спасением 1 355
Изображение к статье: Распространение гриппа сохраняется на низком уровне
Распространение гриппа сохраняется на низком уровне 126

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Если один показывает язык, а другой отвечает тем же, это никуда не ведёт» - Чакша о спорах по госбюджету
Политика
«Если один показывает язык, а другой отвечает тем же, это никуда не ведёт» - Чакша о спорах по госбюджету 29
Изображение к статье: Сергей хорошо играет в защите. Иконка видео
ЧП и криминал
Схватка футболиста Задорожного с силовиками вызвала негодование в Тернополе 166
Изображение к статье: Почему ваш питомец кашляет: простые причины, о которых стоит знать
Люблю!
Почему ваш питомец кашляет: простые причины, о которых стоит знать 51
Изображение к статье: 4 домашних средства от чувствительности зубов
Люблю!
4 домашних средства от чувствительности зубов 74
Изображение к статье: Из-за катастрофического роста цен самоуправления могут вернуться к бумажным документам
Политика
Из-за катастрофического роста цен самоуправления могут вернуться к бумажным документам 474
Изображение к статье: В 1947 году 34-летний композитор внезапно снялся в кино "Поезд идет на восток". Иконка видео
Lifenews
Тихон Хренников был любимым композитором Сталина, хотя начинал петь в церкви 35
Изображение к статье: «Если один показывает язык, а другой отвечает тем же, это никуда не ведёт» - Чакша о спорах по госбюджету
Политика
«Если один показывает язык, а другой отвечает тем же, это никуда не ведёт» - Чакша о спорах по госбюджету 29
Изображение к статье: Сергей хорошо играет в защите. Иконка видео
ЧП и криминал
Схватка футболиста Задорожного с силовиками вызвала негодование в Тернополе 166
Изображение к статье: Почему ваш питомец кашляет: простые причины, о которых стоит знать
Люблю!
Почему ваш питомец кашляет: простые причины, о которых стоит знать 51

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео