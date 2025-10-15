Парламент одобрил Закон о диевтурах, дающий права их жрецам официально регистрировать браки. Так неоязыческое движение, придуманное сто лет назад, получило полное официальное признание государства.

Диевтуры подавались её основателем как древняя латышская религия, но на деле это не так. Просто век назад, в 1926 году один несостоявшийся художник (он закончил Академию художеств в Санкт-Петербурге) Эрнест Брастиньш придумал новое религиозное движение. Работая главой Военного музея в Риге, времени Брастиньш имел предостаточно, много ездил по древним капищам — и сотворил учение, где соединил обрывки дохристианских балтийских верований в нечто, по его мнению, стройное и единое. Сам Брастиньш был уверен, что воссоздал древнюю латышскую религию, и взял на себя обязанность стать её «дижвадонисом» — верховным вождём.

Но поскольку водился он с ультранационалистической организацией «Огненный крест» (Ugunskrusts), то лидер Латвийской Республики — Карлис Улманис — диевтуров не одобрил и новоиспечённую неоязыческую общину запретил. А потом в Латвию пришла советская власть и Брастиньша расстреляла.

Позже это неоязыческое учение сохранялось только в эмигрантской среде за рубежом, а в начале 90-х годов вернулось вместе с Тримдой в Латвию. И теперь диевтуры — это община примерно в полтысячи прихожан, поклоняющаяся древним богам, со своими жрецами, обрядами и ритуалами. Более того, в 21 веке диевтурам, наконец, удалось добиться государственного признания.

В 2010 году на собрании государственных секретарей было принято решение, что диевтуры смогут выдвигать представителей для работы капелланами, а сейчас Сейм одобрил в отношении них специальный Закон о диевтурах.

В нем регулируется масса различных моментов касательно деятельности этой религиозной организации. В том числе — вопросы заключения браков: диевтуры смогут заключать их с благословения своих жрецов, и им не придётся обращаться в государственные институции. Правда, чтобы государство признало брак, у жреца должно иметься разрешение руководства конфессии, и он должен быть включен в список, представленный Министерству юстиции.

Закон оговаривает и другие правовые аспекты деятельности общины: её статус (в отношениях с государством диевтуров представляет «дижвадонис» (верховный вождь), вопросы об имуществе и порядке организации образования в учреждениях, основанных и управляемых общиной. Кстати, при мероприятиях диевтуров государство будет обязано обеспечивать им охрану, медпомощь, электричество и видеотрансляцию.