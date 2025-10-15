Baltijas balss logotype
Нацобъединение предлагает разрешить теле и радиорекламу только на государственном языке

Наша Латвия
Дата публикации: 15.10.2025
LETA
Изображение к статье: Нацобъединение предлагает разрешить теле и радиорекламу только на государственном языке

Депутаты Национального объединения Артур Бутанс и Юргис Клотиньш подали предложение о внесении изменений в закон об электронных СМИ, согласно которым реклама на местных теле- и радиоканалах должна быть только на государственном языке.

Исключения могут касаться только иностранных СМИ, вещающих на другом языке и ретранслируемых в Латвии.

Бутанс отмечает, что местные теле- и радиоканалы являются важной частью информационного пространства Латвии, поэтому закономерно, что двуязычие на рекламном рынке также должно быть упразднено. "Реклама, как и любая другая общественная коммуникация в Латвии, должна укреплять позиции государственного языка - это также вопрос безопасности", - подчеркнул депутат.

Реклама формирует общественную среду и влияет на языковые привычки населения, поэтому использование госязыка в рекламе также должно быть последовательным, отмечают в партии.

#сми #латышский язык
  • Вк
    Виардо кузнецова
    15-го октября

    Мне прислали рекламу- видео -торговля всеми наркотками, хотя на латышском языке,очевидно для своих

    11
    2
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    15-го октября

    Всеми руками за , но с поправкой Толька на национальных каналах и без перерыва , потому что там всё равно смотреть нечего.

    38
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    15-го октября

    Неуважаемые господа нациоАналы предлагают лишить бизнес доходов - русскоязычный человек не слушает и не смотрит рекламу на латышском, соответственно не будет покупать товар или пользоваться услугами, которые ему втюхивают. Я готов подавать рекламу своей деятельности только на латышском - если эти два господинчика компенсируют мне финансовые потери. Тысячи три в месяц, думаю, хватит.

    22
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    15-го октября

    Cмотреть и слушать её будут вероятно исключительно носители государственного языка, а вы поинтересовались у них, им это нужно?

    26
    2
  • З
    Злой
    15-го октября

    Мне пофиг, я местное тв не смотрю, даже не знаю что там вещают.

    46
    3
  • А
    Алекс
    Злой
    16-го октября

    Кому интересно,что ты смотришь?Твоя жизнь кроме тебя никого не интересует

    0
    0
