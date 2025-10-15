Baltijas balss logotype
Отчаявшиеся жители Латвии могут позвонить по телефону – их взбодрят по-латышски и по-русски 0 1948

Наша Латвия
Дата публикации: 15.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Отчаявшиеся жители Латвии могут позвонить по телефону – их взбодрят по-латышски и по-русски

В этом году на треть увеличилось количество звонков на кризисный телефон ассоциации "Скалбес"/Skalbes. Все чаще звонящие описывают не только чувство изоляции, но и потерю надежды.

Напомним: круглосуточный единый кризисный телефон 116123 БЕСПЛАТНЫЙ и доступен на ТРЕХ ЯЗЫКАХ — латышском, русском и английском языках. Также имеются круглосуточные кризисные телефонны 67222922 или 27722292. Помощь оказывается тем, кто находится в Латвии. В команду объединения «Скалбес» входят психологи, социальные работники и волонтеры.

За 9 месяцев этого года количество звонков, связанных с одиночеством и связанной с ним потребностью в психологической поддержке, выросло на 34% по сравнению с прошлым годом.

По сравнению с прошлым годом видно, что с одиночеством чаще всего сталкиваются люди с физическими или психическими заболеваниями — в этом году его отметили 66% звонивших мужчин (это на 15% больше), и 86% женщин (рост в 2,5 раза).

Звонки также выявляют более глубокие проблемы – депрессию, тревогу и отчаяние. У женщин признаки депрессии увеличились почти в 2 раза: в прошлом году было 24% звонивших, за 9 месяцев этого года — 42%.

Также увеличилась доля людей с трудностями в отношениях. И если мужчины с этой темой обращаются в 18% случаев, то число женщин выросло почти в два раза.

Новой тенденцией, которую ассоциация «Скалбес» выделяет в этом году, является рост одиночества среди людей, которые сталкиваются с трудностями на работе – 13% мужчин и 13% женщин.

Финансовые проблемы оказались причиной одиночества 15% мужчин и 10% женщин.

Куда еще можно звонить за помощью:

  • Телефон поддержки для жертв преступлений т. 116006, работает с 12.00 до 20.00 часов.

  • Горячая линия по предотвращению насилия т. 22045225, работает с 6.00 до 12.00 и с 18.00 до 00.00 по рабочим дням. И круглосуточно в выходные и праздничные дни.

  • Телефон поддержки для игроманов и их близких 29323202, время работы с 12.00 до 20.00.

#помощь
Антон Городницкий
