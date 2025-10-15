Baltijas balss logotype
Наша Латвия
Дата публикации: 15.10.2025
kasjauns.lv
Рига обладает уникальной возможностью развивать общественный водный транспорт — через город проходит судоходная Даугавa, есть каналы и соединённые озёра. Однако, как признаёт заместитель председателя Рижской думы Марис Спринджукс, водное сообщение так и не создано: нет ни причалов, ни маршрутов, ни плана «Б».

В контексте общественного транспорта у Риги большие планы — как в отношении пригорода, так и в возможном развитии общественного водного сообщения. Например, можно ли было бы добраться из Болдераи до Кекавы по Даугаве на катере, а не с пересадками на нескольких автобусах? Этой теме в передаче TV24 «Ziņu TOP» посвятил разговор заместитель председателя Рижской думы по вопросам городского развития и Рижской метрополии Марис Спринджукс.

Он признал, что Рига действительно находится в уникальной ситуации, поскольку через город проходит судоходная река, а также множество каналов и соединённых озёр.

Однако, по словам Спринджукса, на практике такая система водного сообщения до сих пор не создана — в городе нет даже причалов. «Этот план просто не развивается, и в то же время все стоят в пробках на четырёх мостах, которые время от времени приходится ремонтировать. Во время этих ремонтов пробки будут ещё больше и длиннее. У нас нет никаких альтернатив, никакого плана Б», — отметил политик.

Он также подчеркнул парадокс: такие географически близкие районы, как Болдерая и Вецмилгравис, расположенные всего в нескольких километрах друг от друга, можно преодолеть только за полтора-два часа поездки.

Оставить комментарий

(1)
  • lo gos
    lo gos
    16-го октября

    Ещё много воздуха можно запустить, летающее такси.

    1
    0

