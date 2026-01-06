В последние дни в Детской клинической университетской больнице резко возросло число пациентов, получивших травмы при катании на санках, подтвердил агентству LETA руководитель Центра неотложной медицинской помощи Детской больницы Маркс Ронис.

В больнице сообщили, что в первые четыре–пять дней января этого года уже зарегистрировано 47 травм, связанных с катанием на санках, тогда как за весь прошлый год общее число таких травм составило 61. Из всех детей, получивших травмы таким образом в этом году, семерых пришлось госпитализировать.

В больнице указали, что примерно в 70% случаев были получены более лёгкие травмы, а около 30% — более тяжёлые.

Тяжёлые травмы характеризуются кровотечениями, потерей сознания и другими серьёзными симптомами. Как отметил Ронис, в одном из случаев была получена травма позвоночника, у другого пациента была большая рана и перелом ноги, что потребовало хирургического лечения.

Чаще всего, а именно в 44% случаев, травмы получали дети в возрасте от восьми до 13 лет. Ещё 20% составили подростки 14–17 лет, 20% — дети в возрасте от четырёх до семи лет, а 12% — от одного до трёх лет.

Ронис допускает, что рост травматизма могли спровоцировать длительные выходные и снежные погодные условия, когда жители стараются воспользоваться возможностью отправиться на горку, однако, возможно, не всегда соблюдают принципы безопасного поведения.

Как сообщал bb.lv, Служба неотложной медицинской помощи также призывала соблюдать меры безопасности во время зимних развлечений, в том числе при катании на санках с горы.