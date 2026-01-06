Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Зимние «радости»: в больницу Риги доставляют детей без сознания, с переломами, кровотечением, опасными ранами 1 1489

Наша Латвия
Дата публикации: 06.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Зимние «радости»: в больницу Риги доставляют детей без сознания, с переломами, кровотечением, опасными ранами

В последние дни в Детской клинической университетской больнице резко возросло число пациентов, получивших травмы при катании на санках, подтвердил агентству LETA руководитель Центра неотложной медицинской помощи Детской больницы Маркс Ронис.

В больнице сообщили, что в первые четыре–пять дней января этого года уже зарегистрировано 47 травм, связанных с катанием на санках, тогда как за весь прошлый год общее число таких травм составило 61. Из всех детей, получивших травмы таким образом в этом году, семерых пришлось госпитализировать.

В больнице указали, что примерно в 70% случаев были получены более лёгкие травмы, а около 30% — более тяжёлые.

Тяжёлые травмы характеризуются кровотечениями, потерей сознания и другими серьёзными симптомами. Как отметил Ронис, в одном из случаев была получена травма позвоночника, у другого пациента была большая рана и перелом ноги, что потребовало хирургического лечения.

Чаще всего, а именно в 44% случаев, травмы получали дети в возрасте от восьми до 13 лет. Ещё 20% составили подростки 14–17 лет, 20% — дети в возрасте от четырёх до семи лет, а 12% — от одного до трёх лет.

Ронис допускает, что рост травматизма могли спровоцировать длительные выходные и снежные погодные условия, когда жители стараются воспользоваться возможностью отправиться на горку, однако, возможно, не всегда соблюдают принципы безопасного поведения.

Как сообщал bb.lv, Служба неотложной медицинской помощи также призывала соблюдать меры безопасности во время зимних развлечений, в том числе при катании на санках с горы.

Читайте нас также:
#медицина #погода #зима #безопасность #травмы #дети
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
2
5
1
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • MG
    Max George
    7-го января

    Mani apkrāpa par 162 500 ASV dolāru pēc tam, kad uzticējos nepareizajiem cilvēkiem darījumā, ko uzskatīju par likumīgu kriptovalūtas darījumu. Es biju sazinājies ar Šveices vīrieti, kurš sevi uzdeva par pieredzējušu investoru, un laika gaitā es nosūtīju lielas summas bitkoinu, uzskatot, ka mani līdzekļi tiek profesionāli pārvaldīti. Kad mēģināju izņemt līdzekļus, viss apstājās, un es sapratu, ka esmu gandrīz visu zaudējis. Par laimi, Brauna kungs iejaucās kritiskā brīdī un palīdzēja man atgūt bitkoinu 162 500 ASV dolāru vērtībā. Viņa prasmes, profesionalitāte un izpratne par sarežģītiem kriptovalūtu krāpšanas gadījumiem bija iespaidīga. Esmu ārkārtīgi pateicīgs par viņa palīdzību, jo viņš ne tikai palīdzēja atgūt manus līdzekļus, bet arī atmaskoja iesaistītos krāpniekus. Kopš tā laika esmu ieteicis Brauna kungu citiem krāpniecības upuriem, draugiem un kolēģiem, kuri saskārās ar līdzīgām situācijām, un arī viņiem ir bijuši pozitīvi rezultāti. Nav kauns kļūt par šo sarežģīto un plēsonīgo shēmu upuri. Ziņojot par savu gadījumu un veicot pasākumus, jūs varat atgūt daļu vai visus zaudētos līdzekļus. Krāpšanas upuri var sazināties ar [atgūšanas speciālists / kontaktpersona], lai saņemtu norādījumus un palīdzību.

    0
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Минус 20!» Трескучий мороз идет на Латвию - синоптики бьют в набат
Изображение к статье: Морской бой: латвийские торпеды смогут топить российские суда
Изображение к статье: «Вторая жизнь»: жительница дома на Баускас всего месяц как получила ключи
Изображение к статье: «Повсюду плесень, а матрасы - будто кто-то обмочился»: жильцы дома на Баускас пожаловались на временное жилье. Мэр отрицает антисанитарию

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Кадр из фильма "Идеальный голос"
Культура &
Изображение к статье: США планируют выкупить у Дании Гренландию - СМИ
В мире
Изображение к статье: Почему ненависть к голосовым сообщениям — признак ума
Lifenews
Изображение к статье: Управление «Gors» под вопросом: министр требует отчётов и пояснений
Политика
Изображение к статье: Остапенко вышла в полуфинал парного турнира «WTA 500» в Брисбене
Спорт
Изображение к статье: Та самая могилка с секретиком. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Кадр из фильма "Идеальный голос"
Культура &
Изображение к статье: США планируют выкупить у Дании Гренландию - СМИ
В мире
Изображение к статье: Почему ненависть к голосовым сообщениям — признак ума
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео