На выходных несколько детей в Латвии получили переломы, столкнувшись с деревьями 0 311

ЧП и криминал
Дата публикации: 05.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: На выходных несколько детей в Латвии получили переломы, столкнувшись с деревьями

Служба неотложной медицинской помощи (СНМП) призывает соблюдать меры безопасности, занимаясь зимними развлечениями, в том числе катаясь на санках с гор.

Как сообщили в СНМП, в выходные дни медики службы оказали помощь четырём детям в возрасте от трёх до одиннадцати лет, которые получили серьёзные и даже тяжёлые травмы при катании на санках с горы и столкновении с деревьями.

В этих случаях были зафиксированы переломы лицевых костей, повреждения позвонков позвоночника и другие травмы.

СНМП просит родителям убедиться в безопасности условий, когда ребёнок катается на санках с горы. Служба советует обсудить вопросы безопасности с детьми, которые идут на горку вместе с друзьями или старшими братьями и сёстрами.

Перед катанием на санках рекомендуется выбрать безопасный склон, проверив, нет ли у его подножия деревьев или других препятствий, а также дороги, на которую можно выехать.

Не менее важно перед спуском с горы убедиться, что на пути нет других людей, с которыми можно случайно столкнуться.

#медицина #Латвия #безопасность #родители #травмы #дети
Оставить комментарий

