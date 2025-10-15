Расплодились грызуны

Лептоспироз — это инфекционное заболевание, которое передается человеку от животных, главным образом от грызунов. В Латвии в этом году зарегистрировано 25 случаев заболевания — в шесть раз больше, чем в среднем за последние десять лет, когда ежегодно фиксировалось около четырех случаев.

Возраст заболевших колеблется от 25 до 85 лет, при этом большинство из них — люди предпенсионного и пенсионного возраста (средний возраст 63 года). Все пациенты проходили лечение в больнице, несколько из них оказались в реанимации, один случай закончился летально.

Специалисты называют главным фактором такого резкого роста числа заболеваний распространение грызунов. Главный врач Центра инфектологии, профессор Байба Розентале подчеркивает: «Безусловно, на первом месте — крысы. Очевидно, нужно смотреть, как в городах обстоят дела с дератизацией — есть ли они или нет. А мы ведь их видим — они есть и гуляют по улицам».

Эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Сигита Гейда отмечает, что большинство пациентов либо видели грызунов, либо признают, что их присутствие возможно в местах проживания, хозяйственных помещениях или у водоемов.

Переносят болезнь в основном крысы.

Возбудитель инфекции может попасть в организм человека при употреблении фруктов и овощей, загрязненных мочой грызунов, или при питье зараженной воды. Риск заражения существует также при работе на приусадебных участках, если после этого не вымыть тщательно руки, либо если возбудитель проникает в организм через мелкие повреждения кожи. Поскольку заболевание имеет высокий риск смертности, чрезвычайно важна профилактика.

Байба Розентале подчеркивает: «Все моем! Моем руки перед едой, моем фрукты и овощи, моем мясо и подвергаем его термической обработке». Следует обязательно уничтожать продукты, поврежденные грызунами. В жилых домах, особенно многоквартирных, управляющие обязаны проводить дератизацию не реже одного раза в квартал.

Симптомы как у гриппа

Начальная стадия болезни напоминает грипп — возможны лихорадка, головная боль, мышечные боли и слабость. Позже, по мере развития заболевания, могут появиться желтушность кожи и глаз, а также кровоизлияния на коже. Эти симптомы свидетельствуют о переходе болезни в серьезную фазу.

Так как проявления лептоспироза схожи с симптомами многих других инфекций, важно своевременно начать правильное лечение. Чем быстрее поставлен диагноз и начата терапия, тем выше вероятность выздоровления, особенно если человек знает о контакте с грызунами или зараженной ими средой.

Рижская муниципалитет отмечает, что, хотя крысы время от времени наблюдаются в столице, нельзя утверждать, что их стало больше. Власти подчеркивают, что самые эффективные меры борьбы с грызунами — это закрытые мусорные контейнеры, исправные коммуникационные системы и регулярная дератизация зданий.