В Латвии началась вспышка «крысиной болезни». Врач выступил с обращением к населению

Наша Латвия
Дата публикации: 15.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Латвии началась вспышка «крысиной болезни». Врач выступил с обращением к населению

В связи с ростом числа случаев тяжелого инфекционного заболевания, вызываемого грызунами, — лептоспироза — главный врач Латвийского центра инфектологии, профессор Рижского университета им. Страдиня Байба Розентале призвала жителей соблюдать меры предосторожности, сообщает 360TV Ziņas.

Расплодились грызуны

Лептоспироз — это инфекционное заболевание, которое передается человеку от животных, главным образом от грызунов. В Латвии в этом году зарегистрировано 25 случаев заболевания — в шесть раз больше, чем в среднем за последние десять лет, когда ежегодно фиксировалось около четырех случаев.

Возраст заболевших колеблется от 25 до 85 лет, при этом большинство из них — люди предпенсионного и пенсионного возраста (средний возраст 63 года). Все пациенты проходили лечение в больнице, несколько из них оказались в реанимации, один случай закончился летально.

Специалисты называют главным фактором такого резкого роста числа заболеваний распространение грызунов. Главный врач Центра инфектологии, профессор Байба Розентале подчеркивает: «Безусловно, на первом месте — крысы. Очевидно, нужно смотреть, как в городах обстоят дела с дератизацией — есть ли они или нет. А мы ведь их видим — они есть и гуляют по улицам».

Эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Сигита Гейда отмечает, что большинство пациентов либо видели грызунов, либо признают, что их присутствие возможно в местах проживания, хозяйственных помещениях или у водоемов.

Переносят болезнь в основном крысы.

Возбудитель инфекции может попасть в организм человека при употреблении фруктов и овощей, загрязненных мочой грызунов, или при питье зараженной воды. Риск заражения существует также при работе на приусадебных участках, если после этого не вымыть тщательно руки, либо если возбудитель проникает в организм через мелкие повреждения кожи. Поскольку заболевание имеет высокий риск смертности, чрезвычайно важна профилактика.

Байба Розентале подчеркивает: «Все моем! Моем руки перед едой, моем фрукты и овощи, моем мясо и подвергаем его термической обработке». Следует обязательно уничтожать продукты, поврежденные грызунами. В жилых домах, особенно многоквартирных, управляющие обязаны проводить дератизацию не реже одного раза в квартал.

Симптомы как у гриппа

Начальная стадия болезни напоминает грипп — возможны лихорадка, головная боль, мышечные боли и слабость. Позже, по мере развития заболевания, могут появиться желтушность кожи и глаз, а также кровоизлияния на коже. Эти симптомы свидетельствуют о переходе болезни в серьезную фазу.

Так как проявления лептоспироза схожи с симптомами многих других инфекций, важно своевременно начать правильное лечение. Чем быстрее поставлен диагноз и начата терапия, тем выше вероятность выздоровления, особенно если человек знает о контакте с грызунами или зараженной ими средой.

Рижская муниципалитет отмечает, что, хотя крысы время от времени наблюдаются в столице, нельзя утверждать, что их стало больше. Власти подчеркивают, что самые эффективные меры борьбы с грызунами — это закрытые мусорные контейнеры, исправные коммуникационные системы и регулярная дератизация зданий.

#здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
(3)
  • Мп
    Мимо проходил
    16-го октября

    Сегодня крыс в Риге примерно впятеро больше, чем людей (есть методики подсчета). Их никто не травит - слишком уж выгодный распил денег получается, чтобы еще и на крыс оставалось. По Авоту крысы бегают табунами, в старой Риге их огромное количество. В тех же Плявниеках (и не только) подъезды многоквартирных домов буквально проседаютиз-за крысиных нор. А у РНП один ответ - у нас все хорошо...

    9
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    16-го октября

    Если закрыть контейнеры, то их моментально откроют те, кто постоянно трётся около них денно и нощно, в надежде что - нибудь найти. Или же крысы найдут другой источник питания, но голодными как ни те, так и не другие, не останутся

    10
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    Mr.FGJCNJK
    16-го октября

    Стандартный пластмассовый контейнер крыса прогрызает снизу примерно за минуту.

    1
    0
Видео