В рижских школах в этом учебном году больше всего не хватает учителей латышского языка, заявил в интервью TV3 вице-мэр Риги по вопросам образования Вилнис Кирсис ("Новое Единство"), пишет ЛЕТА.

По оценке Кирсиса, с переходом на обучение только на латышском языке проблемы могут возникнуть примерно в трети всех школ Риги — как и в целом по стране. Кроме того, сложности есть и в тех школах, где обучение и раньше проходило на латышском языке, но куда теперь поступило большое количество учеников, в основном говорящих по-русски.

Нехватка учителей ощущается остро во всех школах, и особенно заметна нехватка преподавателей латышского языка — в первую очередь в тех школах, где ранее обучение велось на русском. По словам Кирсиса, самоуправление сейчас работает над новыми инструментами для улучшения ситуации, в том числе вводит доплаты тем учителям, которые готовы преподавать латышский язык и брать на себя дополнительную нагрузку в школах, где ранее обучение проходило на русском языке.

Во многом проблему усугубляет то, что большая часть русскоязычных учеников вне школы не говорит по-латышски, поэтому самоуправление ищет возможности расширить латышскоязычную среду, например, предлагая более широкий спектр внеклассных занятий, отметил представитель думы.

Кирсис признал, что, возможно, в некоторых школах реформа пока реализована лишь на бумаге — на деле же обучение там всё ещё преимущественно ведётся на русском языке. Однако самоуправление следит за ситуацией и ищет решения.

В ближайшее время Рижская дума ожидает от Государственной службы качества образования более развёрнутые выводы о ходе внедрения языковой реформы, чтобы на их основе можно было планировать дальнейшие изменения — вплоть до закрытия или объединения отдельных школ, если там будут выявлены серьёзные и нерешённые проблемы.