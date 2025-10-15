Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В рижских школах больше всего не хватает учителей латышского языка - вице-мэр 0 253

Наша Латвия
Дата публикации: 15.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: В рижских школах больше всего не хватает учителей латышского языка - вице-мэр

В рижских школах в этом учебном году больше всего не хватает учителей латышского языка, заявил в интервью TV3 вице-мэр Риги по вопросам образования Вилнис Кирсис ("Новое Единство"), пишет ЛЕТА.

По оценке Кирсиса, с переходом на обучение только на латышском языке проблемы могут возникнуть примерно в трети всех школ Риги — как и в целом по стране. Кроме того, сложности есть и в тех школах, где обучение и раньше проходило на латышском языке, но куда теперь поступило большое количество учеников, в основном говорящих по-русски.

Нехватка учителей ощущается остро во всех школах, и особенно заметна нехватка преподавателей латышского языка — в первую очередь в тех школах, где ранее обучение велось на русском. По словам Кирсиса, самоуправление сейчас работает над новыми инструментами для улучшения ситуации, в том числе вводит доплаты тем учителям, которые готовы преподавать латышский язык и брать на себя дополнительную нагрузку в школах, где ранее обучение проходило на русском языке.

Во многом проблему усугубляет то, что большая часть русскоязычных учеников вне школы не говорит по-латышски, поэтому самоуправление ищет возможности расширить латышскоязычную среду, например, предлагая более широкий спектр внеклассных занятий, отметил представитель думы.

Кирсис признал, что, возможно, в некоторых школах реформа пока реализована лишь на бумаге — на деле же обучение там всё ещё преимущественно ведётся на русском языке. Однако самоуправление следит за ситуацией и ищет решения.

В ближайшее время Рижская дума ожидает от Государственной службы качества образования более развёрнутые выводы о ходе внедрения языковой реформы, чтобы на их основе можно было планировать дальнейшие изменения — вплоть до закрытия или объединения отдельных школ, если там будут выявлены серьёзные и нерешённые проблемы.

Читайте нас также:
#образование #латышский язык
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
0
0
3

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Перестаньте рисковать детьми!» Газовый котёл в детсаду Риги пугает родителей
Изображение к статье: «Перестаньте рисковать детьми!» Газовый котёл в детсаду Риги пугает родителей
Советник Маргарет Тэтчер предсказал судьбу русских Латвии и русских России
Изображение к статье: Историк Ливен формировал курс британской Железной Леди. Эксклюзив!
Новорождённых в Латвии стало еще меньше
Изображение к статье: Новорождённых в Латвии стало еще меньше
В четверг в большинстве районов Латвии ожидается дождь
Изображение к статье: В четверг в большинстве районов Латвии ожидается дождь
Изображение к статье: Старый конь борозды не портит: экономику Латвии укрепят пенсионерами Эксклюзив!
Старый конь борозды не портит: экономику Латвии укрепят пенсионерами 1133
Изображение к статье: В Латвии началась вспышка «крысиной болезни». Врач выступил с обращением к населению
В Латвии началась вспышка «крысиной болезни». Врач выступил с обращением к населению 3 3088
Изображение к статье: Пробки растут, а альтернатива - под носом: в Риге водный транспорт может стать спасением
Пробки растут, а альтернатива - под носом: в Риге водный транспорт может стать спасением 1 356
Изображение к статье: Распространение гриппа сохраняется на низком уровне
Распространение гриппа сохраняется на низком уровне 126

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Если один показывает язык, а другой отвечает тем же, это никуда не ведёт» - Чакша о спорах по госбюджету
Политика
«Если один показывает язык, а другой отвечает тем же, это никуда не ведёт» - Чакша о спорах по госбюджету 30
Изображение к статье: Сергей хорошо играет в защите. Иконка видео
ЧП и криминал
Схватка футболиста Задорожного с силовиками вызвала негодование в Тернополе 177
Изображение к статье: Почему ваш питомец кашляет: простые причины, о которых стоит знать
Люблю!
Почему ваш питомец кашляет: простые причины, о которых стоит знать 52
Изображение к статье: 4 домашних средства от чувствительности зубов
Люблю!
4 домашних средства от чувствительности зубов 76
Изображение к статье: Из-за катастрофического роста цен самоуправления могут вернуться к бумажным документам
Политика
Из-за катастрофического роста цен самоуправления могут вернуться к бумажным документам 486
Изображение к статье: В 1947 году 34-летний композитор внезапно снялся в кино "Поезд идет на восток". Иконка видео
Lifenews
Тихон Хренников был любимым композитором Сталина, хотя начинал петь в церкви 36
Изображение к статье: «Если один показывает язык, а другой отвечает тем же, это никуда не ведёт» - Чакша о спорах по госбюджету
Политика
«Если один показывает язык, а другой отвечает тем же, это никуда не ведёт» - Чакша о спорах по госбюджету 30
Изображение к статье: Сергей хорошо играет в защите. Иконка видео
ЧП и криминал
Схватка футболиста Задорожного с силовиками вызвала негодование в Тернополе 177
Изображение к статье: Почему ваш питомец кашляет: простые причины, о которых стоит знать
Люблю!
Почему ваш питомец кашляет: простые причины, о которых стоит знать 52

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео