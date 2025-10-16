Baltijas balss logotype
«Фикция и хаос»: учиителя о том, как проходит переход на латышский в школах

Наша Латвия
Дата публикации: 16.10.2025
Latvijas Avīze
Изображение к статье: «Фикция и хаос»: учиителя о том, как проходит переход на латышский в школах
ФОТО: LETA

Переход латвийских школ на обучение исключительно на государственном языке оказался не таким гладким. Политики говорят об успешной интеграции, но реальная картина видна только в самих школах, пишет la.lv.

Директор Рижской государственной 3-й гимназии Андрис Приекулис в эфире программы TV24 “Dienas personība” рассказал, что в некоторых бывших школах нацменьшинств педагоги сталкиваются с серьёзными трудностями.

«Мне поступают предложения — ввести помощников на уроках латышского языка или делить классы на группы, потому что уровень владения языком у детей разный. Однако система на это не реагирует», — отметил Приекулис.

По его словам, государство поддерживает школы, где раньше преподавали на русском, но «латышские школы остаются без внимания».

«Иногда даже хочется поставить барьер на получение сертификата по латышскому языку, чтобы не пускать учеников без нужного уровня — ведь учителю очень трудно работать, когда дети его просто не понимают», — добавил он.

О схожих проблемах недавно рассказал и учитель истории Каспар Спунде, чья публикация в соцсетях вызвала бурную реакцию. Он описал ситуацию в одной из рижских школ, где большинство учеников не понимают латышский язык, несмотря на то, что обучаются в 6-9 классах.

«Мой единственный инструмент — язык — не работает. Многие дети не говорят, не читают и не понимают по-латышски. Это катастрофа», — написал педагог.

Он также отметил, что постепенный переход на обучение на латышском языке во многом оказался фикцией, а виной этому — бездействие школ и родителей, которые не обеспечили детям необходимых знаний.

Под публикацией учителя появилось множество комментариев.

Некоторые пользователи отмечали, что в Латвии отсутствует система быстрой поддержки детей, не владеющих языком, и всё чаще педагоги работают «вслепую». Другие напоминали, что в Великобритании или Скандинавии такие проблемы решаются просто — ученикам с низким уровнем языка предоставляют помощников или отдельные курсы адаптации.

Были и эмоциональные отклики:

«Кто сказал, что будет легко? Родители должны понимать: бороться за “право говорить на родном языке” через своих детей — это лишать их будущего», — написала одна из комментаторов.

«Если ребёнок не знает язык — пусть остаётся на второй год, это ответственность его и родителей», — добавила другая.

В комментариях также признают: государство знало о проблеме давно, но предпочло делать вид, что переход проходит успешно. Теперь последствия этого решения видны в классах — учителям трудно, а ученики не справляются.

При этом, как заметил один из педагогов, «сейчас нужно не искать виноватых, а создавать реальную поддержку: дополнительные занятия, понятные учебные материалы, адаптированное оценивание. Иначе мы потеряем целое поколение школьников».

#латышский язык #школа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(6)
  • VA
    Vairis Arlauskas
    16-го октября

    Да выучите вы наконец латышский или нет?Неужели так сложно...

    1
    11
  • пк
    полосатый конь
    Vairis Arlauskas
    17-го октября

    Просто потому, что вам так захотелось ? Моя голова - не помойное ведро, чтобы туда всякую дрянь никчемную пихать !

    7
    1
  • 010725
    010725
    16-го октября

    Все эти попытки делать вид, что латышский хоть минимально сопоставим с русским - это глупость. Пока образование на латышском было прямым переводом с образования на русском - оно было минимально пригодным. Наблюдаемая сейчвс стремительная деградация латышского социума - следствие именно что попытки построить независимое среднее образование на основе непригодного для этого языка.

    45
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    16-го октября

    Иначе мы потеряем целое поколение. -- «Согласен, лучше быть в шоке от увиденного и услышанного, чем в жопе от происходящего».

    33
    3
  • З
    Злой
    16-го октября

    Вы уже потеряли большую часть молодого поколения- знаете, есть такое- насильно мил не будешь, вы своими запретами языка, образования, переименованиями и унижением сделали только хуже!

    62
    1
  • lo gos
    lo gos
    16-го октября

    Кому нужен этот умирающий язык

    40
    3
Читать все комментарии

Видео