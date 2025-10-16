Переход латвийских школ на обучение исключительно на государственном языке оказался не таким гладким. Политики говорят об успешной интеграции, но реальная картина видна только в самих школах, пишет la.lv.

Директор Рижской государственной 3-й гимназии Андрис Приекулис в эфире программы TV24 “Dienas personība” рассказал, что в некоторых бывших школах нацменьшинств педагоги сталкиваются с серьёзными трудностями.

«Мне поступают предложения — ввести помощников на уроках латышского языка или делить классы на группы, потому что уровень владения языком у детей разный. Однако система на это не реагирует», — отметил Приекулис.

По его словам, государство поддерживает школы, где раньше преподавали на русском, но «латышские школы остаются без внимания».

«Иногда даже хочется поставить барьер на получение сертификата по латышскому языку, чтобы не пускать учеников без нужного уровня — ведь учителю очень трудно работать, когда дети его просто не понимают», — добавил он.

О схожих проблемах недавно рассказал и учитель истории Каспар Спунде, чья публикация в соцсетях вызвала бурную реакцию. Он описал ситуацию в одной из рижских школ, где большинство учеников не понимают латышский язык, несмотря на то, что обучаются в 6-9 классах.

«Мой единственный инструмент — язык — не работает. Многие дети не говорят, не читают и не понимают по-латышски. Это катастрофа», — написал педагог.

Он также отметил, что постепенный переход на обучение на латышском языке во многом оказался фикцией, а виной этому — бездействие школ и родителей, которые не обеспечили детям необходимых знаний.

Под публикацией учителя появилось множество комментариев.

Некоторые пользователи отмечали, что в Латвии отсутствует система быстрой поддержки детей, не владеющих языком, и всё чаще педагоги работают «вслепую». Другие напоминали, что в Великобритании или Скандинавии такие проблемы решаются просто — ученикам с низким уровнем языка предоставляют помощников или отдельные курсы адаптации.

Были и эмоциональные отклики:

«Кто сказал, что будет легко? Родители должны понимать: бороться за “право говорить на родном языке” через своих детей — это лишать их будущего», — написала одна из комментаторов.

«Если ребёнок не знает язык — пусть остаётся на второй год, это ответственность его и родителей», — добавила другая.

В комментариях также признают: государство знало о проблеме давно, но предпочло делать вид, что переход проходит успешно. Теперь последствия этого решения видны в классах — учителям трудно, а ученики не справляются.

При этом, как заметил один из педагогов, «сейчас нужно не искать виноватых, а создавать реальную поддержку: дополнительные занятия, понятные учебные материалы, адаптированное оценивание. Иначе мы потеряем целое поколение школьников».