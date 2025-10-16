В Латвии за первые восемь месяцев этого года было зарегистрировано 7837 новорождённых, что на 11,3% или 1000 меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, свидетельствуют опубликованные предварительные данные Центрального статистического управления, пишет ЛЕТА.

В том числе за восемь месяцев 2025 года среди зарегистрированных новорождённых было 4083 мальчика — на 5,5% или 238 меньше, чем за аналогичный период 2024 года, и 3754 девочки — снижение на 16,9% или 762.

В августе в Латвии было зарегистрировано 1074 новорождённых — на 7% или 81 меньше, чем в августе 2024 года. В том числе зарегистрировано 547 мальчиков и 527 девочек.

За восемь месяцев этого года в Латвии было зарегистрировано 17 221 умерший, что на 3,2% или 563 меньше, чем за тот же период 2024 года, когда было зарегистрировано 17 784 умерших.

Таким образом, за восемь месяцев этого года число умерших превысило число родившихся на 9384, тогда как в аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 8947.

За восемь месяцев 2025 года в Латвии было зарегистрировано 7733 брака, что на 8,7% или 616 больше по сравнению с соответствующим периодом 2024 года.

По предварительным данным, 1 сентября этого года численность населения Латвии составила 1,829 миллиона человек.