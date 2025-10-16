Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Новорождённых в Латвии стало еще меньше 3 1086

Наша Латвия
Дата публикации: 16.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Новорождённых в Латвии стало еще меньше
ФОТО: LETA

В Латвии за первые восемь месяцев этого года было зарегистрировано 7837 новорождённых, что на 11,3% или 1000 меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, свидетельствуют опубликованные предварительные данные Центрального статистического управления, пишет ЛЕТА.

В том числе за восемь месяцев 2025 года среди зарегистрированных новорождённых было 4083 мальчика — на 5,5% или 238 меньше, чем за аналогичный период 2024 года, и 3754 девочки — снижение на 16,9% или 762.

В августе в Латвии было зарегистрировано 1074 новорождённых — на 7% или 81 меньше, чем в августе 2024 года. В том числе зарегистрировано 547 мальчиков и 527 девочек.

За восемь месяцев этого года в Латвии было зарегистрировано 17 221 умерший, что на 3,2% или 563 меньше, чем за тот же период 2024 года, когда было зарегистрировано 17 784 умерших.

Таким образом, за восемь месяцев этого года число умерших превысило число родившихся на 9384, тогда как в аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 8947.

За восемь месяцев 2025 года в Латвии было зарегистрировано 7733 брака, что на 8,7% или 616 больше по сравнению с соответствующим периодом 2024 года.

По предварительным данным, 1 сентября этого года численность населения Латвии составила 1,829 миллиона человек.

Читайте нас также:
#демография
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
15
0
0
1
0
1

Оставить комментарий

(3)
  • П
    Процион
    16-го октября

    «Новорождённых в Латвии стало еще меньше». Зато каждый наворождённый — крупнее. Как говорил генералиссимус А.В.Суворов, берут не числом, а умением. В нашем случае — размерами.

    0
    0
  • A
    Aleks
    16-го октября

    Мантра одного нашего примера была ,,Нас два миллиона,нас два миллиона..,, Теперь куда то делось аж 200 тыс.человек. А если прикинуть по честному,то Латвия-это небольшой городок с 1,5 млн.человек,склонный в вымиранию и бесперспектив,чего и добивалась Атмода .

    10
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    16-го октября

    численность населения Латвии составила 1,829 миллиона человек. -- Меня одолевают смутные сомнения в достоверности этой цифры.

    16
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Уходим в минус: синоптики назвали дату усиления заморозков в Латвии
Изображение к статье: Уходим в минус: синоптики назвали дату усиления заморозков в Латвии
На Юрмальском направление вместо отмененных электричек запустят автобусы (РАСПИСАНИЕ)
Изображение к статье: На Юрмальском направление вместо отмененных электричек запустят автобусы (РАСПИСАНИЕ)
В арборетуме в Калснаве начал пахнуть гость из Японии. Запах - как у сахарной ваты
Изображение к статье: В арборетуме в Калснаве начал пахнуть гость из Японии. Запах - как у сахарной ваты
К стоматологу приходится записываться за полгода до визита
Изображение к статье: К стоматологу приходится записываться за полгода до визита
Изображение к статье: В больнице Страдиня проведена уникальная операция для снижения риска лимфедемы
В больнице Страдиня проведена уникальная операция для снижения риска лимфедемы 242
Изображение к статье: Перевозчики бьют тревогу: из-за краткосрочных контрактов снова выйдут старые автобусы
Перевозчики бьют тревогу: из-за краткосрочных контрактов снова выйдут старые автобусы 753
Изображение к статье: «Это шантаж!» Жителям Риги отключили воду, они отказались продать часть своей земли
«Это шантаж!» Жителям Риги отключили воду, они отказались продать часть своей земли 1646
Изображение к статье: Миссия невыполнима! В Саркандаугаве почти невозможно попасть в поликлинику
Миссия невыполнима! В Саркандаугаве почти невозможно попасть в поликлинику 503

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев?
Дом и сад
Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев? 2468
Изображение к статье: Наташа Королёва решила заработать на старых плакатах с Николаевым
Lifenews
Наташа Королёва решила заработать на старых плакатах с Николаевым 9
Изображение к статье: Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо
Еда и рецепты
Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо 32
Изображение к статье: Когда, где и как нужно сажать озимый чеснок
Дом и сад
Когда, где и как нужно сажать озимый чеснок 1986
Изображение к статье: Доктор Мясников назвал отличие в лечении рака в России и США
Lifenews
Доктор Мясников назвал отличие в лечении рака в России и США 88
Изображение к статье: Министерство образования проверит директора школы, из которой уволилось 20 учителей
ЧП и криминал
Министерство образования проверит директора школы, из которой уволилось 20 учителей 165
Изображение к статье: Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев?
Дом и сад
Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев? 2468
Изображение к статье: Наташа Королёва решила заработать на старых плакатах с Николаевым
Lifenews
Наташа Королёва решила заработать на старых плакатах с Николаевым 9
Изображение к статье: Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо
Еда и рецепты
Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо 32

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео