«Перестаньте рисковать детьми!» Газовый котёл в детсаду Риги пугает родителей

Наша Латвия
Дата публикации: 16.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Перестаньте рисковать детьми!» Газовый котёл в детсаду Риги пугает родителей
ФОТО: скриншот видео TV3

Из-за проблемного газового отопительного котла в рижском муниципальном детском саду «Мадариня» этой осенью дважды за короткое время были эвакуированы дети и персонал. Оборудование устарело и уже долгое время даёт сбои, периодически оставляя помещения без отопления. Вместо замены на новое, ответственные службы годами лишь ремонтировали котёл, что не принесло долгосрочных результатов, сообщает Bez Tabu (ТВ3).

Обе эвакуации из детского сада «Мадариня» произошли в начале октября. В первый раз в котельной начался пожар — загорелась электроника газового котла, во второй раз была зафиксирована утечка газа из системы отопления.

Газовый котёл в этом учебном заведении подводит уже давно. Bez Tabu рассказывал об этом ещё два года назад — тогда оборудование выходило из строя, оставляя детсад без отопления.

Если с кратковременными перебоями в отоплении родители ещё как-то мирились, то последние события вызывают серьёзную тревогу и беспокойство за безопасность детей в дошкольном учреждении.

Представитель детского сада в разговоре с Bez Tabu сообщила, что после последних эвакуаций неполадки были устранены, но уверенности в том, что котёл долго проработает без новых проблем, нет. Она также подчеркнула, что учреждение уже давно настаивает перед самоуправлением на необходимости заменить котёл на новый.

«Нам обещают, что всё будет в порядке, но кто может это гарантировать? Мы просто очень настаиваем на новом [котле]. Обещают, но обещали ещё два года назад. Логично, что мы хотим новый — пишем, требуем», - рассказала представитель дошкольного учреждения.

Детским садом управляет муниципальное предприятие «Rīgas nami», которое также отвечает за обслуживание и ремонт отопительных систем. Департамент имущества Рижской думы потребовал у «Rīgas nami» объяснений.

«Запрошены подробные объяснения, ведь именно они [“Rīgas nami”] несут прямую ответственность за начало отопительного сезона и техническое обслуживание. После получения информации самоуправление решит, продолжать ли сотрудничество с “Rīgas nami” или искать другую обслуживающую организацию», - пояснил руководитель Управления строительства Департамента имущества Рижской думы Марис Межзиле.

В «Rīgas nami» заявили, что обслуживали котёл должным образом и достаточно часто.

«Помимо регулярных обслуживаний до и после сезона, экстренные вызовы происходили очень часто. Если взять срез прошлого года — наши специалисты выезжали туда примерно 10 раз. Факт в том, что котёл сильно устаревший — ему около 20 лет. А это значит, что найти запасные части крайне трудно», - пояснила руководитель по связям с общественностью ООО «Rīgas nami» Даце Прейса.

В «Rīgas nami» также подчеркнули, что ещё два года назад, когда начались перебои с отоплением, рекомендовали Департаменту имущества установить новый котёл. Однако решение о выделении средств находится в компетенции именно этого департамента.

События октября заставили самоуправление активизироваться — недавно было принято решение до следующего отопительного сезона установить в детсаду новый газовый котёл.

ТВ3

