Шокирующие нарушения в Lejasstrazdi: дети в опасности, взрослые бездействуют

Наша Латвия
Дата публикации: 16.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Шокирующие нарушения в Lejasstrazdi: дети в опасности, взрослые бездействуют
ФОТО: Youtube

Омбудсмен Карина Палкова, эксперты Бюро омбудсмена по правам детей, а также представители Министерства благосостояния и Центра защиты прав детей в четверг прибыли с проверкой в центр поддержки семей "Lejasstrazdi" в Добельском крае, где вновь обнаружили ряд нарушений, сообщили в Бюро омбудсмена, пишет ЛЕТА.

В ходе визита было установлено, что несколько детей из центра регулярно не посещают школу, сотрудники не знают ни кто их руководство, ни как действовать в случае очевидных проблем со здоровьем ребёнка.

Законный представитель ребёнка, которым является руководитель Социальной службы Добеле, не отвечала на звонки. Обязанности нынешнего руководителя центра исполняет заместитель руководителя Социальной службы Добельского края.

Когда омбудсмен прибыла в "Lejasstrazdi", у одного ребёнка дошкольного возраста наблюдались серьёзные проблемы со здоровьем и затруднённое дыхание, связанное с повышенной температурой. Только по настоянию омбудсмена сотрудница центра вызвала бригаду Службы неотложной медицинской помощи (СНМП). Когда СНМП прибыла, ни один из сотрудников центра не смог ответить, кто является законным представителем ребёнка, и не смог выдать документы, необходимые для сопровождения ребёнка в больницу.

Палкова подчёркивает, что это серьёзное нарушение прав ребёнка, поскольку сотрудники должны знать алгоритм действий и базовые вещи, касающиеся здоровья, жизни и безопасности детей.

"Недопустимо, чтобы дети из-за своей беспомощности оказывались в опасных ситуациях и чтобы их законный представитель, который должен выполнять обязанности родителя, например, сопровождать ребёнка в больницу, не вступался за них", – говорит омбудсмен.

Она отмечает, что дети не выбирали такую жизнь, и это обязанность государства, самоуправлений и конкретных работников – обеспечить детям безопасную и семейную среду.

"Учреждение не может продолжать работать в таком виде – если самоуправление долгое время не может или не хочет решить затянувшиеся проблемы, учреждение должно быть закрыто! Министерство благосостояния не должно медлить с решением о его исключении из реестра поставщиков услуг", – уверена Палкова.

В Бюро омбудсмена пояснили, что изначальной целью визита было выяснить, как изменилась ситуация после неоднократных визитов и рекомендаций. Хотя видны улучшения в помещениях и питании, увиденное вновь подтверждает, что в учреждении не налажен ни базовый механизм действий, ни управление острыми ситуациями.

"Достоинство, безопасность и права детей – это не вопрос выбора, это обязанность государства и самоуправлений и проверка общественного самосознания. Если права детей нарушаются, учреждения обязаны действовать незамедлительно", – подчёркивает омбудсмен.

Учитывая выявленное, омбудсмен призывает Министерство благосостояния немедленно оценить деятельность центра и принять соответствующие меры. В противном случае омбудсмен готова обратиться в суд, чтобы защитить права детей и обеспечить им безопасную, достойную и развивающую среду, как это предусмотрено латвийским и международным правом.

Бюро омбудсмена уже ранее фиксировало в этом центре, что дети питаются и одеваются скудно, не хватает квалифицированных сотрудников, а также отсутствуют возможности для содержательного досуга.

Редакция BB.LV
Редакция BB.LV
