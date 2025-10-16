Латвийская федерация пенсионеров призвала Сейм с 2027-го года ввести налоговые льготы для работодателей, принимающих на работу людей старше 50 лет. Посмотрим на реакцию властей.

За пенсионеров платят меньше

Работодатели, нанимающие людей пенсионного возраста, сейчас платят пониженные социальные взносы, — указывает Минфин.

Для работодателей, у которых работают пенсионеры, уже действует сниженная ставка обязательных взносов государственного социального страхования (VSAOI) — в общей сложности 30,02% против 34,09% в общем случае. Таким образом, нанимать таких работников уже сейчас ВЫГОДНЕЕ с точки зрения социальных платежей.

При этом Минфин подчеркивает, что введение новых налоговых льгот или стимулов возможно только после тщательного анализа их целесообразности и эффективности. Любое новое послабление должно оцениваться объективно — с учетом влияния на общую налоговую систему и государственный бюджет.

"А дайте работодателям компенсацию!"

Ранее Латвийская федерация пенсионеров (Федерация) призывала Сейм с 2027 года ввести налоговые льготы для работодателей, нанимающих людей старше 50 лет, включая пенсионеров. Этот призыв изложен в резолюции, направленной в парламент.

В документе указывается, что с учетом тенденции старения населения и необходимости поддерживать качество жизни пожилых людей, федерация предлагает Сейму разработать государственную политику на период с 2027 по 2031 год, направленную на максимально длительное сохранение трудоспособных граждан на рынке труда.

Кроме того, предлагается рассмотреть возможность внедрения принципа "три в одном": представители трёх поколений на предприятиях и в учреждениях, где работает не менее 60 человек.

Также федерация предлагает в качестве жеста доброй воли в 2026 году подготовить поправки к налоговому законодательству и с 2027 года ввести льготы для работодателей, принимающих на работу людей старше 50 лет. Работодатели могли бы получать компенсацию от государства в размере половины или четверти налоговых выплат, если человек этой возрастной группы работает на полставки или четверть ставки.