В четверг в большинстве районов Латвии ожидается дождь, осадки будут в основном кратковременными, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

Небо преимущественно останется облачным. Будет дуть слабый западный и юго-западный ветер. Температура воздуха достигнет +9..+14 градусов, таким образом, четверг станет самым тёплым днём недели.

В Риге местами ожидается дождь, будет дуть слабый юго-западный ветер, а температура воздуха поднимется до +13 градусов.

На погодные условия влияет область низкого давления, связанная с циклоном в Арктике.