«Это шантаж!» Жителям Риги отключили воду, они отказались продать часть своей земли

Наша Латвия
Дата публикации: 17.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Это шантаж!» Жителям Риги отключили воду, они отказались продать часть своей земли
ФОТО: скриншот видео TV3

Айгар живёт в восьмиквартирном доме на улице Буру в Риге уже 30 лет, но именно последние годы стали особенно тяжёлыми – жильцы периодически остаются без воды, сообщает передача Bez Tabu (ТВ3).

На данный момент жители фактически полностью живут без воды с прошлой пятницы. Чтобы проиллюстрировать ситуацию, другой житель дома, Артур, который 10 дней назад стал отцом многодетной семьи, пригласил съёмочную группу к себе домой.

Открыв кран на кухне, он показывает: из него течёт лишь слабая струйка воды. Чтобы наполнить стакан, требуется 34 секунды.

"Скоро струйка станет ещё слабее. Вечерами, когда все дома, она почти исчезает или воды вообще нет. Несколько месяцев назад владелец соседнего участка прислал нам предложение выкупить часть нашей земли – она ему нужна, чтобы устроить заезд в новый жилой квартал. Мы отказались – это наша земля, там у нас сараи, где мы храним дрова и другие вещи. Нам эта территория необходима", - рассказал Артур.

Айгар утверждает, что после отказа представители соседнего участка пригрозили неприятностями и возможными перебоями с подачей воды.

Из-за особого расположения здания – в глубине двора – оно никогда не было напрямую подключено к городскому водопроводу. Все эти годы вода поступала по трубе, проходящей через соседний частный участок.

Фактический владелец соседней территории, Андрей Зилпаушc, по телефону отказался встречаться с Bez Tabu.

"Вам платят за это деньги, мне – нет. Если бы мы подписали договор об интервью, было бы отлично. Так можем сделать? Вам платят, и я хочу. Я тоже хочу. У них нет договора на водоснабжение", - пояснил фактический владелец ООО Riga Veneer Зилпаушc.

До сентября 2015 года действовал очередной договор, и всё это время жильцы регулярно оплачивали полученную воду.

"Вы хотите раструбить по газетам, что Зилпаушc такой подлец, отключил людям воду? Он никогда её не подключал. Он никогда её не включал. Да, вода как-то туда текла. Но включена не была. Договор закончился, вы это знаете. Тогда текла – теперь нет. Мы ничего не перекрывали, вода просто уходит в Даугаву. Там в трубе дырка", - заверил Зилпаушc.

Прокомментировав ситуацию присяжному адвокату, стало ясно: закон в этом случае на стороне жильцов.

Если владелец соседней территории отказывается восстанавливать подачу воды, необходимо обращаться в суд – и в этот раз не придётся ждать несколько лет до окончательного решения.

"Согласно Закону об услугах водоснабжения, если одно лицо не может получить доступ к водоснабжению иначе, как через другого потребителя, то этот потребитель обязан предоставить доступ к воде. В понимании закона лицо без прямого подключения признаётся сопользователем. Разумеется, поставщик услуги вправе получить выгоду – закон позволяет к действующим тарифам добавлять 10% прибыли. Стороны должны договориться. Если не могут – спор решается в суде. Существующие правовые инструменты позволяют действовать быстро: лицо, которому не обеспечена услуга, может просить суд применить меры временной защиты. Суд в сжатые сроки рассмотрит заявку и либо удовлетворит, либо отклонит её", - пояснил присяжный адвокат Янис Беровскис.

В муниципальном предприятии "Ригас уденс" указывают, что не могут повлиять на ситуацию – конкретный многоквартирный дом находится достаточно далеко от городского водопровода, а для потенциального подключения необходимо пересечь несколько частных участков.

ТВ3

#рига
