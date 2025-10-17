Baltijas balss logotype
К стоматологу приходится записываться за полгода до визита 0 755

Наша Латвия
Дата публикации: 17.10.2025
LETA
Изображение к статье: К стоматологу приходится записываться за полгода до визита
ФОТО: Unsplash

Наверное, найдется немало родителей, которые без успеха искали возможность перед новым учебным годом проверить здоровье зубов своих детей.

Хотя Национальная служба здравоохранения (НСЗ) сообщила изданию "Latvijas Avīze", что средняя продолжительность ожидания ребенка в очереди к оплаченному государством стоматологу составляет два месяца, реальная ситуация такова, что во второй половине года во многих стоматологических клиниках запись заполнена уже до конца года.

Например, ООО "Ģimenes zobārstniecība", имеющее филиалы по всей Видземе, до конца года не делает новые записи на плановую помощь детям, сообщила председатель правления этого лечебного учреждения Терезе Берзупе. Такая же ситуация и в медицинском центре "Liepājas centra zobārstniecība", а в Латвийском институте стоматологии, если ребенок или подросток не страдает острой зубной болью, а консультация детского зубного врача необходим в плановом порядке, ее придется ждать вплоть до четырех лет, рассказала доктор медицинских наук, сертифицированный стоматолог, а также сертифицированный детский стоматолог Юлия Калниня, которая 16-лет лечит зубы детям и подросткам.

В 2024 году на стоматологическое обслуживание детей и подростков из государственного бюджета было дополнительно выделено почти 10 млн евро и общая сумма средств, выделенных на эту цель, составила 34 075 275 евро. В 2025 году сумма осталась без изменений. Однако, учитывая, что во многих регионах государственные квоты уже исчерпаны, можно сделать вывод, что финансирование недостаточно.

Несмотря на небольшое увеличение тарифов на детскую стоматологию, по словам стоматологов, ситуация с доступностью услуг в течение многих лет остается практически неизменной. Основная проблема, как рассказали руководители нескольких клиник и сами стоматологи, заключается не столько в финансировании, сколько в нехватке детских стоматологов. Латвийское общество врачей сообщает, что в настоящее время по всей стране работает всего 22 сертифицированных детских стоматолога.

#здравоохранение
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
3
2
1

