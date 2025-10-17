Дирекция автомобильных перевозок ЛР сообщила порталу bb.lv, что в связи с ремонтными работами по модернизации контактной сети на железнодорожной линии в Тукумс пассажиров будут перевозить автобусы.

Ремонт запланирован с 17 октября по 5 ноября на участке Кемери-Асари.

С 20 октября будут внесены изменения в отдельные автобусные маршруты, а также открыт новый автобусный маршрут Дубулты–Тукумс, который организует перевозчик Tukuma auto.

Временный новый региональный маршрут №7019 Дубулты–Тукумс будет обслуживаться по следующим рейсам: • В 16:40 от автовокзала Тукумса до станции Дубулты — по рабочим дням (согласован с поездом в 17:39 из Дубулты в Ригу); • В 17:10 от автовокзала Тукумса до станции Дубулты — по рабочим дням (согласован с поездом в 18:08 из Дубулты в Ригу); • В 17:45 от станции Дубулты до Тукумса — по рабочим дням (согласован с поездом в 17:00 из Риги в Дубулты); • В 18:15 от станции Дубулты до Тукумса — по рабочим дням (согласован с поездом в 17:30 из Риги в Дубулты). Все указанные рейсы выполняет перевозчик Tukuma auto.

Дополнительные изменения:

Региональный маршрут №7041 Рига-Талси-Дундага:

Рейс в 17:30 из Риги (по рабочим дням) будет заезжать в Тукумс в 18:39;

Рейс в 6:05 из Талси (по рабочим дням) будет заезжать в Тукумс к той же остановке в 6:58.

Региональный маршрут №7990 Рига-Стенде-Талси:

Рейс в 16:40 из Риги (по рабочим дням) будет заезжать в Тукумс в 17:51;

Рейс в 6:30 из Талси (по рабочим дням) будет заезжать в Тукумс в 7:44.

С 21 октября также будут внесены изменения в коммерческий маршрут №K7955, согласно которым:

Рейс в 9:00 из Рижского автовокзала будет заезжать в Тукумс в 10:05;

Рейс в 19:10 из Рижского автовокзала будет заезжать в Тукумс в 20:13;

Рейс в 13:00 из Вентспилсского автовокзала будет заезжать в Тукумс в 14:55;

Рейс в 19:30 из Вентспилса будет заезжать в Тукумс в 21:25.