Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В арборетуме в Калснаве начал пахнуть гость из Японии. Запах - как у сахарной ваты 1 419

Наша Латвия
Дата публикации: 17.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: В арборетуме в Калснаве начал пахнуть гость из Японии. Запах - как у сахарной ваты
ФОТО: пресс-фото

В арборетуме (дендрарий) Латвийского государственного лесного фонда (Latvijas valsts meži / LVM) в Калснаве растёт дерево из Японии, которое особенно удивляет посетителей своими осенними превращениями — в яркие тона окрашиваются и опадают листья, наполняя воздух сладким ароматом. Осенью, обычно в октябре, багрянник японский (в Латвии называют Japānas katsura, или японская кацура) наполняет арборетум запахом, напоминающим сахарную вату.

Вся красота багрянника раскрывается после первых заморозков, когда листья окрашиваются в жёлтые, тёмно-розовые и даже фиолетовые оттенки. Но особенно привлекает внимание её сладкий аромат в период осеннего листопада. Этот запах будет витать в арборетуме ещё около двух недель.

Селекционер арборетума LVM Линда Строде объясняет:

«Интересно, что аромат японской кацуры исходит не от цветов, а от листьев. Его вызывает органическое соединение — мальтол, которое постоянно содержится в листьях кацуры, но особенно активно синтезируется осенью — в процессе старения листьев. Мальтол — родственник солодового сахара мальтозы, поэтому осенью кацуры источают сладкий аромат жжёного сахара. Из-за этой особенности кацуры часто называют карамельными (пряничными) или деревьями-сахарной ватой. Если листья пострадают от весенних заморозков, то сладкий аромат тоже становится заметен».

В коллекции арборетума LVM насчитывается 16 японских кацур. Первое дерево было посажено здесь в 1984 году из семян, полученных в рамках международной программы обмена семенами. Эти семена прибыли из арборетума «Александрия» в Белой Церкви, Украина.

Багрянник японский — выразительное дерево с несколькими стволами, направленными вверх кронами и стройными побегами, на которых плотно расположены округлые листья.

Род включает два близкородственных вида — Багрянник японский (Cercidiphyllum japonicum) и Багрянник величественный (Cercidiphyllum magnificum).

Оба вида в культуре трудно различимы из-за сильного сходства. Основные различия можно заметить по коре и форме листьев. У первого кора продольно растрескивается даже у молодых деревьев, а кончик листа обычно более узкий. У второго кора остаётся гладкой до глубокой старости дерева, а листья — крупнее и округлее.

Научно доказано, что эти два вида различаются и генетически. Кроме того, различается и их естественный ареал: японская кацура растёт во влажных лесах юго-востока Китая и Японии, тогда как великолепная кацура встречается только в субальпийском поясе гор острова Хонсю, где ареал японской кацуры заканчивается.

cukurvates-koks-ziedi.jpg

В садах чаще выращивают японскую кацуру (багрянник японский) — она более широко распространена в природе и была раньше введена в культуру. Японская кацура также выше и эффектнее. Для обоих видов наилучшими условиями считаются плодородные, водопроницаемые почвы на солнечных или полутенистых участках. Багрянники хорошо переносят глинистые почвы, но плохо выдерживают засуху, особенно в молодом возрасте.

Интересно, что багрянники — двудомные растения: женские и мужские цветки развиваются на разных деревьях. Цветки мелкие, издалека почти незаметные, но вблизи — очень яркие. Осенью на женских растениях созревают плоды, напоминающие маленькие стручки — они похожи на рожки или когти птиц.

Читайте нас также:
#леса
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    17-го октября

    Помню ещё с начала 90-стых прошлого века, чем пахнет сахарная вата - она пахнет БАБЛОМ!

    3
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Сколько можно!? В Латвии снова повысили цены на топливо
Изображение к статье: Сколько можно!? В Латвии снова повысили цены на топливо
В Латвии выпадет снег - синоптики
Изображение к статье: В Латвии выпадет снег - синоптики
Чужие здесь не ходят: старожилы рижского Пурвциемса выступили против «понаехавших»
Изображение к статье: Пурвциемс. Фото Wikimedia. Эксклюзив!
Когда отправляется последний автобус: до Латвии добрался транспортный кризис
Изображение к статье: На автовокзале Даугавпилса народ ожидает отправки рейсов. Эксклюзив!
Изображение к статье: «Мы готовы воевать. Хоть сегодня вечером» - командующий Латвийской армией
«Мы готовы воевать. Хоть сегодня вечером» - командующий Латвийской армией 21 5384
Изображение к статье: Уходим в минус: синоптики назвали дату усиления заморозков в Латвии
Уходим в минус: синоптики назвали дату усиления заморозков в Латвии 8553
Изображение к статье: На Юрмальском направление вместо отмененных электричек запустят автобусы (РАСПИСАНИЕ)
На Юрмальском направление вместо отмененных электричек запустят автобусы (РАСПИСАНИЕ) 1732
Изображение к статье: К стоматологу приходится записываться за полгода до визита
К стоматологу приходится записываться за полгода до визита 756

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Теперь он опять самый желанный жених Голливуда. Иконка видео
Lifenews
Почему 63-летний Том Круз разошелся с артисткой, моложе себя на 26 лет 7
Изображение к статье: Определены самые смешные названия российских деревень
Lifenews
Определены самые смешные названия российских деревень 1
Изображение к статье: Посейте эти цветы сейчас: весной они зацветут на 2 недели раньше
Дом и сад
Посейте эти цветы сейчас: весной они зацветут на 2 недели раньше 14
Изображение к статье: Сколько можно!? В Латвии снова повысили цены на топливо
Наша Латвия
Сколько можно!? В Латвии снова повысили цены на топливо 87
Изображение к статье: Учёные сравнили одержимость собак игрушками с человеческой зависимостью
В мире животных
Учёные сравнили одержимость собак игрушками с человеческой зависимостью 10
Изображение к статье: Как солнечные панели превращают свет в электричество
Дом и сад
Как солнечные панели превращают свет в электричество 34
Изображение к статье: Теперь он опять самый желанный жених Голливуда. Иконка видео
Lifenews
Почему 63-летний Том Круз разошелся с артисткой, моложе себя на 26 лет 7
Изображение к статье: Определены самые смешные названия российских деревень
Lifenews
Определены самые смешные названия российских деревень 1
Изображение к статье: Посейте эти цветы сейчас: весной они зацветут на 2 недели раньше
Дом и сад
Посейте эти цветы сейчас: весной они зацветут на 2 недели раньше 14

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео