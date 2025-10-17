В арборетуме (дендрарий) Латвийского государственного лесного фонда (Latvijas valsts meži / LVM) в Калснаве растёт дерево из Японии, которое особенно удивляет посетителей своими осенними превращениями — в яркие тона окрашиваются и опадают листья, наполняя воздух сладким ароматом. Осенью, обычно в октябре, багрянник японский (в Латвии называют Japānas katsura, или японская кацура) наполняет арборетум запахом, напоминающим сахарную вату.

Вся красота багрянника раскрывается после первых заморозков, когда листья окрашиваются в жёлтые, тёмно-розовые и даже фиолетовые оттенки. Но особенно привлекает внимание её сладкий аромат в период осеннего листопада. Этот запах будет витать в арборетуме ещё около двух недель.

Селекционер арборетума LVM Линда Строде объясняет:

«Интересно, что аромат японской кацуры исходит не от цветов, а от листьев. Его вызывает органическое соединение — мальтол, которое постоянно содержится в листьях кацуры, но особенно активно синтезируется осенью — в процессе старения листьев. Мальтол — родственник солодового сахара мальтозы, поэтому осенью кацуры источают сладкий аромат жжёного сахара. Из-за этой особенности кацуры часто называют карамельными (пряничными) или деревьями-сахарной ватой. Если листья пострадают от весенних заморозков, то сладкий аромат тоже становится заметен».

В коллекции арборетума LVM насчитывается 16 японских кацур. Первое дерево было посажено здесь в 1984 году из семян, полученных в рамках международной программы обмена семенами. Эти семена прибыли из арборетума «Александрия» в Белой Церкви, Украина.

Багрянник японский — выразительное дерево с несколькими стволами, направленными вверх кронами и стройными побегами, на которых плотно расположены округлые листья.

Род включает два близкородственных вида — Багрянник японский (Cercidiphyllum japonicum) и Багрянник величественный (Cercidiphyllum magnificum).

Оба вида в культуре трудно различимы из-за сильного сходства. Основные различия можно заметить по коре и форме листьев. У первого кора продольно растрескивается даже у молодых деревьев, а кончик листа обычно более узкий. У второго кора остаётся гладкой до глубокой старости дерева, а листья — крупнее и округлее.

Научно доказано, что эти два вида различаются и генетически. Кроме того, различается и их естественный ареал: японская кацура растёт во влажных лесах юго-востока Китая и Японии, тогда как великолепная кацура встречается только в субальпийском поясе гор острова Хонсю, где ареал японской кацуры заканчивается.

В садах чаще выращивают японскую кацуру (багрянник японский) — она более широко распространена в природе и была раньше введена в культуру. Японская кацура также выше и эффектнее. Для обоих видов наилучшими условиями считаются плодородные, водопроницаемые почвы на солнечных или полутенистых участках. Багрянники хорошо переносят глинистые почвы, но плохо выдерживают засуху, особенно в молодом возрасте.

Интересно, что багрянники — двудомные растения: женские и мужские цветки развиваются на разных деревьях. Цветки мелкие, издалека почти незаметные, но вблизи — очень яркие. Осенью на женских растениях созревают плоды, напоминающие маленькие стручки — они похожи на рожки или когти птиц.