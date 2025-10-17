Baltijas balss logotype
В больнице Страдиня проведена уникальная операция для снижения риска лимфедемы

Наша Латвия
Дата публикации: 17.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: В больнице Страдиня проведена уникальная операция для снижения риска лимфедемы
ФОТО: LETA

В клинической университетской больнице имени Паула Страдиня впервые в Латвии проведена инновационная микрохирургическая операция, направленная на значительное снижение риска лимфедемы — отёка руки — у женщин после лечения рака груди, сообщает представитель больницы Зане Грета Гранте, пишет LETA.

Лимфедема развивается из-за нарушения оттока лимфы после удаления подмышечных лимфоузлов. Эта проблема затрагивает многих пациенток с раком груди — примерно у 30% женщин после полного удаления подмышечных лимфоузлов развивается лимфедема руки, что существенно снижает качество жизни, поясняют в больнице.

Операцию провела команда отделения хирургии груди Центра заболеваний груди Страдиня больницы под руководством Елены Максименко в сотрудничестве с микрохирургом Кристапом Блумсом. Такая операция в Латвии была проведена впервые.

Во время операции были выявлены и специально отмечены лимфатические сосуды руки, которые максимально сохранялись в ходе удаления лимфоузлов, пояснили в больнице. Для восстановления оттока лимфы от руки микрохирург соединил повреждённые лимфатические сосуды с ближайшей веной, создав лимфовенозный анастомоз — тонкое микрохирургическое соединение, обеспечивающее альтернативный путь оттока лимфы.

"Этот метод позволяет значительно снизить риск послеоперационной лимфедемы — исследования показывают, что он может уменьшиться с примерно 30% до всего 3%," — отмечает Максименко.

Она подчёркивает, что данный метод является важной инновацией в лечении и реабилитации пациенток с раком груди.

До сих пор в Латвии профилактике и лечению лимфедемы не уделялось достаточного внимания, добавляют в больнице.

#медицина
    Обожаю больницу Страдыня.Писала благодарность.

Видео