Националист Кулис почувствовал открытую агрессию в автобусе со стороны русских

Наша Латвия
Дата публикации: 18.10.2025
Изображение к статье: Националист Кулис почувствовал открытую агрессию в автобусе со стороны русских

Экс-депутат Рижской думы Марцис Кулис, преданный соратник Лианы Ланги, опубликовал в соцсети пост, в котором сообщил, что по отношению к нему проявили агрессию русские.

Пост опубликован в пятницу, 17 октября. Кулис пишет: "Только что испытал открытую агрессию в автобусе со стороны 4 русских за то, что потребовал говорить на государственном языке. Брутально. Спасибо, Латвия, за это".

Похоже, что экс-депутата невежливо послали по назначению. Однако он вернулся оттуда за ненадобностью...

В комментариях ему не слишком сочувствуют:

  • Я в Праге, Таллине и в Германии в общественном транспорте со своими по-латышски говорю, никто ещё не требовал, чтобы я говорила соответственно по-чешски, по-эстонски или по-немецки.

  • В твоём коротком тексте две ошибки в правописании. Может быть, начни с себя?

  • Ты вот так просто начал от них требовать, чтобы они между собой говорили по-латышски в публичной среде?

  • Баллончик в лапу и складной стек на пояс.

  • С кем они не хотели говорить по-латышски?

  • Ну и правильно сделали, чего пристаешь? Автобус - никакое не госучреждение, куда надо подавать бумаги. К англичанам тоже докапывался, когда футбол был?

  • А разве русский язык запрещён законом?

#латышский язык
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(6)
  • Мп
    Мимо проходил
    19-го октября

    В думе говорят, что этот овощ - большой друг бабушки Шланга. Похоже на правду: по уровню интеллекта практически идентичны, по злобе и русофобии соревнуются. Даже выражение лиц похоже...

    37
    1
  • Вк
    Виардо кузнецова
    19-го октября

    У марциса такой вид, а о не пробовал к психиатору обращаться.

    41
    1
  • БТ
    Бесс Толковый
    19-го октября

    Я вчера на центральном рынке был и даже два раза слышал, как люди говорили на латышском и никто даже внимания не обратил.

    40
    1
  • АП
    Александр Петрушка
    19-го октября

    Хорошо что в табло не дали!

    46
    1
  • пк
    полосатый конь
    19-го октября

    Кулис мой кумир ! Кулис просто прекрасен ! Очень надеюсь , что это будущий премьер ! Или даже президент ! Думаю именно этот клоун должен представлять эту весёлую страну на международной арене ! Они созданы самой Вселенной друг для друга !

    65
    3
  • ТК
    Тото Кутунио
    18-го октября

    В Латвии дебилов ещё лет на тридцать. Потом шариат и арабский язык.

    138
    5
Читать все комментарии

