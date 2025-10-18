Экс-депутат Рижской думы Марцис Кулис, преданный соратник Лианы Ланги, опубликовал в соцсети пост, в котором сообщил, что по отношению к нему проявили агрессию русские.
Пост опубликован в пятницу, 17 октября. Кулис пишет: "Только что испытал открытую агрессию в автобусе со стороны 4 русских за то, что потребовал говорить на государственном языке. Брутально. Спасибо, Латвия, за это".
Похоже, что экс-депутата невежливо послали по назначению. Однако он вернулся оттуда за ненадобностью...
В комментариях ему не слишком сочувствуют:
Я в Праге, Таллине и в Германии в общественном транспорте со своими по-латышски говорю, никто ещё не требовал, чтобы я говорила соответственно по-чешски, по-эстонски или по-немецки.
В твоём коротком тексте две ошибки в правописании. Может быть, начни с себя?
Ты вот так просто начал от них требовать, чтобы они между собой говорили по-латышски в публичной среде?
Баллончик в лапу и складной стек на пояс.
С кем они не хотели говорить по-латышски?
Ну и правильно сделали, чего пристаешь? Автобус - никакое не госучреждение, куда надо подавать бумаги. К англичанам тоже докапывался, когда футбол был?
А разве русский язык запрещён законом?
