Экс-депутат Рижской думы Марцис Кулис, преданный соратник Лианы Ланги, опубликовал в соцсети пост, в котором сообщил, что по отношению к нему проявили агрессию русские.

Пост опубликован в пятницу, 17 октября. Кулис пишет: "Только что испытал открытую агрессию в автобусе со стороны 4 русских за то, что потребовал говорить на государственном языке. Брутально. Спасибо, Латвия, за это".

Похоже, что экс-депутата невежливо послали по назначению. Однако он вернулся оттуда за ненадобностью...

В комментариях ему не слишком сочувствуют: