Регистрация, сдача багажа, проверка безопасности — все эти этапы в аэропорту и без того могут вызывать стресс. Но, как говорят пассажиры, новая система посадки, введённая авиакомпанией airBaltic, только усугубила ситуацию.

Один из пользователей социальных сетей описал происходящее так: «Новая система посадки от airBaltic: какой-то парень у выхода на посадку выкрикивает номера, все толпятся, никто не понимает, чей номер сейчас — полный хаос!»

Напомним: с 6 октября национальная авиакомпания Латвии airBaltic начала внедрять новый порядок посадки в самолёт по группам. Теперь каждая группа будет указана на посадочном талоне, и пассажиры смогут проходить на борт только тогда, когда объявят их группу.

Первыми в самолёт приглашаются пассажиры группы «Ранняя посадка» — это семьи с детьми, несовершеннолетние без сопровождения и люди, которым требуется особая помощь.

Затем следует первая группа — бизнес-класс, участники программ airBaltic Club VIP и Executive.

За ними идут пассажиры второй группы — владельцы билетов Economy Flex, корпоративные клиенты и те, кто оплатил дополнительную ручную кладь.

После этого на борт приглашаются третья, четвёртая и пятая группы — в порядке, определяемом в зависимости от мест в салоне.

В авиакомпании поясняют, что цель новой системы — снизить столпотворение у выхода на посадку и обеспечить более спокойное начало полёта. Однако, судя по отзывам пассажиров, пока эффект оказался обратным.