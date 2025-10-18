Baltijas balss logotype
В Латвии создан центр подготовки пилотов вертолетов Black Hawk 0 308

Наша Латвия
Дата публикации: 18.10.2025
kasjauns.lv
Изображение к статье: Министр обороны взмыл на симуляторе. Зачетные фоточки для инстаграмма

Министр обороны взмыл на симуляторе. Зачетные фоточки для инстаграмма

В пятницу на военной базе Национальных вооружённых сил «Лиелварде» открыли учебный класс полётного симулятора вертолётов Black Hawk, создание которого обошлось в 19 миллионов долларов США (16,2 миллиона евро), сообщили агентству LETA в Министерстве обороны.

В церемонии открытия класса симулятора приняли участие министр обороны Андрис Спрудс, командир Военно-воздушных сил полковник Виестурс Масулис, представители посольства США и другие приглашенные гости.

Главная цель нового симулятора — поддержание профессиональной квалификации пилотов, а также подготовка экипажей к действиям в непредвиденных и чрезвычайных ситуациях. Симулятор позволяет тренироваться в различных погодных условиях и военных сценариях, которые невозможно безопасно воспроизвести в реальных полетах. Он также используется для отработки аварийных процедур при возникновении технических неисправностей вертолетов.

Симулятор Black Hawk изготовлен с использованием реальных деталей вертолета, что обеспечивает максимально близкое соответствие процесса обучения реальным условиям полета. Его применение для поддержания квалификации пилотов позволяет эффективно тренировать реакцию в кризисных ситуациях, при этом значительно снижая расходы по сравнению с реальными летными часами.

Общая стоимость проекта составляет 19 миллионов долларов США, которые полностью покрываются американской программой поддержки. Контракт включает не только поставку и установку симулятора, но и закупку запасных частей и расходных материалов, а также обучение персонала и начальную техническую поддержку на базе в Лиелварде.

Редакция BB.LV
Редакция BB.LV
