Искать в Латвии сферу, которая не была бы затронута воровством, все равно что искать политическую утопию, пишкт Вилдорс Эйхманис на портале Pietiek. Правда жестока: коррупция — это не отдельные нарушения, а основной механизм системы. Это медленная, но неизлечимая болезнь, которая пожирает государственный организм изнутри.

И здесь мы подходим к настоящей дилемме: нас всех обкрадывают, но мы все молчим. Почему?

Цифры и схемы: как нас систематически обкрадывают

Принцип «не все воруют, но всех обкрадывают» больше не является только темой для разговоров, но и коллективной реальностью. Наши общие ресурсы выкачиваются на трех основных уровнях.

Государственный и муниципальный бюджеты: дыры в карманах

Деньги налогоплательщиков исчезают систематически:

«Надбавка» к публичным закупкам: исследования показывают, что затраты на крупные инфраструктурные проекты в Латвии на 20-40% превышают затраты на аналогичные проекты в Эстонии или Литве. Эта «инфляция» означает, что миллионы евро, которые могли бы быть использованы для здравоохранения или образования, перераспределяются в узких кругах.

Мошенничество с НДС: по оценкам Министерства финансов, государство ежегодно теряет около 400-500 миллионов евро из-за неуплаты НДС. Эти денежные потоки организованы, и их влияние огромно.

Последствия в повседневной жизни: разбитые дороги, обветшалые школы и длинные очереди в здравоохранении – это не только признаки плохого управления. Это прямое подтверждение того, что необходимые для них средства ушли в другое место.

Фонды ЕС: наше украденное будущее

Европейские деньги, предназначенные для сближения нас с Западной Европой, часто становятся средством для быстрого обогащения.

Государственные контрольные органы отмечают, что более 10 % выплаченных средств ЕС признаны потенциально рискованными. Речь идет о сотнях миллионов евро.

Создаются «искусственные проекты», единственная цель которых – получить средства, не создавая ничего реального. Таким образом, у будущих поколений отнимаются возможности.

Молчание как соучастие: почему мы позволяем этому происходить?

Это настоящая дилемма. Пока кражи совершает небольшая группа людей, систему поддерживает наше коллективное молчание. Мы – жертвы, которые стали поддерживателями системы.

Экология молчания:

Страх: многие молчат, потому что боятся потерять работу, контракты или столкнуться с административными последствиями. Страх реальный, и он создан системой.

Апатия и усталость: «ничего не изменится» стало национальным девизом. Люди устали от неизменного сообщения о коррупции и потеряли веру в возможность изменить ситуацию.

«Слепота» на высших уровнях: часто высокопоставленные чиновники отказываются признавать масштаб проблемы, указывая на отдельные случаи, а не на системный механизм. Такая «слепота» легализует статус-кво.

Парадокс: в Латвии наибольшую угрозу системе представляет не вор, а тот, кто осмеливается говорить. Таким образом, мы как общество становимся соучастниками — обворованными, которые своим молчанием позволяют системе продолжать существовать.

Вывод: от дилеммы к действию

Вопрос больше не в том, «существует ли коррупция», а в том, «достаточно ли у нас силы воли, чтобы ее остановить?».

Чтобы положить конец этой дилемме, необходимо:

Признать системный характер: перестать говорить об «отдельных случаях» и начать говорить о коррупции как об организованной отрасли, действующей в государственном аппарате. Требовать полной прозрачности: все публичные закупки, контракты и лица, принимающие решения, должны быть полностью доступны. Технологии делают это возможным — не хватает только политической воли. Перестать поощрять молчание: как общество, мы должны прекратить отношение, что «молчание — золото». Молчание в этом контексте — это предательство нашего общего будущего.

Молчание — это не бездействие. Это активный выбор поддерживать систему, которая нас обкрадывает. Каждый день молчания обходится нам в миллионы евро и крадет будущее наших детей.

Мы должны выбрать: будем ли мы продолжать быть ограбленными, которые молчат, или станем гражданами, которые говорят? Потому что наше молчание — это не золото, это цена украденных миллиардов.