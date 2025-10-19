Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Кажется нас обокрали: дилемма Латвии: жертвы или соучастники? 2 1803

Наша Латвия
Дата публикации: 19.10.2025
pietiek.com
Изображение к статье: Кажется нас обокрали: дилемма Латвии: жертвы или соучастники?

Искать в Латвии сферу, которая не была бы затронута воровством, все равно что искать политическую утопию, пишкт Вилдорс Эйхманис на портале Pietiek. Правда жестока: коррупция — это не отдельные нарушения, а основной механизм системы. Это медленная, но неизлечимая болезнь, которая пожирает государственный организм изнутри.

И здесь мы подходим к настоящей дилемме: нас всех обкрадывают, но мы все молчим. Почему?

Цифры и схемы: как нас систематически обкрадывают

Принцип «не все воруют, но всех обкрадывают» больше не является только темой для разговоров, но и коллективной реальностью. Наши общие ресурсы выкачиваются на трех основных уровнях.

  1. Государственный и муниципальный бюджеты: дыры в карманах

Деньги налогоплательщиков исчезают систематически:

  • «Надбавка» к публичным закупкам: исследования показывают, что затраты на крупные инфраструктурные проекты в Латвии на 20-40% превышают затраты на аналогичные проекты в Эстонии или Литве. Эта «инфляция» означает, что миллионы евро, которые могли бы быть использованы для здравоохранения или образования, перераспределяются в узких кругах.

  • Мошенничество с НДС: по оценкам Министерства финансов, государство ежегодно теряет около 400-500 миллионов евро из-за неуплаты НДС. Эти денежные потоки организованы, и их влияние огромно.

  • Последствия в повседневной жизни: разбитые дороги, обветшалые школы и длинные очереди в здравоохранении – это не только признаки плохого управления. Это прямое подтверждение того, что необходимые для них средства ушли в другое место.

  1. Фонды ЕС: наше украденное будущее

Европейские деньги, предназначенные для сближения нас с Западной Европой, часто становятся средством для быстрого обогащения.

Государственные контрольные органы отмечают, что более 10 % выплаченных средств ЕС признаны потенциально рискованными. Речь идет о сотнях миллионов евро.

  • Создаются «искусственные проекты», единственная цель которых – получить средства, не создавая ничего реального. Таким образом, у будущих поколений отнимаются возможности.

Молчание как соучастие: почему мы позволяем этому происходить?

Это настоящая дилемма. Пока кражи совершает небольшая группа людей, систему поддерживает наше коллективное молчание. Мы – жертвы, которые стали поддерживателями системы.

Экология молчания:

  • Страх: многие молчат, потому что боятся потерять работу, контракты или столкнуться с административными последствиями. Страх реальный, и он создан системой.

  • Апатия и усталость: «ничего не изменится» стало национальным девизом. Люди устали от неизменного сообщения о коррупции и потеряли веру в возможность изменить ситуацию.

  • «Слепота» на высших уровнях: часто высокопоставленные чиновники отказываются признавать масштаб проблемы, указывая на отдельные случаи, а не на системный механизм. Такая «слепота» легализует статус-кво.

Парадокс: в Латвии наибольшую угрозу системе представляет не вор, а тот, кто осмеливается говорить. Таким образом, мы как общество становимся соучастниками — обворованными, которые своим молчанием позволяют системе продолжать существовать.

Вывод: от дилеммы к действию

Вопрос больше не в том, «существует ли коррупция», а в том, «достаточно ли у нас силы воли, чтобы ее остановить?».

Чтобы положить конец этой дилемме, необходимо:

  1. Признать системный характер: перестать говорить об «отдельных случаях» и начать говорить о коррупции как об организованной отрасли, действующей в государственном аппарате.

  2. Требовать полной прозрачности: все публичные закупки, контракты и лица, принимающие решения, должны быть полностью доступны. Технологии делают это возможным — не хватает только политической воли.

  3. Перестать поощрять молчание: как общество, мы должны прекратить отношение, что «молчание — золото». Молчание в этом контексте — это предательство нашего общего будущего.

Молчание — это не бездействие. Это активный выбор поддерживать систему, которая нас обкрадывает. Каждый день молчания обходится нам в миллионы евро и крадет будущее наших детей.

Мы должны выбрать: будем ли мы продолжать быть ограбленными, которые молчат, или станем гражданами, которые говорят? Потому что наше молчание — это не золото, это цена украденных миллиардов.

Читайте нас также:
#коррупция #мнения
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
9
5
1
0
0
2

Оставить комментарий

(2)
  • Д
    Дед
    19-го октября

    Если система позволяет воровать, это значит только одно, это плохая система. Не говорить нужно, а менять систему. Либо дойдем до банкротства и революции, либо изменим систему контроля за расходами бюджета. Единственный вариант изменения системы - это вводить выбранного народом президента и отдать ему в подчинение контролирующие органы- прокуратуру и полицию. Суды, действительно, сделать независимыми от государства.

    34
    1
  • A
    Aleks
    19-го октября

    Почитайте Дэвида Дюка,,Еврейский вопрос глазами простого американца,, Система выстроена давно и в Латвии,где на всех должностях,которые должны бороться с коррупцией,сидят свои люди . А что может сделать простой человек?! А ничего.Только ждать момент.😈

    26
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом
Изображение к статье: Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом
«Латвийское телевидение» вывели на чистую воду: работает на российские спецслужбы!
Изображение к статье: «Латвийское телевидение» вывели на чистую воду: работает на российские спецслужбы!
Температура воздуха в Латгале опустилась до -6 градусов
Изображение к статье: Температура воздуха в Латгале опустилась до -6 градусов
В понедельник на большей части территории страны будет солнечно
Изображение к статье: В понедельник на большей части территории страны будет солнечно
Изображение к статье: Вместо электрички: будет открыт автобусный маршрут Дубулты-Тукумс
Вместо электрички: будет открыт автобусный маршрут Дубулты-Тукумс 293
Изображение к статье: Рижских матерей вытащат из депрессии специально обученные (и оплаченные) люди Эксклюзив!
Рижских матерей вытащат из депрессии специально обученные (и оплаченные) люди 1 294
Изображение к статье: «Нужно создавать этнически смешанные школы»
«Нужно создавать этнически смешанные школы» 4 1535
Изображение к статье: Чиновники не могут определиться, какой мост строить через Даугаву – один комбинированный или два отдельных
Чиновники не могут определиться, какой мост строить через Даугаву – один комбинированный или два отдельных 4 2637

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Африканское народное восстание.
В мире
Мадагаскарский бунт: как крупнейшее островное государство мира сменило власть 12
Изображение к статье: «Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле»
Политика
«Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле» 42
Изображение к статье: Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом
Наша Латвия
Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом 177
Изображение к статье: Красота без вреда: как макияж, ресницы и косметология влияют на здоровье глаз
Люблю!
Красота без вреда: как макияж, ресницы и косметология влияют на здоровье глаз 46
Изображение к статье: «Ненавижу гладить»: что такое жидкий утюг и как им пользоваться
Люблю!
«Ненавижу гладить»: что такое жидкий утюг и как им пользоваться 135
Изображение к статье: Денис Васильев больше не будет тренироваться в школе Ламбьеля
Техно
Денис Васильев больше не будет тренироваться в школе Ламбьеля 149
Изображение к статье: Африканское народное восстание.
В мире
Мадагаскарский бунт: как крупнейшее островное государство мира сменило власть 12
Изображение к статье: «Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле»
Политика
«Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле» 42
Изображение к статье: Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом
Наша Латвия
Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом 177

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео