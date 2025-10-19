Baltijas balss logotype
Латвию накроет мороз - синоптики

Наша Латвия
Дата публикации: 19.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Латвию накроет мороз - синоптики
ФОТО: Unsplash

В ночь на понедельник, 20 октября, на востоке Латвии воздух местами остынет до -5 градусов, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Количество облаков в течение ночи будет меняться: на западе будет больше облаков, а на востоке большую часть ночи будет преимущественно ясное небо. Местами ожидается кратковременный дождь, а в некоторых районах - туман и дымка.

Ветер будет слабым. Минимальная температура воздуха составит 0...+5 градусов, в восточных районах 0...-5 градусов.

В Риге ночью небо будет проясняться лишь временами, но существенных осадков не ожидается. Будет дуть слабый ветер, а температура воздуха опустится до +2...+4 градусов, +1...+2 градусов вдали от центральной части города.

Днем ветер усилится и будет дуть с юга. Днем воздух прогреется до +6...+11 градусов.

Оставить комментарий

