Война на Украине все еще имеет элементы Первой и Второй мировых войн - эксперт 2 495

Наша Латвия
Дата публикации: 19.10.2025
LETA
Изображение к статье: Война на Украине все еще имеет элементы Первой и Второй мировых войн - эксперт

Несмотря на разговоры об инновациях и высоких технологиях или искусственном интеллекте, война в Украине все еще имеет элементы Первой и Второй мировых войн, заявил бывший председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр в интервью агентству ЛЕТА в кулуарах Рижской конференции.

Говоря о том, насколько сильно изменились военные действия за время этой войны, Бауэр отметил, что очень важен психологический элемент войны, то есть понимает ли солдат, за что он сражается. "Украинские солдаты знают, за что они сражаются. Российские солдаты не имеют ни малейшего представления. Поэтому их боевой дух совершенно иной, чем у украинцев", - сказал он.

Второй элемент - это роль командования, когда люди на самом высоком уровне определяют, почему что-то важно и чего нужно достичь, а затем на самом низком уровне принимают решения о том, как именно это сделать, объяснил Бауэр.

Он подчеркнул, что весной и в начале лета 2022 года украинцы вернули себе 50 % того, что захватили русские, потому что руководство и инициатива этой миссии были на уровне роты. "Когда командиры рот, по сути, увидели возможность и поняли, что должны вернуть все, что им принадлежало, они это сделали. А россиянам приходилось звонить в Москву о каждом изменении", - говорит Бауэр.

В-третьих, несмотря на споры об инновациях, высоких технологиях или искусственном интеллекте, в военных действиях все еще присутствуют элементы Первой и Второй мировых войн. По его словам, окопная война возвращается.

"Грязь и кровь по-прежнему являются частью войны. Пехота по-прежнему является частью войны", - подчеркнул Бауэр.

В-четвертых, появились беспилотники, и теперь спрятаться практически невозможно, пояснил он. Благодаря беспилотникам теперь известно, кто и что делает в определенных районах, а искусственный интеллект меняет способы ведения войны.

"Поскольку прятаться становится все труднее, крайне важно быть в движении, а это значит, что постоянный штаб в здании с флагштоками больше не будет существовать. Даже для такого крупного формирования, как дивизия или армейский корпус со 100 000 солдат. Для ведения боевых действий в движении необходима мобильная голосовая связь и передача данных", - объясняет Бауэр.

Искусственный интеллект привнес в войну определенную степень автоматизации, и многое будет зависеть от того, как мы позволим ему развиваться, добавил Бауэр.

#война на украине #мнения
Оставить комментарий

(2)
  • A
    Aleks
    19-го октября

    Очень все схоже с 1 мировой и книгой Ремарка,,На западном фронте без перемен,, И никакого сходства с ВОВ.Сталин уже Берлин бы брал,а не село очередное,да и то в серой зоне.Про Покровск не слышал давным давно только совсем не интересующийся,а воз и ныне там. Путин ради Донецкой области готов отдать все остальное,записанное в Конституции... 4 года войны,чтобы договариваться о Донецкой ,одной,области??!! Сравните масштаб личности Сталина и маленький масштаб внука еврейской бабушки ,являющийся по сути марионеткой. Не понимаю,когда говорят ,что Путин великий политик современности😂 Такое же чмо,как и большинство правящих этого века.🔯

    0
    0
  • Мп
    Мимо проходил
    19-го октября

    Господи, где вы берёте таких "икспёрдов"?! Если всё военное руководство НАТО мыслит на уровне этого идеологически зашоренного идиота, то вопли НАТО о собственной слабости и неспособности воевать - чистая правда...

    11
    2

Видео