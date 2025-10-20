Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Убийство собак и трагедия в Иманте выявили двойные стандарты 0 1161

Наша Латвия
Дата публикации: 20.10.2025
LETA
Изображение к статье: Убийство собак и трагедия в Иманте выявили двойные стандарты
ФОТО: LETA

Не прошло и трёх недель с трагедии в Иманте, когда две 13-летние девочки погибли, пересекая железнодорожные пути на электровелосипеде. Память общества коротка - новостные заголовки уже сменились драмой о убийстве собак в Баусском крае и поиском виновных.

История с собаками в Брунаве и трагедия в Иманте ярко демонстрируют двойные стандарты общества: в одном случае всю вину возлагают на детей - сами ехали, сами не увидели - но обходят стороной недостатки инфраструктуры, в другом - требуют абсолютной эмпатии, не допуская обсуждения ответственности хозяина животных. Истина, как всегда, где-то посередине. В случае с трагедией в Иманте эксперты подчёркивают, что в будущем большое внимание следует уделять именно улучшению инфраструктуры.

"Мы часто погружаемся в свои мысли. Наушники, телефон, стресс, усталость. Если впереди нет ограждения, человек автоматически перейдет пути", - говорит Эвелина Будиловича, исследователь транспорта и мобильности Института транспорта и связи. "Мы должны смириться с тем, что человек может совершить ошибку. Вопрос в том, защитит ли его система?" Этот подход известен во всем мире как "Vision Zero" - его цель заключается в том, чтобы дорожная инфраструктура была настолько безопасной, чтобы даже человеческая ошибка не приводила к смерти.

"Все машины стояли. Идти могли только пешеходы, и самокату тоже ничего не мешало. Авария произошла из-за того, что одновременно ехали два поезда в противоположные стороны. Человек замечает первый, но уже не ожидает появления второго. Это делает такой переход особенно опасным", - говорит Будиловича.

"Мы не привыкли к поездам, движущимся в нескольких направлениях одновременно - интенсивность движения здесь не такая высокая, как, например, в Германии или Нидерландах. Поэтому внимание часто сосредоточено только на одном пути. Чтобы снизить подобные риски, в других странах создаются физические препятствия - ограждения, лабиринты, тоннели или выдвижные ограждения для пешеходов. Это значительно затрудняет нарушение правил, а значит, и делает его менее распространенным. Однако это сразу же поднимает вопрос мобильности - насколько удобно жить с такими ограждениями в повседневной жизни, говорит эксперт.

Читайте нас также:
#чп #безопасность
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
2
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Бррр!» Холодный ветер держит курс на Латвию - синоптики
Изображение к статье: «Бррр!» Холодный ветер держит курс на Латвию - синоптики
Командующий Латвийской армией доложил депутатам, как потратит 2 млрд евро
Изображение к статье: Командующий Латвийской армией доложил депутатам, как потратит 2 млрд евро
Глава Минздрава Латвии предложил врачам и медсестрам танцевать танго, а не выдвигать ультиматумы
Изображение к статье: Глава Минздрава Латвии предложил врачам и медсестрам танцевать танго, а не выдвигать ультиматумы
Объем залоговых требований Rietumu banka к компании West Kredit достиг 120 млн евро
Изображение к статье: Объем залоговых требований Rietumu banka к компании West Kredit достиг 120 млн евро
Изображение к статье: Поезда на Елгавской линии пойдут по измененному графику
Поезда на Елгавской линии пойдут по измененному графику 157
Изображение к статье: На следующей неделе воду из-под крана в Риге лучше не пить
На следующей неделе воду из-под крана в Риге лучше не пить 1 1119
Изображение к статье: Середина октября в Латвии отличалась от привычной осени
Середина октября в Латвии отличалась от привычной осени 424
Изображение к статье: Фитнес-бум в Латвии: спортзалы переполнены, прибыль растет
Фитнес-бум в Латвии: спортзалы переполнены, прибыль растет 1 391

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги
Дом и сад
Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги 640
Изображение к статье: Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские
Политика
Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские 66
Изображение к статье: В Латвию едут король и королева
Политика
1
В Латвию едут король и королева 1 182
Изображение к статье: Секс на первом свидании: почему мужчина обычно настораживается
Люблю!
Секс на первом свидании: почему мужчина обычно настораживается 115
Изображение к статье: В США пообещали догнать Россию в одной технологии
В мире
В США пообещали догнать Россию в одной технологии 113
Изображение к статье: В ключевой стране Евросоюза газ подорожал почти на 80 процентов
В мире
В ключевой стране Евросоюза газ подорожал почти на 80 процентов 312
Изображение к статье: Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги
Дом и сад
Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги 640
Изображение к статье: Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские
Политика
Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские 66
Изображение к статье: В Латвию едут король и королева
Политика
1
В Латвию едут король и королева 1 182

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео