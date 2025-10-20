Не прошло и трёх недель с трагедии в Иманте, когда две 13-летние девочки погибли, пересекая железнодорожные пути на электровелосипеде. Память общества коротка - новостные заголовки уже сменились драмой о убийстве собак в Баусском крае и поиском виновных.

История с собаками в Брунаве и трагедия в Иманте ярко демонстрируют двойные стандарты общества: в одном случае всю вину возлагают на детей - сами ехали, сами не увидели - но обходят стороной недостатки инфраструктуры, в другом - требуют абсолютной эмпатии, не допуская обсуждения ответственности хозяина животных. Истина, как всегда, где-то посередине. В случае с трагедией в Иманте эксперты подчёркивают, что в будущем большое внимание следует уделять именно улучшению инфраструктуры.

"Мы часто погружаемся в свои мысли. Наушники, телефон, стресс, усталость. Если впереди нет ограждения, человек автоматически перейдет пути", - говорит Эвелина Будиловича, исследователь транспорта и мобильности Института транспорта и связи. "Мы должны смириться с тем, что человек может совершить ошибку. Вопрос в том, защитит ли его система?" Этот подход известен во всем мире как "Vision Zero" - его цель заключается в том, чтобы дорожная инфраструктура была настолько безопасной, чтобы даже человеческая ошибка не приводила к смерти.

"Все машины стояли. Идти могли только пешеходы, и самокату тоже ничего не мешало. Авария произошла из-за того, что одновременно ехали два поезда в противоположные стороны. Человек замечает первый, но уже не ожидает появления второго. Это делает такой переход особенно опасным", - говорит Будиловича.

"Мы не привыкли к поездам, движущимся в нескольких направлениях одновременно - интенсивность движения здесь не такая высокая, как, например, в Германии или Нидерландах. Поэтому внимание часто сосредоточено только на одном пути. Чтобы снизить подобные риски, в других странах создаются физические препятствия - ограждения, лабиринты, тоннели или выдвижные ограждения для пешеходов. Это значительно затрудняет нарушение правил, а значит, и делает его менее распространенным. Однако это сразу же поднимает вопрос мобильности - насколько удобно жить с такими ограждениями в повседневной жизни, говорит эксперт.