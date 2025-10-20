На платформах Telegram и TikTok ежедневно появляются объявления, в которых ищут водителей для перевозки мигрантов — в Литву, Польшу или даже Германию.

Журналисты передачи «Nekā personīga» совместно с Госпогранохраной провели эксперимент — они притворились водителями и откликнулись на подобное предложение.

5-10 тысяч долларов — примерно столько стоит мигрантам путь через Латвию на юг Европы. В этом нелегальном бизнесе участвуют и местные жители — им посредники предлагают «работу» за несколько сотен долларов, обещая лёгкий заработок.

Как работает схема

Сотрудники Госпогранохраны из Даугавпилса рассказали, что создают фальшивые профили и вступают в группы вроде «Rabota Europe» или «Rabota Latvia», где предлагают вакансии водителей. В объявлениях фигурирует оплата до 5000 долларов за перевозку, а в разговорах доминирует русский и арабский языки.

Организаторы не скрывают, что работа нелегальная. Один из них прямо говорит в голосовом сообщении: «Это не офисная работа. Люди идут, переходят границу, а мы ждём, когда они дойдут до точки. Иногда их ловят прямо перед переходом».

Впрочем, сейчас организаторы стали осторожнее — они требуют доказать свою надёжность: прислать геолокацию, фото с датой, копию водительских прав. Некоторые проверяют даже видео с конкретного места, чтобы убедиться, что «новичок» действительно находится в Латвии.

Эксперимент журналистов

Представители «Nekā personīga» договорились о перевозке группы из 12 мигрантов за 5000 долларов. По данным координат, их нужно было забрать в Рунденской волости Лудзенского края, в 20 км от белорусской границы. Но на месте никого не оказалось — организатор перестал отвечать. Позже выяснилось, что примерно за час до приезда журналистов группа из 10 человек была задержана пограничниками.

На следующий день аналогичная группа из 13 мигрантов была обнаружена и задержана в Робежниекской волости. Среди них — граждане Сомали и Сирии, уставшие, промокшие, с признаками долгого пребывания в лесу. Один из сирийцев рассказал, что жил в Марокко, затем через Москву добрался до Минска и несколько дней ждал перехода в лесу. Он хотел попасть в Испанию, узнав о «пути» от знакомого.

Сколько зарабатывают контрабандисты

Проводники, которые сопровождают мигрантов через границу, получают около 800 евро за человека — больше, чем водители. Однако и с ними рассчитываются только после успешного прибытия группы в пункт назначения.

Сеть перевозчиков многоуровневая:

посредники ищут водителей;

менеджеры координируют маршрут и передают координаты;

главные организаторы — граждане арабских стран, выдающие себя за «турагентов».

Борьба с незаконной перевозкой

В 2023 году Сейм Латвии внёс поправки в Уголовный закон, установив более строгие наказания за незаконную перевозку людей через границу. До этого водитель, признавший свою вину, мог отделаться только денежным штрафом. С момента вступления изменений в силу в Даугавпилсском управлении начато 87 уголовных процессов против перевозчиков.

Один из оперативных сотрудников пояснил: «Для тех, кто предлагает такую “работу”, риска нет никакого — им угрозы нет. Они часто ищут водителей, у которых были проблемы с наркотиками — бывших или нынешних наркоманов, а также людей, недавно освободившихся из тюрьмы. Для них это лёгкие деньги».

Марис Пукинскис, начальник отдела криминальных расследований Даугавпилсского управления Госпогранохраны, на вопрос «Сократилось ли количество перевозчиков после ужесточения наказаний?», ответил: «Я бы так не сказал. В какой-то степени это, конечно, сдерживает, но что эти люди вообще знают об ответственности? Как показывает практика, когда перевозчики узнают, какое наказание им грозит, они бывают сильно удивлены. Большинство даже не понимает, что это уголовное преступление. Увы, как показывает жизнь, жадность — возможность быстро заработать — всё ещё подталкивает людей идти на преступление.

За последние полтора года прокуратура предъявила обвинения за незаконную перевозку людей через границу 65 лицам. 60 из них уже приговорены к тюремным срокам: 10 человек получили по около 2 лет лишения свободы, треть осуждённых — на 2-3 года, остальные — более чем на 3 года заключения.