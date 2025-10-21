В среду в Латвии ожидается довольно облачная и ветреная погода, прогнозируют синоптики.

Ночью облачность усилится, осадков не ожидается, а минимальная температура воздуха составит от -3 градусов в некоторых районах на востоке страны до +5 градусов на Курземском побережье.

Днем местами пройдут небольшие и кратковременные дожди, наиболее вероятные в Курземе. Температура воздуха поднимется до +7...+12 градусов.

Ночью и днем будет дуть умеренный южный, юго-восточный ветер, порывами до 8-13 метров в секунду.

22 октября в Риге увеличится облачность, существенных осадков не ожидается. Южный, юго-восточный ветер будет порывистым, до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до +3 градусов, а днем не превысит +9 градусов.