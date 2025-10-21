«Я, как житель Риги, хочу сказать, что эти инвестиции, например, в Набережную, которая всем нам нравится — она совершенно пустая, ну кто туда пойдёт?» — заявила Зиемеле. По её словам, на Набережной 11 ноября есть потенциал для развития различных кафе и трактиров, но особенности инфраструктуры этого не позволяют.

«Танцоры летом танцуют там на площадках, но почему Рижская дума не могла проложить кабели, подводы, канализацию, чтобы там можно было открыть кафе, трактир, чтобы Набережная ожила?» — отметила Зиемеле.

Она подчеркнула, что такая ситуация не характерна для других столиц мира: «В какой стране мира, где через город протекает река, пустая набережная?»

LA.LV