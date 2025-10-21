Baltijas balss logotype
«Набережная совершенно пустая — кто туда пойдёт?!» - эксперт о развитии столицы

Наша Латвия
Дата публикации: 21.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Набережная совершенно пустая — кто туда пойдёт?!» - эксперт о развитии столицы

Приоритеты развития Риги должны быть тесно связаны с качеством жизни, деловой средой и привлекательностью городской среды. В передаче TV24 «В центре внимания: экономика» председатель правления Латвийской ассоциации сельского туризма «Lauku ceļotājs» Аснате Зиемеле критически оценила развитие прибрежной зоны столицы, пишет LA.LV.

«Я, как житель Риги, хочу сказать, что эти инвестиции, например, в Набережную, которая всем нам нравится — она совершенно пустая, ну кто туда пойдёт?» — заявила Зиемеле. По её словам, на Набережной 11 ноября есть потенциал для развития различных кафе и трактиров, но особенности инфраструктуры этого не позволяют.

«Танцоры летом танцуют там на площадках, но почему Рижская дума не могла проложить кабели, подводы, канализацию, чтобы там можно было открыть кафе, трактир, чтобы Набережная ожила?» — отметила Зиемеле.

Она подчеркнула, что такая ситуация не характерна для других столиц мира: «В какой стране мира, где через город протекает река, пустая набережная?»

LA.LV

#рига
Оставить комментарий

(2)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    21-го октября

    почему Рижская дума не могла проложить кабели, подводы, канализацию, -- Установить общественные туалеты рядом с трактирами и пивнушками, а все экскременты спускать прямо в матушку - Даугаву.

    13
    2
  • П
    Процион
    21-го октября

    Ну и правильно. Надо заполнить набережную хотя бы пьяными посетителями трактиров, раз уж нормальных людей туда не заманить.

    25
    2

