В небольших больницах регионов Латвии обязательно должны сохраняться отделения неотложной помощи, чтобы они были всегда доступны и реально функционировали для людей, заявил в интервью передаче «Утренняя панорама» Латвийского телевидения министр здравоохранения Хосам Абу Мери, пишет LETA.

В то же время должности специалистов, которые в этих больницах сейчас существуют лишь «на бумаге», можно упразднить, чтобы не вводить пациентов в заблуждение, следует из слов министра.

«Иногда пациенты пишут в соцсетях, что обратились в конкретную больницу, но не смогли получить необходимую услугу», – признал Абу Мери проблему с врачебными ставками, которые нередко числятся только формально.

Он отметил, что в больницах не должно возникать ситуаций, когда пациенту создаётся иллюзия доступности услуги, которой на деле получить невозможно. Однако важнейшим является то, чтобы в каждой больнице была доступна неотложная, экстренная медицинская помощь.

Министр подчеркнул, что крайне важно сохранить доступность больниц для всех жителей Латвии. В качестве примера он упомянул Балви, Гулбене и Алуксне. При планировании сети больниц необходимо учитывать и менее очевидные факторы, например, планы армии и близость военных баз.

Как сообщалось ранее, Министерство здравоохранения в октябре планирует передать на общественное обсуждение информационный доклад о планируемых изменениях в сети больниц. Об этом ранее на заседании Комитета по вопросам здравоохранения и социальным делам Союза самоуправлений Латвии сообщила директор Департамента здравоохранения Минздрава Санита Янка.

Она подчеркнула, что Минздрав не планирует закрытие каких-либо больниц, и в настоящее время не принято решений ни по одной из них. Ведомство оценивает, какие обязательные профили может обеспечить каждая больница. Пересматриваются сети отделений неотложной помощи и приёма пациентов, профили стационарных услуг. Планируется установить требования к стационарным медицинским услугам. Также рассматриваются возможные модели сотрудничества больниц и пересматривается модель финансирования.

Янка сообщила, что больше всего прогресса достигнуто в установлении требований к родильным отделениям. Минздрав уже провёл совместные встречи с больницами, в ходе которых были достигнуты договорённости о требованиях. Планируется установить два типа отделений – для обычных родов и для преждевременных родов с необходимостью перинатальной помощи.

Говоря о возможных моделях сотрудничества между больницами, Янка подчеркнула, что они будут в интересах пациентов. Пациент, получивший высококвалифицированную помощь, может продолжить восстановление в больнице, расположенной ближе к месту жительства.

Она пояснила, что Минздрав тщательно анализирует как кадровые ресурсы, так и техническое оснащение больниц, а также данные о потоке пациентов. Планируется, что бригада неотложной медицинской помощи должна будет доставить пациента в больницу не позднее чем за час.

С прошлого года реализуется пилотный проект Плана доставки пациентов, главная цель которого — доставлять пациентов как можно ближе к их месту жительства, чтобы, например, пациента из Лимбажи не везти в Ригу для проведения рентгена и выяснения, что у него просто ушиб головы, пояснила Янка.

Реализация проекта позволила бы сократить транспортные расстояния и время доставки пациентов до медучреждений. Кроме того, при направлении пациентов в больницы первого уровня разгружаются медучреждения высшего уровня.

Однако, как показала практика пилотного проекта, бригады неотложной помощи сталкиваются с тем, что в некоторых местах отсутствует необходимое обследование или специалист. Наибольшее количество отказов в приёме пациентов зафиксировано в больницах низшего уровня. В 47,3% случаев пациенты были направлены в больницы четвёртого уровня, в 31,9% – в пятого. Были и такие случаи, когда пациента вовсе не принимали в отделении неотложной помощи и перенаправляли в другую больницу, указала Янка.

Пилотный проект показал, что в среднем бригада неотложной помощи доставляет одного пациента в больницу первого уровня раз в пять дней.

Комментируя этот проект, Янка признала, что идея была хорошей, но на практике не реализовалась так, как планировал Минздрав. Возникли непредвиденные обстоятельства, в частности, рост числа так называемых «самоходов» – пациентов, самостоятельно обращающихся в больницы. В Риге они чаще приходят вечерами и по ночам, а в регионах – до 22:00. Чаще всего это пациенты, нуждающиеся в первичной медпомощи, которые создают нагрузку на крупные университетские больницы.

Результаты пилотного проекта — одна из причин, почему Минздрав должен оценить, где сохранять отделения неотложной помощи, а где – пункты экстренной медицины, которые будут работать круглосуточно с дежурным врачом, медперсоналом, возможностью проведения обследований, рентгена, лабораторных анализов, ЭКГ и УЗИ.

Согласно планам Минздрава, в октябре этого года правительству будет передан информационный доклад для общественного обсуждения. В июне следующего года планируется пересмотр профилей стационарных услуг и определение требований. Больницам будет дан один год на внедрение требований. С января 2027 года требования вступят в силу. В 2028 году планируется оценить и уточнить профили стационарных медицинских услуг. С января 2029 года — оценить и при необходимости внести изменения в сеть больниц.

Представители самоуправлений выразили обеспокоенность тем, как пациенты, которых отвезут в более удалённые больницы, смогут добраться обратно домой, поскольку в этих планах не учтена доступность общественного транспорта. Минздрав выразил надежду, что самоуправления смогут обеспечить транспорт для возвращения пациентов к месту жительства.

Как сообщалось ранее, в начале октября на заседании Комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам был представлен план Минздрава, предусматривающий объединение больниц различных профилей и уровней в экосистемы.

Парламентарии и отраслевые специалисты обсудили проведённую Государственным контролем ревизию стационарной медпомощи «Организуется ли стационарная медицинская помощь эффективно?».

Минздрав также сообщил, что видение управления здравоохранением предполагает создание экосистем больниц.

В экосистему психического здоровья войдут Национальный центр психического здоровья, Даугавпилсская психоневрологическая больница, больница «Гинтермуйжа», Приморская больница и Стренчская психоневрологическая больница.

В систему детского здравоохранения планируется объединить Детскую клиническую университетскую больницу, подростковые ресурсные центры и детскую психоневрологическую больницу «Айнажи».

В экосистему Клинической университетской больницы имени Паула Страдиня войдут также травматологический профиль, уход за хроническими пациентами и перепрофилированная Рижская 2-я больница. В эту экосистему будут включены также больницы Лиепаи, Вентспилса и Елгавы, а также третьего уровня.

Экосистема Рижской Восточной клинической университетской больницы охватит также услуги родовспоможения, травматологии и ухода на дому. В ней будут задействованы больницы Даугавпилса, Резекне, Екабпилса, Видземе и третьего уровня.

Специализация больниц второго и первого уровня будет заключаться в работе травмпунктов, дневных стационаров и паллиативной помощи.

План Минздрава предполагает, что ближе всего к месту жительства пациент должен получать неотложную, паллиативную и амбулаторную помощь. Поблизости должны быть доступны терапевтические и уходовые услуги, а специализированную помощь – получать в более удалённых медучреждениях.

Конкретные изменения в сети больниц и перечне услуг на заседании Минздрава не прозвучали.

Одновременно депутаты были проинформированы, что Минздрав планирует пересмотреть сеть отделений неотложной помощи и приёма пациентов, пересмотреть профили стационарной медицинской помощи, а также установить требования и пересмотреть модель финансирования.

Государственный контролёр Эдгар Корчагин на заседании отметил, что Госконтроль не указывает, где конкретно следует предоставлять услуги — это решают политики. Вместе с тем он призвал пересмотреть сеть больниц, чтобы через пять лет снова не выяснилось, что услуги доступны лишь «на бумаге» и в красивых концепциях.