Государство закручивает гайки частному строительству 2 1364

Наша Латвия
Дата публикации: 22.10.2025
LETA
Изображение к статье: Государство закручивает гайки частному строительству
ФОТО: Unsplash

С 1 ноября вступают в силу поправки к строительным нормативам, которые прямо касаются всех, кто планирует начать строительство или крупную перестройку дома, пишет Latvijas Avīze.

Новое требование обязывает указывать источник финансирования планируемых строительных работ в Информационной системе строительства (BIS). Ожидается, что такое требование создаст проблемы для тех, кто не может подтвердить законность происхождения своих средств, а операции с наличными попадут в зону риска.

Авторы новых норм надеются получить дополнительно 2 миллиона в бюджет за счет декларирования финансирования строительства. На практике это означает, что из четырех источников дохода, предлагаемых в системе, - "доход от оплачиваемой работы", "доход от хозяйственной деятельности", "займы" и "иные источники дохода" - нужно будет выбрать один или несколько вариантов, соответствующих ситуации. При выборе "иного источника дохода" необходимо указать более конкретную информацию, например, "подарок", "наследство" и т. д.

Вся предоставленная информация поступит в Службу государственных доходов (СГД), которая сравнит заявленный источник финансирования со своей информацией о доходах лица. При обнаружении расхождений или возникновении сомнений в происхождении средств налоговый орган может начать углубленную проверку.

"Если вы несколько лет жили только на минимальную зарплату, конечно, у СГД могут возникнуть вопросы о том, как вы нашли средства на строительство дома", - комментирует новые правила присяжный адвокат Лаурис Клагишс.

В СГД рассказали, что доступная в BIS информация об источнике финансирования будет анализироваться с помощью компьютеризированной системы анализа рисков. Например, если человек указал сбережения как источник финансирования, будет оценено, мог ли он иметь такие средства в своем распоряжении, принимая во внимание доход от оплачиваемой работы, зарегистрированной хозяйственной деятельности, дивиденды, продажу имущества, наследство, подарки и т. п. за предыдущий период.

#недвижимость
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
  • Вк
    Виардо кузнецова
    22-го октября

    Мы купили два вагончика вместо квартиры, как это сложно простому человеку в этот БИС занести, просяи 500 евро. Почему-то тем кто вносил алоги и по ним определяли размер пенсии не просили как они заработали.эту незаконную пенсию, которую они не заработали трудом. Продавали дома и вносили в виде налога .Им начисляли пенсии от 1000-до 3000 тыс. И сегодня существует 63 пенсионера в Латвии, которые получают незаработанные пенсии , .которые эти жуликоватые песионеры до сих пор успешно получают. А взять бы эти средства из дебильных законодателей , а не из пенсионного фонда

    5
    1
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    22-го октября

    Уже скоро посрать без декларации и бюрократии будет нельзя.

    16
    1

