С 1 ноября вступают в силу поправки к строительным нормативам, которые прямо касаются всех, кто планирует начать строительство или крупную перестройку дома, пишет Latvijas Avīze.

Новое требование обязывает указывать источник финансирования планируемых строительных работ в Информационной системе строительства (BIS). Ожидается, что такое требование создаст проблемы для тех, кто не может подтвердить законность происхождения своих средств, а операции с наличными попадут в зону риска.

Авторы новых норм надеются получить дополнительно 2 миллиона в бюджет за счет декларирования финансирования строительства. На практике это означает, что из четырех источников дохода, предлагаемых в системе, - "доход от оплачиваемой работы", "доход от хозяйственной деятельности", "займы" и "иные источники дохода" - нужно будет выбрать один или несколько вариантов, соответствующих ситуации. При выборе "иного источника дохода" необходимо указать более конкретную информацию, например, "подарок", "наследство" и т. д.

Вся предоставленная информация поступит в Службу государственных доходов (СГД), которая сравнит заявленный источник финансирования со своей информацией о доходах лица. При обнаружении расхождений или возникновении сомнений в происхождении средств налоговый орган может начать углубленную проверку.

"Если вы несколько лет жили только на минимальную зарплату, конечно, у СГД могут возникнуть вопросы о том, как вы нашли средства на строительство дома", - комментирует новые правила присяжный адвокат Лаурис Клагишс.

В СГД рассказали, что доступная в BIS информация об источнике финансирования будет анализироваться с помощью компьютеризированной системы анализа рисков. Например, если человек указал сбережения как источник финансирования, будет оценено, мог ли он иметь такие средства в своем распоряжении, принимая во внимание доход от оплачиваемой работы, зарегистрированной хозяйственной деятельности, дивиденды, продажу имущества, наследство, подарки и т. п. за предыдущий период.