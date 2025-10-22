Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Приоритеты: вместо украинцев латышскому языку решили учить русских 15 3552

Наша Латвия
Дата публикации: 22.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Приоритеты: вместо украинцев латышскому языку решили учить русских

Для разработки и реализации единого процесса обучения латышскому языку взрослых людей в следующем году не достает 930 301 евро, свидетельствуют данные Министерства образования и науки (МОН), представленные на заседании комиссии Сейма.

В 2027 году потребуется дополнительно 467 712 евро, а в 2028 году — еще 458 212 евро. Итого - без млого 2 млн евро.

Депутат Юргис Клотиньш (Национальное объединение) поинтересовался, где министерство возьмет эти деньги. Представитель МОН ответила, что их можно было бы взять из бюджета, предназначенного для обучения украинцев латышскому языку.

А что украинцам учить язык не надо? Член правления организации «Gribu palīdzēt bēgļiem» (Хочу помочь беженцам) Линда Якобсоне-Гавала обратила внимание, что Министерство культуры хочет внести новое требование: украинцы должны овладеть латышским языком на базовом уровне (A2) в течение двух лет после получения временной защиты, а в течение пяти лет — в объёме, необходимом для выполнения профессиональных обязанностей, определённом Кабинетом министров.

Она отметила, что сокращение финансирования при одновременном введении таких требований может не привести к желаемому результату. По её словам, всегда подчеркивалось, насколько важно, чтобы украинцы знали латышский язык, ведь это значительно повышает их занятость.

Кроме того, она отметила, что программа включает и курсы латышского языка для украинских детей, и для тех, кто не учится в латвийских школах, это практически единственная возможность выучить язык.

Дама из МОН на это сообщила депутатам, что ее ведомство планирует создать единую систему обучения государственному языку для взрослых — вне зависимости от их национальности. Предполагается, что эта платформа устранит существующую разрозненность языковых курсов в Латвии.

На заседании депутаты выразили недоумение, почему до сих пор министерство не собрало актуальные данные о ситуации. «Хотя бы знать, где сейчас изучают латышский язык, сколько средств тратится из бюджета и какова отдача — разве до сих пор это неизвестно?» — негодовал председатель комиссии Гунарс Кутрис (Союз зелёных и крестьян).

Представитель МОН смущенно призналась, что текущая ситуация действительно не видна. «Пока мы не создадим единую систему для накопления данных, мы не сможем видеть актуальную информацию», — сказала она.

Кутрис начал ее поучать – достаточно было бы отправить письма 14 министерствам и 42 самоуправлениям: «Отправить 50 электронных писем — и мы уже знали бы ситуацию. Неужели в стране нельзя собрать эти данные без компьютерной системы?». Увы, внятного ответа не последовало.

Как уже сообщалось, Государственный контроль в своём аудите заключил, что реализуемая политика сплочённого общества не является целенаправленной и не приносит измеримых результатов — она неясна, раздроблена и неэффективна.

Читайте нас также:
#латышский язык
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
11
2
0
7
0
1

Оставить комментарий

(15)
  • АЯ
    Английский Язык
    23-го октября

    Официальный язык Евросоюза английский, в любой стране Евросоюза обязаны предоставлять услуги на английском языке.

    2
    0
  • Мп
    Мимо проходил
    22-го октября

    Переводя с чиновничьего на русский, суть проблемы такова: надо найти в бюджете деньги на прокорм чиновников, которые грамотно сочинят и найдут способы для исполнения программы по насильственному внедрению латышского языка в сферы, для него не предназначенные - детские сады, семьи. Дайте нам, чиновничкам, на это много денег из налогов этих самых русских - и мы заставим их полюбить латышский язык! Дурашки, полюбить насильно еще ни у кого не получалось, и у вас не получится - в итоге будут ненавидеть и вас, и ваш язык. Зачем устраивать национальную вражду в маленькой стране? Если что, фонарей сейчас поставили больше, чем при коммунистах. А они такой конструкции, что на каждом можно повесить по три и даже четыре чиновника...

    39
    2
  • Д
    Добрый
    Мимо проходил
    22-го октября

    Раша тебя заждалась.Там фонаря для тебя хватит

    5
    34
  • Мп
    Мимо проходил
    Мимо проходил
    22-го октября

    Как-то ты по эсэсовски добрый. Обида за деда из Ваффен СС покоя не даёт? Успокойся, ваша песенка спта - сколько ни причитайте там с именами арайсов и бандер, место вам - на позорном кладбище. Сколько бы вы не бегали со своими фекальными шествиями, конец всё равно один будет.

    7
    1
  • 010725
    010725
    22-го октября

    Верно, пожалуй. Украинцы и без латышского в жизни достаточно настрадались. Вначале украинский учили, а там только версию 0.73 выучишь, уже фикс 0.731 подоспел. Потом от Путина через Россию бежали. Сейчас здесь, на форуме сидят, гадят в меру сил. Непросто все. Хорошо, что наши латыши их пожалели.

    25
    2
  • пк
    полосатый конь
    010725
    22-го октября

    Конечно же их можно понять. Когда Хозяин "приказывает полюбить" - любому свободному человеку должно быть понятно - необходимо выполнять приказ !

    15
    1
  • VA
    Vairis Arlauskas
    22-го октября

    Здраувствайте!Русские,учите латышский,это в Ваших интересах!И конфликтов не будет.Даже у бедных украинцев забирают-все для Вас.Не упрямтес,В России русский язык все учат:татары,карельцы,буряты ,и другие народы.И не требуют с ними говорить по татарски,карельски,бурятски...

    3
    29
  • пк
    полосатый конь
    Vairis Arlauskas
    22-го октября

    Желаете ещё что-нибудь, Ваше Высокородие ? )))))

    21
    2
  • П
    Процион
    Vairis Arlauskas
    22-го октября

    Дружок, татары, карельцы,буряты и другие народы, которых ты упомянул, а также те, которых ты не упомянул, учат русский язык добровольно, по желанию, по потребности. В России любой малыш, ребёнок может быть воспитан в яслях, садике и дальше вплоть до среднего образования в своей родной языковой среде. В российских вузах на вступительных экзаменах абитуриенты, плохо владеющие русским языком, освобождаются от экзамена по сочинению (им автоматом присваиваеися высший балл). Сравни с Латвией.

    30
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    Vairis Arlauskas
    22-го октября

    Еще один позабывший принять таблетки вовремя... ДГужок! Все одноклассники моей дочери знают латышский в совершенстве, на высшую категорию - но говорить на нём не хотят и не будут. Потому что вы так навязываете язык, что он начал вызывать отторжение даже у детей. В первую очередь у детей...

    24
    2
  • VA
    Vairis Arlauskas
    Vairis Arlauskas
    22-го октября

    Недоперепонил.Вам же нравится,когда з Вами говорят на русском.Пусть с акцентом,а самми почему не хочите?

    0
    6
  • Мп
    Мимо проходил
    Vairis Arlauskas
    22-го октября

    "Зачем мне язык, который заканчивается через 300 километров?". В.В.Жириновский.

    6
    1
  • П
    Процион
    22-го октября

    «насколько важно, чтобы украинцы знали латышский язык». Вот он, предел латышского маразма. Украинцам втюхать местный язык! Американские латыши ещё могут немного «протать» на латышском, Австралия —уже хуже. В ЕС при обязательной рассылке очередных документов на языки представителей и депутатов латышский язык из списка обязательных переводов был аычеркнут. И никто из латвийских депутатов не протестовал.

    34
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Процион
    22-го октября

    И никто из латвийских депутатов не протестовал -- Там нет латвийских депутатов, там все депутаты латыши, значит они латышские депутаты.

    13
    1
  • VA
    Vairis Arlauskas
    Процион
    22-го октября

    Нет,не в своей языковой среде.Якут выучит свой язык ТОЛЬКО в Якутии.В других регионах он будет ходить в сад,школу ТОЛЬКО на русском.А все образование в России ВО ВСЕХ регионах только на русском.А русские не учат местные языки,как всегда.Не считают нужным,или сложно.

    2
    9
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Состоится ежегодная встреча правительства и иностранных инвесторов
Изображение к статье: Состоится ежегодная встреча правительства и иностранных инвесторов
Пациентам будет еще хуже
Изображение к статье: Пациентам будет еще хуже
В ночь на воскресенье нам подарят один час жизни. Но потом отнимут
Изображение к статье: В ночь на воскресенье нам подарят один час жизни. Но потом отнимут
Министр: прогнозы не указывают на снижение гибридных угроз со стороны Беларуси
Изображение к статье: Министр: прогнозы не указывают на снижение гибридных угроз со стороны Беларуси
Изображение к статье: Чиновников хотят обязать отвечать на запросы трудящихся за 7 рабочих дней
Чиновников хотят обязать отвечать на запросы трудящихся за 7 рабочих дней 315
Изображение к статье: Как налоговые льготы могут вернуть пожилых людей в экономику
Как налоговые льготы могут вернуть пожилых людей в экономику 447
Изображение к статье: Синоптики сообщили о перемене погоды завтра
Синоптики сообщили о перемене погоды завтра 1859
Изображение к статье: В Латвии обнаружено еще четыре случая опасной инфекции
В Латвии обнаружено еще четыре случая опасной инфекции 1324

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Тихая жизнь в бывшей британской колонии позволит приезжим остепениться. Иконка видео
В мире
Стремящиеся в США эмигранты попадут в отстойник в Белизе 39
Изображение к статье: Как готовить макароны и картофель, чтобы не толстеть от них — есть секрет
Еда и рецепты
Как готовить макароны и картофель, чтобы не толстеть от них — есть секрет 81
Изображение к статье: Через неделю Латвию прилетят две августейшие особы - их ждет ужин, Музей оккупации и военная база
Политика
Через неделю Латвию прилетят две августейшие особы - их ждет ужин, Музей оккупации и военная база 57
Изображение к статье: Золото пережило самое большое падение за более чем 12 лет
Бизнес
Золото пережило самое большое падение за более чем 12 лет 127
Изображение к статье: Состоится ежегодная встреча правительства и иностранных инвесторов
Наша Латвия
Состоится ежегодная встреча правительства и иностранных инвесторов 29
Изображение к статье: Как помочь кошке пить больше воды и когда это нужно
В мире животных
Как помочь кошке пить больше воды и когда это нужно 66
Изображение к статье: Тихая жизнь в бывшей британской колонии позволит приезжим остепениться. Иконка видео
В мире
Стремящиеся в США эмигранты попадут в отстойник в Белизе 39
Изображение к статье: Как готовить макароны и картофель, чтобы не толстеть от них — есть секрет
Еда и рецепты
Как готовить макароны и картофель, чтобы не толстеть от них — есть секрет 81
Изображение к статье: Через неделю Латвию прилетят две августейшие особы - их ждет ужин, Музей оккупации и военная база
Политика
Через неделю Латвию прилетят две августейшие особы - их ждет ужин, Музей оккупации и военная база 57

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео