Для разработки и реализации единого процесса обучения латышскому языку взрослых людей в следующем году не достает 930 301 евро, свидетельствуют данные Министерства образования и науки (МОН), представленные на заседании комиссии Сейма.

В 2027 году потребуется дополнительно 467 712 евро, а в 2028 году — еще 458 212 евро. Итого - без млого 2 млн евро.

Депутат Юргис Клотиньш (Национальное объединение) поинтересовался, где министерство возьмет эти деньги. Представитель МОН ответила, что их можно было бы взять из бюджета, предназначенного для обучения украинцев латышскому языку.

А что украинцам учить язык не надо? Член правления организации «Gribu palīdzēt bēgļiem» (Хочу помочь беженцам) Линда Якобсоне-Гавала обратила внимание, что Министерство культуры хочет внести новое требование: украинцы должны овладеть латышским языком на базовом уровне (A2) в течение двух лет после получения временной защиты, а в течение пяти лет — в объёме, необходимом для выполнения профессиональных обязанностей, определённом Кабинетом министров.

Она отметила, что сокращение финансирования при одновременном введении таких требований может не привести к желаемому результату. По её словам, всегда подчеркивалось, насколько важно, чтобы украинцы знали латышский язык, ведь это значительно повышает их занятость.

Кроме того, она отметила, что программа включает и курсы латышского языка для украинских детей, и для тех, кто не учится в латвийских школах, это практически единственная возможность выучить язык.

Дама из МОН на это сообщила депутатам, что ее ведомство планирует создать единую систему обучения государственному языку для взрослых — вне зависимости от их национальности. Предполагается, что эта платформа устранит существующую разрозненность языковых курсов в Латвии.

На заседании депутаты выразили недоумение, почему до сих пор министерство не собрало актуальные данные о ситуации. «Хотя бы знать, где сейчас изучают латышский язык, сколько средств тратится из бюджета и какова отдача — разве до сих пор это неизвестно?» — негодовал председатель комиссии Гунарс Кутрис (Союз зелёных и крестьян).

Представитель МОН смущенно призналась, что текущая ситуация действительно не видна. «Пока мы не создадим единую систему для накопления данных, мы не сможем видеть актуальную информацию», — сказала она.

Кутрис начал ее поучать – достаточно было бы отправить письма 14 министерствам и 42 самоуправлениям: «Отправить 50 электронных писем — и мы уже знали бы ситуацию. Неужели в стране нельзя собрать эти данные без компьютерной системы?». Увы, внятного ответа не последовало.

Как уже сообщалось, Государственный контроль в своём аудите заключил, что реализуемая политика сплочённого общества не является целенаправленной и не приносит измеримых результатов — она неясна, раздроблена и неэффективна.