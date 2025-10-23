Желание знаменитого мастера сцены взойти на политический Олимп вызвало комментарий Бенса Латковскиса в Neatkarīgā. Автор отмечает, что идея ликвидировать «партийный картель» звучит ярко, но на самом деле – недееспособна.

«Отметим, что в мировой практике такая система (по крайней мере, в рамках демократического строя) нигде долгое время не работала. Если нет партии, то всегда находится какая-то «яркая, сильная личность», которая рано или поздно узурпирует всю власть.

Не совсем имеет смысл обсуждать, как такое «беспартийное», «свободное управление личностей» будет действовать в Латвии, поскольку крайне ничтожна вероятность того, что список «без партий» может получить 51 место в Сейме и таким образом сможет реализовать эту идею на практике. В связи с этим политическое наступление «пятерки» Херманиса следует оценивать не столько в контексте будущих выборов в Сейм, сколько в контексте развития политической мысли, поскольку разговоры об изменении избирательной системы идут давно и назрели. Если не перезрели, как показал упомянутый манифест».

Обозреватель рассуждает: «Латвии низкое доверие к людям вообще. В скобках добавим, что низкое взаимное доверие членов общества считается одной из главных причин отсталости соответствующих государств. В Латвии это недоверие проявляется не только в недоверии условной Эвике Силине, но и условному Алвису Херманису, как и любому другому».