Назвали причину отсталости Латвии: «низкое доверие к людям вообще» 2 611

Наша Латвия
Дата публикации: 23.10.2025
Neatkarīgā
Изображение к статье: Назвали причину отсталости Латвии: «низкое доверие к людям вообще»

Желание знаменитого мастера сцены взойти на политический Олимп вызвало комментарий Бенса Латковскиса в Neatkarīgā. Автор отмечает, что идея ликвидировать «партийный картель» звучит ярко, но на самом деле – недееспособна.

«Отметим, что в мировой практике такая система (по крайней мере, в рамках демократического строя) нигде долгое время не работала. Если нет партии, то всегда находится какая-то «яркая, сильная личность», которая рано или поздно узурпирует всю власть.

Не совсем имеет смысл обсуждать, как такое «беспартийное», «свободное управление личностей» будет действовать в Латвии, поскольку крайне ничтожна вероятность того, что список «без партий» может получить 51 место в Сейме и таким образом сможет реализовать эту идею на практике. В связи с этим политическое наступление «пятерки» Херманиса следует оценивать не столько в контексте будущих выборов в Сейм, сколько в контексте развития политической мысли, поскольку разговоры об изменении избирательной системы идут давно и назрели. Если не перезрели, как показал упомянутый манифест».

Обозреватель рассуждает: «Латвии низкое доверие к людям вообще. В скобках добавим, что низкое взаимное доверие членов общества считается одной из главных причин отсталости соответствующих государств. В Латвии это недоверие проявляется не только в недоверии условной Эвике Силине, но и условному Алвису Херманису, как и любому другому».

#мнения #политические партии
    Не каждый фашистский режим тормозит развитие страны и не даёт ее жителям жить хорошо. В Германи времён Гитлера экономика стала ведущей из всех стран ,а почему? Просто Адольф ,,придушил ,,ортодоксальных евреев ,которые контролировали гей клубы,порнографию и давали денежку под ссудный процент и тут же немцы стали жить хорошо,а евреи ,благодаря накопленному,ничуть не хуже,но как рванула экономика...😀 Самый страшный какой фашизм?В резолюции ООН от 1985 года он указан Сейчас он и в Латвии.И пока он есть Латвия будет идти на дно... Адольф,конечно,тут не нужен,но что то подобное если не произойдет как в Германии,то ничего уже страну не спасет👽

    Отсталость по причине националистическо- фашистского режима, который тормозит развитие.

Видео