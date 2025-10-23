Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Прививки от гриппа получили почти 19 000 человек 0 172

Наша Латвия
Дата публикации: 23.10.2025
LETA
Изображение к статье: Прививки от гриппа получили почти 19 000 человек

В этом сезоне к 20 октября в Латвии от гриппа было привито 18 875 человек из групп риска - активнее всего прививались пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями, но Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) призывает делать прививку всех.

Этой осенью закуплено на 1,9% больше вакцин против гриппа, чем в прошлом году, - всего 133 120 доз. Для населения доступны три типа вакцины от гриппа, разработанные в соответствии с типами циркулирующих вирусов, чтобы обеспечить наилучшую защиту.

Единственный способ усилить иммунитет против гриппа - это вакцина, заявил сегодня на пресс-конференции Уга Думпис, главный инфекционист Клинической университетской больницы имени Страдиньша. Помимо симптомов, грипп может вызывать серьезные осложнения, такие как инфаркты и инсульты. Он особенно опасен для пожилых людей, ухудшая их общее состояние здоровья, в том числе усугубляя деменцию.

Профессор отметил, что грипп часто становится причиной пневмонии, сердечно-сосудистых осложнений и обострений хронических заболеваний, особенно у людей с ослабленным здоровьем, и вакцинация - безопасный и эффективный способ избежать этого.

По словам Думписа, в Латвии охват вакцинацией пациентов из группы риска составляет менее 20%, что считается низким показателем, в то время как в других странах Европы он превышает 75%.

В то же время эксперты отметили, что циркулируют и другие вирусы, такие как "Covid-19".

Ожидается, что в ближайшие месяцы заболеваемость гриппом продолжит расти и достигнет своего пика в начале следующего года.

По данным ЦПКЗ, в период с 13 по 19 октября активность гриппа в Латвии оставалась на низком уровне, было зарегистрировано три клинически диагностированных случая гриппа - 4,3 на 100 000 населения. В больницах лабораторно подтверждено четыре случая заболевания вирусом гриппа А.

На прошлой неделе 990 пациентов обратились к семейным врачам с острыми респираторными инфекциями, а 153 пациента прошли лечение в больницах с тяжелыми ОРВИ - 4% от общего числа госпитализированных. Большинство из них были в возрасте 65 лет и старше.

Доля положительных тестов на "Covid-19" выросла до 11,2%, зарегистрировано два случая смерти с "Covid-19".

В прошлый сезон гриппа в Латвии было зарегистрировано 146 смертей от гриппа, 94% из которых пришлось на людей, не имевших прививки.

Большинство умерших - 73 % - были старше 70 лет. Всего в предыдущем сезоне от гриппа было привито 121 829 человек, или 6,5% населения Латвии. Большинство привитых были в возрасте 60+ - 78 704 человека или 14,8% этой возрастной группы.

Читайте нас также:
#грипп #вакцина
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
2

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

То они есть, то их нет! График почетного караула у памятника Свободы сбивает с толку
Изображение к статье: То они есть, то их нет! График почетного караула у памятника Свободы сбивает с толку
Изменения в часах торговли алкоголем не привели к росту распространения нелегального алкоголя
Изображение к статье: Изменения в часах торговли алкоголем не привели к росту распространения нелегального алкоголя
В многоэтажке Риги установлен первый лифт, купленный на деньги ЕС: сколько стоит?
Изображение к статье: В многоэтажке Риги установлен первый лифт, купленный на деньги ЕС: сколько стоит?
Чтобы продолжать лечить больницам Страдиня и Гайльэзерс требуется 8,4 миллиона
Изображение к статье: Чтобы продолжать лечить больницам Страдиня и Гайльэзерс требуется 8,4 миллиона
Изображение к статье: Нет оснований считать, что люди в Латвии не способны выучить латышский - Браже
Нет оснований считать, что люди в Латвии не способны выучить латышский - Браже 12 2003
Изображение к статье: «Как-то у меня ума не достало» - житель Латвии покаялся в том, что слушал гимн России
«Как-то у меня ума не достало» - житель Латвии покаялся в том, что слушал гимн России 4 1861
Изображение к статье: Назвали причину отсталости Латвии: «низкое доверие к людям вообще»
Назвали причину отсталости Латвии: «низкое доверие к людям вообще» 2 612
Изображение к статье: Вы не поверите: русские телеканалы в Латвии задвинут в конец списка специальным законом
Вы не поверите: русские телеканалы в Латвии задвинут в конец списка специальным законом 8 2007

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад
Спорт
НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад 334
Изображение к статье: Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали
Еда и рецепты
Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали 631
Изображение к статье: Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению
Дом и сад
Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению 497
Изображение к статье: Биологи выяснили, почему одни птицы подлетят к человеку с кормом, а другие нет
В мире животных
Биологи выяснили, почему одни птицы подлетят к человеку с кормом, а другие нет 3953
Изображение к статье: Все как у людей. Иконка видео
В мире животных
Ученые раскрыли тайны войн и политики шимпанзе в Африке 30
Изображение к статье: Составлен рейтинг, в котором Арина Соболенко соседствует с Харри Кейном
Спорт
Составлен рейтинг, в котором Арина Соболенко соседствует с Харри Кейном 68
Изображение к статье: НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад
Спорт
НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад 334
Изображение к статье: Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали
Еда и рецепты
Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали 631
Изображение к статье: Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению
Дом и сад
Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению 497

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео