В этом сезоне к 20 октября в Латвии от гриппа было привито 18 875 человек из групп риска - активнее всего прививались пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями, но Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) призывает делать прививку всех.

Этой осенью закуплено на 1,9% больше вакцин против гриппа, чем в прошлом году, - всего 133 120 доз. Для населения доступны три типа вакцины от гриппа, разработанные в соответствии с типами циркулирующих вирусов, чтобы обеспечить наилучшую защиту.

Единственный способ усилить иммунитет против гриппа - это вакцина, заявил сегодня на пресс-конференции Уга Думпис, главный инфекционист Клинической университетской больницы имени Страдиньша. Помимо симптомов, грипп может вызывать серьезные осложнения, такие как инфаркты и инсульты. Он особенно опасен для пожилых людей, ухудшая их общее состояние здоровья, в том числе усугубляя деменцию.

Профессор отметил, что грипп часто становится причиной пневмонии, сердечно-сосудистых осложнений и обострений хронических заболеваний, особенно у людей с ослабленным здоровьем, и вакцинация - безопасный и эффективный способ избежать этого.

По словам Думписа, в Латвии охват вакцинацией пациентов из группы риска составляет менее 20%, что считается низким показателем, в то время как в других странах Европы он превышает 75%.

В то же время эксперты отметили, что циркулируют и другие вирусы, такие как "Covid-19".

Ожидается, что в ближайшие месяцы заболеваемость гриппом продолжит расти и достигнет своего пика в начале следующего года.

По данным ЦПКЗ, в период с 13 по 19 октября активность гриппа в Латвии оставалась на низком уровне, было зарегистрировано три клинически диагностированных случая гриппа - 4,3 на 100 000 населения. В больницах лабораторно подтверждено четыре случая заболевания вирусом гриппа А.

На прошлой неделе 990 пациентов обратились к семейным врачам с острыми респираторными инфекциями, а 153 пациента прошли лечение в больницах с тяжелыми ОРВИ - 4% от общего числа госпитализированных. Большинство из них были в возрасте 65 лет и старше.

Доля положительных тестов на "Covid-19" выросла до 11,2%, зарегистрировано два случая смерти с "Covid-19".

В прошлый сезон гриппа в Латвии было зарегистрировано 146 смертей от гриппа, 94% из которых пришлось на людей, не имевших прививки.

Большинство умерших - 73 % - были старше 70 лет. Всего в предыдущем сезоне от гриппа было привито 121 829 человек, или 6,5% населения Латвии. Большинство привитых были в возрасте 60+ - 78 704 человека или 14,8% этой возрастной группы.