В четверг на погодные условия влияет восточный край циклона

Наша Латвия
Дата публикации: 23.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: В четверг на погодные условия влияет восточный край циклона
ФОТО: pixabay

В четверг в Латвии ожидается пасмурная погода, на большей части страны временами будет идти дождь, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

Вечером дождь ожидается только в Латгале и местами в Видземе, а в Курземе возможно образование тумана.

Ветер будет слабым, юго-восточного направления. Температура воздуха не превысит +6…+11 градусов.

В Риге будет пасмурно и временами дождливо, будет дуть умеренный юго-восточный ветер, воздух прогреется до +9 градусов.

На погодные условия влияет восточный край циклона.

#погода
