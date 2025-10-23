В четверг в Латвии ожидается пасмурная погода, на большей части страны временами будет идти дождь, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

Вечером дождь ожидается только в Латгале и местами в Видземе, а в Курземе возможно образование тумана.

Ветер будет слабым, юго-восточного направления. Температура воздуха не превысит +6…+11 градусов.

В Риге будет пасмурно и временами дождливо, будет дуть умеренный юго-восточный ветер, воздух прогреется до +9 градусов.

На погодные условия влияет восточный край циклона.