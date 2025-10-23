Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Во время строительных работ повреждён водопровод — часть Болдераи и Даугавгривы осталась без воды 0 307

Наша Латвия
Дата публикации: 23.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Во время строительных работ повреждён водопровод — часть Болдераи и Даугавгривы осталась без воды
ФОТО: LETA

Сегодня утром около 7 часов в Риге произошла авария на магистральном водопроводе в Болдерае, напротив улицы Гайгалас, 25, в результате чего часть Болдераи и Даугавгривы осталась без водоснабжения, сообщает LETA.

Как проинформировало ООО "Rīgas ūdens", в некоторых местах вода полностью отсутствует, в других — наблюдается пониженное давление и помутнение воды.

Предварительно планируется, что водоснабжение будет восстановлено к концу рабочего дня. До этого времени воду будут доставлять автоцистернами с питьевой водой. Одна из них размещена на улице Бружу, 6.

Авария на водопроводе произошла во время уплотнительных работ грунтового слоя вблизи водопровода при строительстве пункта мобильности "Болдерая". Резервный магистральный водопровод на время этих работ был отключён.

Читайте нас также:
#рига #вода
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
3
3
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

То они есть, то их нет! График почетного караула у памятника Свободы сбивает с толку
Изображение к статье: То они есть, то их нет! График почетного караула у памятника Свободы сбивает с толку
Изменения в часах торговли алкоголем не привели к росту распространения нелегального алкоголя
Изображение к статье: Изменения в часах торговли алкоголем не привели к росту распространения нелегального алкоголя
В многоэтажке Риги установлен первый лифт, купленный на деньги ЕС: сколько стоит?
Изображение к статье: В многоэтажке Риги установлен первый лифт, купленный на деньги ЕС: сколько стоит?
Прививки от гриппа получили почти 19 000 человек
Изображение к статье: Прививки от гриппа получили почти 19 000 человек
Изображение к статье: Чтобы продолжать лечить больницам Страдиня и Гайльэзерс требуется 8,4 миллиона
Чтобы продолжать лечить больницам Страдиня и Гайльэзерс требуется 8,4 миллиона 1 151
Изображение к статье: Нет оснований считать, что люди в Латвии не способны выучить латышский - Браже
Нет оснований считать, что люди в Латвии не способны выучить латышский - Браже 12 2003
Изображение к статье: «Как-то у меня ума не достало» - житель Латвии покаялся в том, что слушал гимн России
«Как-то у меня ума не достало» - житель Латвии покаялся в том, что слушал гимн России 4 1861
Изображение к статье: Назвали причину отсталости Латвии: «низкое доверие к людям вообще»
Назвали причину отсталости Латвии: «низкое доверие к людям вообще» 2 612

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад
Спорт
НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад 334
Изображение к статье: Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали
Еда и рецепты
Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали 631
Изображение к статье: Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению
Дом и сад
Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению 498
Изображение к статье: Биологи выяснили, почему одни птицы подлетят к человеку с кормом, а другие нет
В мире животных
Биологи выяснили, почему одни птицы подлетят к человеку с кормом, а другие нет 3953
Изображение к статье: Все как у людей. Иконка видео
В мире животных
Ученые раскрыли тайны войн и политики шимпанзе в Африке 32
Изображение к статье: Составлен рейтинг, в котором Арина Соболенко соседствует с Харри Кейном
Спорт
Составлен рейтинг, в котором Арина Соболенко соседствует с Харри Кейном 68
Изображение к статье: НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад
Спорт
НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад 334
Изображение к статье: Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали
Еда и рецепты
Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали 631
Изображение к статье: Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению
Дом и сад
Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению 498

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео