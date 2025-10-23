Сегодня утром около 7 часов в Риге произошла авария на магистральном водопроводе в Болдерае, напротив улицы Гайгалас, 25, в результате чего часть Болдераи и Даугавгривы осталась без водоснабжения, сообщает LETA.

Как проинформировало ООО "Rīgas ūdens", в некоторых местах вода полностью отсутствует, в других — наблюдается пониженное давление и помутнение воды.

Предварительно планируется, что водоснабжение будет восстановлено к концу рабочего дня. До этого времени воду будут доставлять автоцистернами с питьевой водой. Одна из них размещена на улице Бружу, 6.

Авария на водопроводе произошла во время уплотнительных работ грунтового слоя вблизи водопровода при строительстве пункта мобильности "Болдерая". Резервный магистральный водопровод на время этих работ был отключён.