По наблюдениям экспертов по недвижимости всё больше семей переселяется в центр Риги, где можно совместить комфортную повседневность с качественной городской средой.

Как сообщает компания LNK Properties, если раньше семьи чаще выбирали дома в пригороде, то сейчас всё больше людей хотят вернуться к городскому ритму. Такая перемена связана с изменением образа жизни — люди всё больше ценят время, проведённое вместе, а не часы, потраченные в дороге. Жизнь в центре позволяет эффективнее планировать день, пользоваться всей инфраструктурой города и жить динамично, но при этом спокойно.

"Мы видим, что всё больше семей выбирают жизнь в центре города или возвращаются из пригорода. Люди устали проводить по несколько часов в машине и пробках — они хотят больше времени для себя, детей и полноценной жизни. Поэтому растёт спрос на просторные, удобные квартиры в тихом центре, где всё необходимое находится рядом", - говорят эксперты.

По их мнению, в последние годы центр Риги заметно меняется — он становится более живым и дружелюбным для семей. Всё больше семей сознательно выбирают возвращение в город не только ради удобства, но и ради жизни в среде с характером, историей и культурой. Здесь всё нужное — школы, кружки, парки и кафе — находится в шаговой доступности, что создаёт ощущение спокойного и гармоничного ритма. При этом зелёные зоны Риги становятся всё более ухоженными и благоустроенными, превращаясь в комфортные места для семейного отдыха.

Статистика, однако, большого движения в сторону латвийской столице пока не замечает. Согласно данным ЦСУ, население Риги на начало 2023 года составляло 610 тысяч человек, на начало 2023 - 601 тысячу, а на начало 2025 года - 595 тысяч жителей.