Строите или перестраиваете? Жители Латвии должны отчитаться за каждый потраченный евро 4 1743

Наша Латвия
Дата публикации: 24.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Строите или перестраиваете? Жители Латвии должны отчитаться за каждый потраченный евро
ФОТО: dreamstime

С 1 ноября вступают в силу поправки к строительным нормативам, которые прямо касаются всех, кто планирует начать строительство или крупную перестройку дома. Новое требование обязывает указывать источник финансирования планируемых строительных работ в госсистеме строительства (BIS).

Подарки — в студию!

Ожидается, что такое требование создаст проблемы для тех, кто не может подтвердить законность происхождения своих средств, а операции с наличными попадут в зону риска. Авторы новых норм надеются получить дополнительно 2 миллиона в бюджет за счет декларирования финансирования строительства.

На практике это означает, что из четырех источников дохода, предлагаемых в системе – "доход от оплачиваемой работы", "доход от хозяйственной деятельности", "займы" и "иные источники дохода" - нужно будет выбрать один или несколько вариантов, соответствующих ситуации. Однако учтите, что, например, при выборе "иного источника дохода" необходимо указать более конкретную информацию, например, "подарок", "наследство" и т. д.

Всю жизнь откладывал по кирпичику?

Вся предоставленная информация поступит в Службу государственных доходов (СГД), которая сравнит заявленный источник финансирования со своей информацией о доходах лица. При обнаружении расхождений или возникновении сомнений в происхождении средств налоговый орган может начать углубленную проверку.

"Если вы несколько лет жили только на минимальную зарплату, конечно, у СГД могут возникнуть вопросы о том, как вы нашли средства на строительство дома", – комментирует новые правила присяжный адвокат Лаурис Клагишс.

В СГД рассказали, что доступная в BIS информация об источнике финансирования будет анализироваться с помощью компьютеризированной системы анализа рисков. Например, если человек указал сбережения как источник финансирования, будет оценено, мог ли он иметь такие средства в своем распоряжении, принимая во внимание доход от оплачиваемой работы, зарегистрированной хозяйственной деятельности, дивиденды, продажу имущества, наследство, подарки и т. п. за предыдущий период.

Иконка - заглушка для фотографии автора
Пётр Воробьев
Оставить комментарий

(4)
  • ГР
    Грамотный Рукамиводитель
    24-го октября

    Ну вот посмотрим результаты отчётов, как директор театра с зарплатой 5500 евро в месяц получает ещё 4500 евро работая депутатом и как он одновременно может быть в двух местах и выполнять рабочие обязанности, получая зарплату из бюджета, так никогда денег нехватит...

    19
    2
  • Д
    Дед
    Грамотный Рукамиводитель
    24-го октября

    Вы смеетесь? Эти директора, как раз и есть не проверяемые. Через них и моются те деньги, которые никто не может найти, по причине, искать у них не разрешили. Это Вы будете вынуждены доказывать, сколько денег и когда получили и почему не потратили на житье-бытье. И при любом раскладе, заплатите с этих денег 25% налогов и никакой латышский суд Вам не поможет.

    6
    1
  • А
    Антимонетарист
    24-го октября

    Запрет денег автоматически выкидывает из получателей холявной прибыли всех тех кто сочиняет законы, контролирует потоки денег и считает их по конторам. И что примечательно, что любой труд не будет нелегальным! И своровать деньги будет невозможно! И дать взятку! А сколько людей пойдут в народное хозяйство создавать натуральный продукт!

    4
    1
Читать все комментарии

