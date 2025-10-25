Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В ночь на воскресенье часы переводим на час назад. Почему мы до сих пор это делаем? 1 1332

Наша Латвия
Дата публикации: 25.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: В ночь на воскресенье часы переводим на час назад. Почему мы до сих пор это делаем?
ФОТО: Unsplash

В ночь на воскресенье, 26 октября, вновь произойдёт перевод стрелок часов на час назад. Это означает, что можно будет поспать дольше, однако весной сон снова будет прерван — придётся заново адаптироваться, пишет TV3. Почему до сих пор продолжаются эти «игры со временем» и почему Европейский союз (ЕС) до сих пор от них не отказался?

Смена времени — это не только практический, но и политический вопрос: установление часовых поясов изначально было связано с решениями правительств и государств.

Впервые перевод часов был введён во время Первой мировой войны. В Германской империи стрелки перевели на час вперёд, чтобы экономить энергию для нужд войны. За Германией последовали и другие страны, однако после войны большинство вернулись к стандартному времени. Перевод часов использовался также во Второй мировой войне.

В 1970-х годах, на фоне нефтяного кризиса, переход на летнее время был восстановлен в попытке сократить потребление электричества и топлива.

В Латвии впервые на летнее время перешли в 1981 году. С 2001 года переход на летнее и зимнее время в ЕС регулируется директивой, обязывающей все страны-члены следовать единому порядку. В Латвии сезонный перевод времени установлен правилами Кабинета министров, вступившими в силу 29 октября 2010 года.

Идея сезонного перевода часов зародилась в эпоху, когда интернета ещё не существовало, а энергопотребление отличалось от нынешнего. Поэтому возникает вопрос — зачем эта практика сохраняется?

В 2018 году в Европе начались дебаты о прекращении сезонного перевода времени. Европейская комиссия предложила отменить эту практику, указав, что изначальная цель — экономия энергии — больше не актуальна.

В том же году прошёл масштабный общественный опрос, в котором было получено 4,6 миллиона ответов из 28 стран-членов — это стало рекордом для публичных опросов Европейской комиссии. Из них 84% высказались за отмену перевода времени, в Латвии — 85% опрошенных поддержали эту идею.

В 2019 году Европейский парламент проголосовал за то, чтобы прекратить перевод часов к 2021 году. Однако предложение не было реализовано, поскольку страны ЕС не смогли договориться в Совете ЕС.

Эта тема обсуждалась также в марте этого года в Европейском парламенте, где депутаты и эксперты заявили, что смена времени больше не приносит никакой пользы, и ЕС должен отказаться от неё до 2026 года.

На этой неделе на пресс-конференции Европейской комиссии её представитель Анна-Кайса Итконен подтвердила, что вопрос всё ещё находится в повестке дня:

«Мы по-прежнему считаем, что можно найти скоординированное решение. Комиссия подала предложение в 2018 году — по многочисленным обращениям стран-членов и Европейского парламента».

Итконен подчеркнула, что Комиссия осознаёт: с 2019 года вопрос не продвинулся в Совете ЕС, и теперь очередь за государствами-членами — достичь общей позиции.

TV3

Читайте нас также:
#перевод часов
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
1
1
0
8

Оставить комментарий

(1)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    25-го октября

    В принципе, для меня всё равно. Часом раньше-позже вставать-засыпать разницы нет. Я засыпаю когда засыпается и часто просыпаюсь когда просыпается, а не по графику. Но коррекция времени под сетовой день по мне, довольно разумна. Больше активности на световую часть выпадает. Но да, пару раз в жизни попадал в идиотские ситуации, забыв про переведённое время (было это ещё в доинтернетную эпоху). В общем, по мне пофиг-на жизнь особо для меня не зависит, а техника с часами сейчас самопереводится автоматом, так что этого перевода и не замечаешь, если бы не сми. 🙄

    1
    7

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон
Изображение к статье: «Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон
На следующей неделе самые популярные имена — Нина и Оксана
Изображение к статье: На следующей неделе самые популярные имена — Нина и Оксана
Одни и те же лекарства стоят по-разному в Риге и других городах Латвии - почему?
Изображение к статье: Одни и те же лекарства стоят по-разному в Риге и других городах Латвии - почему? Эксклюзив!
Тест показал: будущие прокуроры затрудняются с базовыми вопросами уголовного права
Изображение к статье: Тест показал: будущие прокуроры затрудняются с базовыми вопросами уголовного права
Изображение к статье: А вы будете? Подсчитано, сколько жителей Латвии не будут отмечать Хэллоуин
А вы будете? Подсчитано, сколько жителей Латвии не будут отмечать Хэллоуин 1 1147
Изображение к статье: «От всего сердца благодарим всех». Любимый посетителями природный музей в Алуксне закрывается
«От всего сердца благодарим всех». Любимый посетителями природный музей в Алуксне закрывается 564
Изображение к статье: «Больше нет сил!» Бобры в окрестностях Вентспилса доводят владелицу дома до отчаяния
«Больше нет сил!» Бобры в окрестностях Вентспилса доводят владелицу дома до отчаяния 1077
Изображение к статье: Как скоро субботняя стихия отступит?
Как скоро субботняя стихия отступит? 3893

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иконка видео
Техно
Конец эпохи: в Германии взорвали некогда самую мощную АЭС 292
Изображение к статье: Геннадий Викторович не понимает, с чего бы к нему такой интерес. Иконка видео
Lifenews
Миллионер Хазанов не стал помогать нищему брату, потому что они были мало знакомы 414
Изображение к статье: «Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон
Наша Латвия
«Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон 177
Изображение к статье: В Великобритании разыскивают просителя убежища, ошибочно освобождённого из тюрьмы
В мире
В Великобритании разыскивают просителя убежища, ошибочно освобождённого из тюрьмы 102
Изображение к статье: «Россия не собирается останавливаться!» — майор НВС о военных намерениях Москвы
В мире
2
«Россия не собирается останавливаться!» — майор НВС о военных намерениях Москвы 2 783
Изображение к статье: «Я бы на месте Силини их бы уволил...»
Политика
1
«Я бы на месте Силини их бы уволил...» 1 601
Иконка видео
Техно
Конец эпохи: в Германии взорвали некогда самую мощную АЭС 292
Изображение к статье: Геннадий Викторович не понимает, с чего бы к нему такой интерес. Иконка видео
Lifenews
Миллионер Хазанов не стал помогать нищему брату, потому что они были мало знакомы 414
Изображение к статье: «Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон
Наша Латвия
«Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон 177

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео