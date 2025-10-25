В ночь на воскресенье, 26 октября, вновь произойдёт перевод стрелок часов на час назад. Это означает, что можно будет поспать дольше, однако весной сон снова будет прерван — придётся заново адаптироваться, пишет TV3. Почему до сих пор продолжаются эти «игры со временем» и почему Европейский союз (ЕС) до сих пор от них не отказался?

Смена времени — это не только практический, но и политический вопрос: установление часовых поясов изначально было связано с решениями правительств и государств.

Впервые перевод часов был введён во время Первой мировой войны. В Германской империи стрелки перевели на час вперёд, чтобы экономить энергию для нужд войны. За Германией последовали и другие страны, однако после войны большинство вернулись к стандартному времени. Перевод часов использовался также во Второй мировой войне.

В 1970-х годах, на фоне нефтяного кризиса, переход на летнее время был восстановлен в попытке сократить потребление электричества и топлива.

В Латвии впервые на летнее время перешли в 1981 году. С 2001 года переход на летнее и зимнее время в ЕС регулируется директивой, обязывающей все страны-члены следовать единому порядку. В Латвии сезонный перевод времени установлен правилами Кабинета министров, вступившими в силу 29 октября 2010 года.

Идея сезонного перевода часов зародилась в эпоху, когда интернета ещё не существовало, а энергопотребление отличалось от нынешнего. Поэтому возникает вопрос — зачем эта практика сохраняется?

В 2018 году в Европе начались дебаты о прекращении сезонного перевода времени. Европейская комиссия предложила отменить эту практику, указав, что изначальная цель — экономия энергии — больше не актуальна.

В том же году прошёл масштабный общественный опрос, в котором было получено 4,6 миллиона ответов из 28 стран-членов — это стало рекордом для публичных опросов Европейской комиссии. Из них 84% высказались за отмену перевода времени, в Латвии — 85% опрошенных поддержали эту идею.

В 2019 году Европейский парламент проголосовал за то, чтобы прекратить перевод часов к 2021 году. Однако предложение не было реализовано, поскольку страны ЕС не смогли договориться в Совете ЕС.

Эта тема обсуждалась также в марте этого года в Европейском парламенте, где депутаты и эксперты заявили, что смена времени больше не приносит никакой пользы, и ЕС должен отказаться от неё до 2026 года.

На этой неделе на пресс-конференции Европейской комиссии её представитель Анна-Кайса Итконен подтвердила, что вопрос всё ещё находится в повестке дня:

«Мы по-прежнему считаем, что можно найти скоординированное решение. Комиссия подала предложение в 2018 году — по многочисленным обращениям стран-членов и Европейского парламента».

Итконен подчеркнула, что Комиссия осознаёт: с 2019 года вопрос не продвинулся в Совете ЕС, и теперь очередь за государствами-членами — достичь общей позиции.

TV3