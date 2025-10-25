Baltijas balss logotype
В ночь на воскресенье в столице в последний раз пойдет ночной транспорт 1 2549

Наша Латвия
Дата публикации: 25.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: В ночь на воскресенье в столице в последний раз пойдет ночной транспорт
ФОТО: LETA

В ночь на воскресенье ночной общественный транспорт Риги выполнит последние рейсы, пишет ЛЕТА.

Как уже сообщалось, Рижская дума в тёплый сезон года возобновила движение ночного общественного транспорта по выходным и праздничным дням. Комиссия по лицензированию коммерческих пассажирских перевозок продлила лицензию на ночной общественный транспорт до конца октября.

В рамках пилотного проекта Рижская дума оценивает, есть ли спрос на такую услугу. После завершения проекта будет рассмотрен вопрос о введении ночного транспорта на постоянной основе, а также принято решение о сроках его возобновления в следующем году.

В период с 17 мая по 7 сентября 2024 года ночным транспортом в общей сложности воспользовались 8181 пассажир.

По информации ООО "Rīgas satiksme", количество пассажиров, воспользовавшихся ночным транспортом, превысило ожидаемое. В результате убытки предприятия оказались меньше запланированных, что позволило продолжить проект за счёт уже выделенного финансирования.

Автобусы из центра Риги в микрорайоны отправляются пять раз за ночь — в полночь, в 1:00, 2:00, 3:00 и 4:00.

Ночной транспорт курсирует по трём маршрутам. Автобус №1 ходит по маршруту "Центр — Тейка — Югла — Межциемс", автобус №4 — по маршруту "Центр — Агенскалнс — Золитуде — Иманта", автобус №6 — по маршруту "Центр — Пурвциемс — Плявниеки — Дарзциемс".

Как уже сообщалось, оборот "Rīgas satiksme" в прошлом году с учётом государственных и муниципальных дотаций составил 193,315 миллиона евро, что на 5% больше, чем в 2023 году, однако прибыль компании значительно сократилась и составила 93 608 евро.

"Rīgas satiksme" владеет долями в компаниях ООО "Rīgas karte" (51%) и ООО "Rīgas acs" (100%). В марте 2024 года Рижская дума разрешила "Rīgas satiksme" прекратить участие в капитале "Rīgas acs", начав процесс ликвидации дочерней компании, однако на данный момент "Rīgas acs" ещё не ликвидирована.

"Rīgas satiksme" осуществляет пассажирские перевозки автобусами, трамваями и троллейбусами в Риге, а также управляет парковками на улицах города. Единственным владельцем предприятия является Рижская дума.

#общественный транспорт
(1)
  • Д
    Дед
    25-го октября

    И полицию, тоже не нужно по ночам выпускать, и больницы закрыть. Как быстро теряются признаки цивилизации в государстве победившего национализма.

    17
    2

