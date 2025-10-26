Европейская финансовая помощь в ближайшие годы существенно уменьшится – если на 2026 год она запланирована в размере 719 миллионов евро, то в 2028 году будет лишь 232,4 миллиона.

Об этом говорится в информации Минфина, подготовленной для Комиссии Сейма по бюджету и финансам (налогам). Несмотря не то, что источник живительного финансирования стремительно иссякает, чиновники латвийского Министерства финансов не теряют присутствия духа и обещают обеспечить «создание уравновешенного бюджета для развития государства», «содействие догосрочности налоговой системы», «целенаправленное и стабильное управление государственными ресурсами».

Это слова. А вот цифры – общий объем зарубежных финансовых дотаций для ЛР в 2028 году будет в три раза меньше, чем в относительно «жирном» 2026 году.

Вместе с тем, взносы самой Латвии будут увеличиваться – с будущего года уровень в 366,9 миллионов евро дойдет до 493 миллионов в 2028 году (+34%).

Следовательно, в среднесрочной перспективе наша республика из получателя финансовой помощи превратится в донора. Если в 2025 году разница между вливаниями в Латвию и отданным ею в общий котел Евросоюза составляет 141,3 миллиона в нашу пользу, то в 2028 году будет уже 260,6 миллионов в пользу ЕС!