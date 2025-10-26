Baltijas balss logotype
Латвия кормит Европу: власти ЛР отправят в Брюссель намного больше денег, чем получат из ЕС

Наша Латвия
Дата публикации: 26.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Латвия кормит Европу: власти ЛР отправят в Брюссель намного больше денег, чем получат из ЕС
ФОТО: dreamstime

Европейская финансовая помощь в ближайшие годы существенно уменьшится – если на 2026 год она запланирована в размере 719 миллионов евро, то в 2028 году будет лишь 232,4 миллиона.

Об этом говорится в информации Минфина, подготовленной для Комиссии Сейма по бюджету и финансам (налогам). Несмотря не то, что источник живительного финансирования стремительно иссякает, чиновники латвийского Министерства финансов не теряют присутствия духа и обещают обеспечить «создание уравновешенного бюджета для развития государства», «содействие догосрочности налоговой системы», «целенаправленное и стабильное управление государственными ресурсами».

Это слова. А вот цифры – общий объем зарубежных финансовых дотаций для ЛР в 2028 году будет в три раза меньше, чем в относительно «жирном» 2026 году.

Вместе с тем, взносы самой Латвии будут увеличиваться – с будущего года уровень в 366,9 миллионов евро дойдет до 493 миллионов в 2028 году (+34%).

Следовательно, в среднесрочной перспективе наша республика из получателя финансовой помощи превратится в донора. Если в 2025 году разница между вливаниями в Латвию и отданным ею в общий котел Евросоюза составляет 141,3 миллиона в нашу пользу, то в 2028 году будет уже 260,6 миллионов в пользу ЕС!

#евросоюз #еврокомиссия
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Все статьи
Оставить комментарий

(7)

(7)
  • OT
    Ol Ti
    27-го октября

    Ну теперь должна объявиться старушка Лайма, кормилица всея СССР, чтобы высказать свое возмущение этому факту и потребовать все взад? или это - "другое"?

    0
    0
  • пк
    полосатый конь
    27-го октября

    Есть такая порода людей - "Нам Все Должны !". Генетику не обманешь.

    14
    2
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    26-го октября

    Согласен это уже психическое расстройство фобия , Латвия всё время кого то кормит

    18
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    26-го октября

    Это какое-то дежавю. Сначала Латвия кормила СССР, теперь Латвия кормит ЕС. Возможно изданного уравнения необходимо удалить постоянную величину? И все станет проще и понятнее.

    32
    2
  • A
    Aleks
    26-го октября

    Так было изначально.Для того все и затевалось потомками иудеев троцкистов в СССР,в США и Израиле с Англией. Развалить страну на части и доить обломки,а не для того,чтобы в них вкладывать как СССР. Предатели и их кураторы богатели-народ нищал. Не понимаю,как этого не осознавали украинцы ,идя на Майдан и которые горят желанием в Европу?! Они думают,что уж они то вдруг станут богатыми?!😛Ну-ну. Богатыми они были как у Каддафи до Майдана и такие как Коломойский ,в Израиле и США,решили,что так жить нельзя,обходя нас стороной и по договору с Путиным ,который спецом потерял влияние на Украину России и агентов Моссада,ЦРУ и Ми 6 Украина превратилась то ,что есть.Нет народа,нет экономики,нет денег и есть война. Дэвид Дюк считал,что сионизм будет уничтожен Россией,когда писал свою книгу,,Еврейский вопрос глазами простого американца,, Как он заблуждался....((( Сейчас в США идёт борьба с еврейским лобби не на жизнь,а на смерть. Трамп,любимец Израиля и фашиста Нетаньяху,не поможет как и его иудейская семейка... Американцы устали кормить и содержать Израиль и по его заказу организовывать войны и сопротивление АИПАК (организация еврейского лобби в США) становится все сильнее и сильнее....

    25
    7
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Aleks
    26-го октября

    Опять Твайку открыли...

    12
    4
  • Д
    Дед
    26-го октября

    Сначала жили бедно, потом их обокрали!

    66
    3
Читать все комментарии

