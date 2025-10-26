Baltijas balss logotype
Министр хвалит забор на границе, комментаторы сравняли его с землей 1 1277

Наша Латвия
Дата публикации: 26.10.2025
соцсети
Изображение к статье: Министр хвалит забор на границе, комментаторы сравняли его с землей

"Цифровая граница выглядит впечатляюще – первый 8-километровый участок уже работает, а к концу года будет работать 150 км. - Наприсал у себя в сети Х министр финансов, который в пятницу гостил на восточной границе,вероятно, чтобы выяснить куда были потрачены финансы. - Цифровизация на границе означает полноценное наблюдение за границей в режиме 24/7 и оперативное реагирование".

Также он выразил благодарность LVRTC и TVtornis за мощную технологическую работу!

Однако, как водится, неблагодарные латвийцы не почувствовали себя в большей безопасности. 2,5 метра? - Один из польователей выложил фото пятиметрового забора между Белоруссией и Польшей. Другие пишут:

  • Впечатляет - два с половиной метра. Ни на лестнице не перелезть, ни плоскогубцами не перекусить.

  • Эти электрические щитки и столбы с камерами не слишком далеко от забора? Насколько это гуманно по отношению к соискателям убежища, которым будет трудно попасть (в пограничников) камнями, палками и зажигательными бомбами? А ведь на этой мокрой деревянной гати бедненькие могут и поскользнуться (пограничники не интересуют).

  • Деревянные перроны, видимо, теперь особенно в моде. Сколько квадрат?

  • Погодите-ка, для чего эта деревянная дорожка? Распределительные щитки у забора очень прагматично размещены... планирование обороны на высочайшем уровне.

  • Ну серьёзно?! Какое убогое зрелище! Вышка и техника, в которую можно запустить камнем, палкой и даже тапком?! Даже польскую границу переходят, а уж эту пройдут со свистом.

  • Да, надеюсь, что этот распределительный щиток у забора - бутафория. В противном случае - один дрон, и весь сектор не работает. Причина проверить эти планы дважды.

  • У нас на границе забор в человеческий рост?

  • Мне кажется, что это элементарные цели для русских дронов. Ну, тех, без злых намерений. В подземные коммуникации при современных технологиях в Латвии не умеют. Деньги на ветер. Болваны.

#граница #забор
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    26-го октября

    По бумагам это 10 метровой высоты забор с высокими технологиями 😛,стоящий огромных денег,ведь не зря вся инфа засекречена. Ашераден поехал посмотреть сколько гешефта срубили они на заборчики вместе со своей бывшей коммунистической бандой ,ведь времена могут наступить тяжёлые для них ,а работать ох как не хочется.

    16
    3

