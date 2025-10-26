"Цифровая граница выглядит впечатляюще – первый 8-километровый участок уже работает, а к концу года будет работать 150 км. - Наприсал у себя в сети Х министр финансов, который в пятницу гостил на восточной границе,вероятно, чтобы выяснить куда были потрачены финансы. - Цифровизация на границе означает полноценное наблюдение за границей в режиме 24/7 и оперативное реагирование".
Также он выразил благодарность LVRTC и TVtornis за мощную технологическую работу!
Однако, как водится, неблагодарные латвийцы не почувствовали себя в большей безопасности. 2,5 метра? - Один из польователей выложил фото пятиметрового забора между Белоруссией и Польшей. Другие пишут:
Впечатляет - два с половиной метра. Ни на лестнице не перелезть, ни плоскогубцами не перекусить.
Эти электрические щитки и столбы с камерами не слишком далеко от забора? Насколько это гуманно по отношению к соискателям убежища, которым будет трудно попасть (в пограничников) камнями, палками и зажигательными бомбами? А ведь на этой мокрой деревянной гати бедненькие могут и поскользнуться (пограничники не интересуют).
Деревянные перроны, видимо, теперь особенно в моде. Сколько квадрат?
Погодите-ка, для чего эта деревянная дорожка? Распределительные щитки у забора очень прагматично размещены... планирование обороны на высочайшем уровне.
Ну серьёзно?! Какое убогое зрелище! Вышка и техника, в которую можно запустить камнем, палкой и даже тапком?! Даже польскую границу переходят, а уж эту пройдут со свистом.
Да, надеюсь, что этот распределительный щиток у забора - бутафория. В противном случае - один дрон, и весь сектор не работает. Причина проверить эти планы дважды.
У нас на границе забор в человеческий рост?
Мне кажется, что это элементарные цели для русских дронов. Ну, тех, без злых намерений. В подземные коммуникации при современных технологиях в Латвии не умеют. Деньги на ветер. Болваны.
