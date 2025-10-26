Baltijas balss logotype
Почти две тысячи подписей собрано! Латвийцы хотят запретить хаос на дорогах страны 1 528

Наша Латвия
Дата публикации: 26.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: По нынешним правилам взять самокат и скутер легко, бросить где угодно также легко - любому подростку...

По нынешним правилам взять самокат и скутер легко, бросить где угодно также легко - любому подростку...

После гибели двух девочек в Риге, ехавших на скутере и попавших под колеса поезда, заметно активизировался сбор подписей за ужесточение правил для арендованных скутеров и самокатов в Латвии.

На текущий момент собрано свыше 1800 подписей на портале Manabalss. Жители Латвии в социальных сетях призывают подписываться за ограничение хаоса на дорогах.

Напомним, На портале общественных инициатив Manabalss.lv идет сбор подписей, чтобы пользоваться арендованными электросамокатами могли только лица с 18 лет. Представителем инициативы является Екабс Паулс Акерманис.

Инициатива предусматривает введение обязательной проверки личности пользователей с помощью eID-карты или паспорта с верификацией по фотографии. По мнению Акерманиса, поставщики услуг аренды электросамокатов и других легких транспортных средств обязаны внедрить в своих приложениях технические решения для контроля возраста.

Также Акерманис считает, что необходимо предусмотреть ответственность для компаний, если они не проверяют возраст пользователей или допускают возможность обойти систему, и ввести штрафы для тех, кто умышленно регистрируется с данными других лиц, чтобы обойти возрастные ограничения.

Таким образом, по мнению автора инициативы, удастся сократить число дорожно-транспортных происшествий, травм и смертельных случаев с участием несовершеннолетних, у людей будет уверенность в том, что эти услуги регулируются и контролируются, а родители будут спокойны, что их дети не смогут воспользоваться электросамокатами и электровелосипедами напрокат без разрешения.

Как сообщалось, 1 октября в Риге возле станции Иманта погибли две девочки 2012 года рождения, которые ехали на электровелосипеде "Ride Mobility" и попали под поезд. Центр защиты прав потребителей (ЦЗПП) распорядился приостановить деятельность компании по аренде электровелосипедов, а мэр Риги Виестурс Клейнбергс призвал дать оценку ее деятельности. В пятницу ЦЗПП сообщил, что применит к "Ride Mobility" административное наказание за то, что компания не приостановила деятельность в соответствии с требованием центра.

Напомним, в четверг, 2 октября, Центр защиты прав потребителей (PTAC) принял решение приостановить услуги оператора шеринга скутеров и электосамокатов компании «Ride Mobility» (SIA "Ride"). Такое решение последовало после призыва мэра Риги Виестура Клейнберга оценить деятельность предприятия, что, в свою очередь, было связано с гибелью двух девочек 2012 года рождения, которые, используя устройство «Ride Mobility», попали под поезд в Иманте. В пятницу PTAC сообщил, что наложит на «Ride Mobility» административное взыскание за то, что компания не приостановила деятельность в соответствии с требованием PTAC.

PTAC призвал всех потребителей, особенно молодежь и их родителей, ответственно пользоваться средствами совместного транспорта, соблюдая правила и законы, установленные поставщиками услуг. Также PTAC напомнил, что использование электросамокатов и других средств микромобильности без должной подготовки и проверки возраста может представлять серьезные риски как для самих пользователей, так и для окружающих. В соцсетях латвийцы выразили свое возмущение действиями руководства компании SIA "Ride".

Ранее 1 октября у железнодорожной станции Иманта произошёл трагический инцидент: под поезд попали две девочки, ехавшие на арендованном скутере. Скорая помощь сообщила, что ещё до прибытия медиков одна из девочек скончалась на месте. Три бригады медиков пытались спасти вторую, однако полученные травмы оказались слишком серьёзными.

Читайте нас также:
#чп
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • Вк
    Виардо кузнецова
    26-го октября

    Поскольку пенсионерова в Латвии больше , чем молодежи, результат неверный.Девочки погибли не из за скутера, а из за того . что встретились два поезда с двух сторон. Поезд прошел, онирешили, что можно ехать, а тут вдруг второй поезд с другой стороны. Плохо , что самокаты безшумно едут , сделав шаг в сторону можешь под него попасть, а в маленьких городах они никому не мешают

    1
    3

