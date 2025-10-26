Местных яблок на прилавках латвийских магазинов в этом году заметно меньше, стоят они дороже. И эта ситуация не изменится до нового урожая. Почему? Об этом в эфире утренней программы «Домская площадь» на Латвийском радио 4 рассказал председатель правления сельскохозяйственного кооперативного общества услуг Zelta Ābele Гинтс Нейманис.

«Урожай в этом году средний. Соответственно, меньше и плодоводов, готовых поставлять свою продукцию в магазины», —объясняет фермер. Превалирование импортных яблок в торговле связано еще и с тем, что крестьяне охотно участвуют в программе Augļi skolai, которая гарантирует стабильные закупочные цены. Так что при всем желании некоторым нечего предложить торговцам, заинтересованным в получении крупных партий плодов. Но местного урожая хватит, чтобы обеспечить им учебные заведения и небольшие магазины до конца нынешнего года.

Что касается цен на яблоки, то, как считает Нейманис, слишком высокими они кажутся только покупателю. Для производителей они соответствуют затратам и вложенным силам. «Когда в обращении был лат, яблоки продавали по одному лату за кило. Если так смотреть, то по курсу нынешние получаются полтора евро. По такой цене яблоки продавались последние два года, сейчас она “подтянулась” и стабилизировалась».

Фермер указал, что в соседней Эстонии местные яблоки стоят почти пять евро. «Но если мы поставим эти пять евро, нас не поймут. Нас уже сейчас не понимают, потому что патриотизм потребителя заканчивается, когда он видит разницу в ценах».

Готов Нейманис поспорить и с официальной статистикой, показывающей почти двукратное сокращение яблоневых садов Латвии за последние полтора десятка лет. «По моему мнению, речь идет о каких-то старых садах, которые удалены и которых давно нет. Что касается сегодняшних коммерческих плодоводов, никто свои площади не уменьшил. Наоборот, заметна тенденция, когда некоторые сажают [яблони] на новых гектарах», — отмечает он.

Впрочем, эту ситуацию может изменить обостряющаяся конкуренция. «Поляки в этом году уже не конкуренты. У них тоже не совсем хороший урожай, который пострадал от заморозков и града. Теперь на единый европейский рынок поступает все больше продукции из Молдовы и Украины. Поэтому в будущее смотреть трудно», — добавил Нейманис.