“Увидев статистику - другими глазами посмотришь на рижан. Оказывается, Рига растет быстрее Москвы!” - такими словами начинается опубликованное в соцсетях видео 1968 года из Латвийского национального архива. Этим роликом делятся жители Латвии.

Об активном и бурном росте населения сообщается в видео. Столица Латвии развивается и населения становится больше. В городе очень много молодых людей.

“Оказывается, Рига растет быстрее чем Москва: население Риги уже 700 тысяч. Каждый шестой в городе - пенсионер, но самый распространенный возраст жителя 25-34 года. Каждый день в городе рождается 24 младенца.

“На алкоголь и табак рижане тратят в два раза больше, чем на квартиру. Только не подумайте, что каждый рижанин - алкоголик! Просто плата за квартиру всего 2,5 процента от заработка”, - сообщает закадровый голос на русском языке с легким латышским акцентом в ролике от 1968 года.

Согласно статистике, в 2025 году в Риге проживало чуть больше 600 тысяч человек. А пенсионером в Латвии - и это с учетом повышенного пенсионного возраста - является каждый четвертый житель страны.

В 2023 году в Риге в среднем за появлялось на свет около 15 детей в день.