«Рига растет быстрее Москвы» 3 2971

Наша Латвия
Дата публикации: 26.10.2025
BB.LV
ФОТО: LETA

“Увидев статистику - другими глазами посмотришь на рижан. Оказывается, Рига растет быстрее Москвы!” - такими словами начинается опубликованное в соцсетях видео 1968 года из Латвийского национального архива. Этим роликом делятся жители Латвии.

Об активном и бурном росте населения сообщается в видео. Столица Латвии развивается и населения становится больше. В городе очень много молодых людей.

“Оказывается, Рига растет быстрее чем Москва: население Риги уже 700 тысяч. Каждый шестой в городе - пенсионер, но самый распространенный возраст жителя 25-34 года. Каждый день в городе рождается 24 младенца.

“На алкоголь и табак рижане тратят в два раза больше, чем на квартиру. Только не подумайте, что каждый рижанин - алкоголик! Просто плата за квартиру всего 2,5 процента от заработка”, - сообщает закадровый голос на русском языке с легким латышским акцентом в ролике от 1968 года.

Согласно статистике, в 2025 году в Риге проживало чуть больше 600 тысяч человек. А пенсионером в Латвии - и это с учетом повышенного пенсионного возраста - является каждый четвертый житель страны.

В 2023 году в Риге в среднем за появлялось на свет около 15 детей в день.

@val_ioda Рнга#Riga#Latvija#1968 ♬ оригинальный звук - val
#рига
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • С
    Сарказм
    26-го октября

    Т.е. тогда ввозили трудовых мигрантов десятками тысяч и это было ОК, а сегодня, когда индусов ввозят (в значительно меньших количествах), так это ужас-ужас. Интересно, почему? Алкаш из занюханной исчезающей деревни в Нечерноземье был чем-то лучше индуса?

    4
    14
  • ВЛ
    Василий Латгалец
    26-го октября

    Жили-же как люди....Не тужили.

    15
    2
  • lo gos
    lo gos
    26-го октября

    1986 году в Риге было около миллиона населения, плюс ещё миллион командировочных и туристов, метро хотели строить, жизнь кипела, молодёжи полно было, по улицам не пройти...а сейчас какая-то арабская помойка.

    81
    3
Читать все комментарии

