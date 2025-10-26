С 1 ноября, приступая к строительным работам, физические лица будут обязаны указать в Информационной системе строительства (ИСС) источник финансирования, предусматривают принятые правительством поправки к правилам строительства зданий, которые вступят в силу 1 ноября.

Предусмотрено, что если инициатор строительства является физическим лицом, то при выполнении условий для начала строительных работ ему будет необходимо внести в ИСС информацию о предполагаемом источнике финансирования этих работ.

Эти изменения приняты в соответствии с Планом по ограничению теневой экономики на 2024-2027 годы.

Согласно действующим правилам строительства зданий, наиболее подходящий момент для указания источника финансирования - непосредственно перед началом строительных работ, указано в аннотации к правилам. Это обеспечит, что предоставляемая информация будет максимально соответствовать объективной реальности, а не предположениям инициатора строительства о возможных будущих событиях.

Предложение о необходимости указания источника финансирования для физических лиц в ИСС было включено в План по ограничению теневой экономики на 2024-2027 годы по инициативе Службы государственных доходов (СГД) в качестве превентивной меры, чтобы вынудить людей задуматься, являются ли средства на строительство легальными, отмечает в аннотации к правилам Министерство экономики.

Государственное бюро по контролю за строительством (ГБКС), которое является оператором ИСС, сообщило агентству ЛЕТА, что пользователю ИСС для указания источника финансирования строительных работ необходимо зайти на портал и выбрать раздел "Būvniecība", затем подраздел "Būvniecības lietas". После этого нужно заполнить соответствующие разделы заявки на идею строительства, выбрав "Paziņojums par būvniecību", "Paskaidrojuma raksts" или "Būvniecības iesniegums". В соответствии с выбранным разделом необходимо указать всю требуемую информацию.

После этих действий в разделе "Būvniecības līgumi" необходимо указать тип договора, выбрав один из предложенных вариантов: "Būvdarbu līgums", "Būvuzraudzības līgums", "Autoruzraudzības līgums" или "Savām vajadzībām (saviem spēkiem)". Затем указываются сумма договора и источник финансирования путем выбора одного из предложенных вариантов: "Algota darba ienākumi", "Ienākumi no saimnieciskās darbības", "Aizdevums" или "Cits ienākumu veids".

При указании источника финансирования допустимо комбинировать его виды, например, указать два источника одновременно - "Algota darba ienākumi" и "Ienākumi no saimnieciskās darbības", поясняет ГБКС.

Информация, указанная в ИСС, не будет доступна публично и поступит только в распоряжение государственных органов.