«Большего ужаса трудно себе представить - мы находимся где-то близко к Третьей мировой» 5 2582

Наша Латвия
Дата публикации: 27.10.2025
Latvijas Avīze
Изображение к статье: «Большего ужаса трудно себе представить - мы находимся где-то близко к Третьей мировой»
ФОТО: pixabay

В эфире TV24 в программе «Пресс-клуб» депутат RD (LPV), присяжный адвокат, профессор LU, председатель правления Института правовых наук Рингольдс Балодис оценил текущую ситуацию с безопасностью в Латвии и способность правительства обеспечить уверенность общества в готовности страны к защите.

«Если мы говорим о ситуации с безопасностью, то, без сомнения, тот факт, что министр обороны и Министерство обороны некоторое время назад не смогли рассказать, как обстоят дела с дронами, рассказывали всякие небылицы, то ясно, что этот дрон вышел из поля их внимания, что не способствует безопасности и уверенности», – сказал Балодис.

Он отмечает, что случаи, когда неидентифицированные дроны летали над аэропортом Риги, также не способствуют доверию общества к системе безопасности. Балодис подчеркивает, что общество вынуждено полагаться только на веру в то, что в сфере обороны действительно происходит прогресс, поскольку отсутствие прозрачности не позволяет убедиться в этом на практике.

«Мне самому хотелось бы верить, что обороноспособность страны растет, потому что в нее вкладываются огромные средства – ограниченный доступ и государственная тайна превыше всего. Мы не можем проанализировать, как и куда вкладываются эти средства. Мы можем только верить», — отмечает Балодис.

Оценивая общую геополитическую ситуацию, Балодис признает, что напряженность в мире возросла. «Если мы говорим об общей геополитической ситуации, то, конечно, трудно представить себе что-то более ужасное. Я думаю, что мы действительно находимся где-то недалеко от Третьей мировой войны. Будем надеяться на здравый смысл людей, потому что такой войне никто не может быть доволен», — отметил адвокат.

#война #мнения
Оставить комментарий

(5)
  • VS
    Vad Sorry
    28-го октября

    Созданэли страну рабов , ни работы ни каких-то движений, только налоги если ты хоть как то крутишься, а зачем жить в такой стране, если даже прислуге кость ни кидают?

    2
    2
  • VS
    Vad Sorry
    28-го октября

    Самое интересное они прекрасно знают что делают , просто люднй за ьыдло делают

    2
    2
  • VS
    Vad Sorry
    28-го октября

    Силиня и Ренкевичь клоуны и пожиратели наших денег и жизни наших детей которые ни когда ни захотят в эту страну вернуться

    2
    0
  • lo gos
    lo gos
    27-го октября

    в жопе

    18
    2
  • A
    Aleks
    27-го октября

    Когда Аристотель придумал логику,он устроил пир и заколол 40 баранов. С тех пор бараны не любят логику и стадами гибнут в войнах.😈👽

    36
    3
Читать все комментарии

