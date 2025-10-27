В эфире TV24 в программе «Пресс-клуб» депутат RD (LPV), присяжный адвокат, профессор LU, председатель правления Института правовых наук Рингольдс Балодис оценил текущую ситуацию с безопасностью в Латвии и способность правительства обеспечить уверенность общества в готовности страны к защите.

«Если мы говорим о ситуации с безопасностью, то, без сомнения, тот факт, что министр обороны и Министерство обороны некоторое время назад не смогли рассказать, как обстоят дела с дронами, рассказывали всякие небылицы, то ясно, что этот дрон вышел из поля их внимания, что не способствует безопасности и уверенности», – сказал Балодис.

Он отмечает, что случаи, когда неидентифицированные дроны летали над аэропортом Риги, также не способствуют доверию общества к системе безопасности. Балодис подчеркивает, что общество вынуждено полагаться только на веру в то, что в сфере обороны действительно происходит прогресс, поскольку отсутствие прозрачности не позволяет убедиться в этом на практике.

«Мне самому хотелось бы верить, что обороноспособность страны растет, потому что в нее вкладываются огромные средства – ограниченный доступ и государственная тайна превыше всего. Мы не можем проанализировать, как и куда вкладываются эти средства. Мы можем только верить», — отмечает Балодис.

Оценивая общую геополитическую ситуацию, Балодис признает, что напряженность в мире возросла. «Если мы говорим об общей геополитической ситуации, то, конечно, трудно представить себе что-то более ужасное. Я думаю, что мы действительно находимся где-то недалеко от Третьей мировой войны. Будем надеяться на здравый смысл людей, потому что такой войне никто не может быть доволен», — отметил адвокат.