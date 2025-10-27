По данным опроса бюро Norstat об отношении населения Латвии к долгам, 78% респондентов, получив информацию о задолженности, немедленно оплатили бы долг или связались бы с кредитором или коллекторами.

При этом каждый пятый (21%) ничего бы не предпринял или сразу оспорил бы долг. 10% участников опроса признали, что не могли бы сейчас направить на погашение долга даже небольшие суммы.

Только 22% опрошенных чувствовали бы себя уверенно и связались бы с коллекторами, чтобы решить ситуацию. Среди основных причин, мешающих людям разобраться с задолженностью через компанию по взиманию долгов, респонденты называли страх и неуверенность.

Большинство опрошенных (70%) согласны с тем, что по своим долгам человек должен отвечать. В обществе укрепляется понимание личной ответственности и финансовой дисциплины, что может стать основой для более ответственной «долговой культуры» в Латвии, отмечается в исследовании. Наибольшую поддержку этой идее выразили респонденты в возрасте от 25 до 34 лет, а латышскоязычные опрошенные в целом чаще демонстрируют приверженность личной ответственности, чем русскоязычные.

Отвечая на вопрос, какую сумму они лично могли бы сейчас выделить для погашения долга — например, за неоплаченный штраф или счёт, — 16% респондентов сообщили, что у них есть достаточные сбережения для немедленной оплаты. Еще 12% могли бы заплатить до 50 евро, а каждый десятый признал, что не смог бы покрыть даже небольшой долг.

Это показывает, что значительной части общества по-прежнему не хватает финансовой «подушки безопасности», позволяющей гибко реагировать на непредвиденные ситуации.