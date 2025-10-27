Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Латыши готовы отдавать долги чаще, чем нелатыши — по крайней мере на словах 2 385

Наша Латвия
Дата публикации: 27.10.2025
LETA
Изображение к статье: Латыши готовы отдавать долги чаще, чем нелатыши — по крайней мере на словах
ФОТО: pixabay

По данным опроса бюро Norstat об отношении населения Латвии к долгам, 78% респондентов, получив информацию о задолженности, немедленно оплатили бы долг или связались бы с кредитором или коллекторами.

При этом каждый пятый (21%) ничего бы не предпринял или сразу оспорил бы долг. 10% участников опроса признали, что не могли бы сейчас направить на погашение долга даже небольшие суммы.

Только 22% опрошенных чувствовали бы себя уверенно и связались бы с коллекторами, чтобы решить ситуацию. Среди основных причин, мешающих людям разобраться с задолженностью через компанию по взиманию долгов, респонденты называли страх и неуверенность.

Большинство опрошенных (70%) согласны с тем, что по своим долгам человек должен отвечать. В обществе укрепляется понимание личной ответственности и финансовой дисциплины, что может стать основой для более ответственной «долговой культуры» в Латвии, отмечается в исследовании. Наибольшую поддержку этой идее выразили респонденты в возрасте от 25 до 34 лет, а латышскоязычные опрошенные в целом чаще демонстрируют приверженность личной ответственности, чем русскоязычные.

Отвечая на вопрос, какую сумму они лично могли бы сейчас выделить для погашения долга — например, за неоплаченный штраф или счёт, — 16% респондентов сообщили, что у них есть достаточные сбережения для немедленной оплаты. Еще 12% могли бы заплатить до 50 евро, а каждый десятый признал, что не смог бы покрыть даже небольшой долг.

Это показывает, что значительной части общества по-прежнему не хватает финансовой «подушки безопасности», позволяющей гибко реагировать на непредвиденные ситуации.

Читайте нас также:
#долг
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • JL
    Janina LV
    28-го октября

    Латыши все время готовы отдавать и отдаваться и не секрет, так будет продолжаться до следующей оккупации территории. Спираль истории повторяется и ничего нового в геополитике не придумать.

    0
    1
  • SK
    Soglasen Klassnij
    27-го октября

    Наши обожаемые правящие берут в долг беснословные деньги каждый год, но долг только растёт. И вроде там одни латыши.

    7
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Медик-фронтовик награждена дипломом «Европейский человек в Латвии»
Изображение к статье: Латвийская собственность оказалась на чужой территории – как быть? Эксклюзив!
Изображение к статье: В среду возле Сейма пройдет акция протеста против выхода Латвии из Стамбульской конвенции
Изображение к статье: Тип погоды во вторник - неуютный

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Многие покупатели направили свои взоры на секонд-хэнды. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: НАТО проведет в Латвии небывалый по масштабам эксперимент
Техно
1
Изображение к статье: Врачи, которым запретили практиковать в Финляндии, работают в Латвии - так можно?
Наша Латвия
Изображение к статье: Роботов-гуманоидов обрекли на провал
Техно
Изображение к статье: МИД Литвы вызвал представителя посольства Беларуси
В мире
Изображение к статье: Названы имена пяти кандидатов на должность главы Федрезерва США
Бизнес
Изображение к статье: Многие покупатели направили свои взоры на секонд-хэнды. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: НАТО проведет в Латвии небывалый по масштабам эксперимент
Техно
1
Изображение к статье: Врачи, которым запретили практиковать в Финляндии, работают в Латвии - так можно?
Наша Латвия

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео